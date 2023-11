Cos’è l’Italian Bob, il caschetto corto all’italiana che ha conquistato i social 

Nell’anno d’oro dei caschetti, alla lista interminabile di micro tagli irresistibili e tutti da provare, si aggiunge anche il caschetto all’italiana, ossia un carré mosso e vaporoso fresco e romantico

Che il 2023 sia stato l’anno dei capelli a caschetto, non c’è alcun dubbio: dai trend di Instagram e TikTok, alle nuove mise delle celeb più amate, siamo stati letteralmente inondati da meravigliosi tagli mini che per tutto l’anno ci hanno invogliate a dire addio alla nostra lunga chioma. A partire dall’Expensive Box di Chiara Ferragni sfoggiato proprio in occasione di Sanremo 2023 e dal bob più chiacchierato di sempre (ossia quello di Hailey Bieber) fino a quello di Zendaya, di Jenna Ortega, di Demi Lovato e di Simona Tabasco. In poche parole: se fino ad ora non hai ceduto al fascino del caschetto, ora… non ne sarei più così sicura. Perché? Perchè è arrivato il momento dell’Italian Bob, il caschetto corto all’italiana iper femminile e sbarazzino che ha già conquistato i social (e anche noi).

Ti abbiamo avvertita: se è da un po’ che ci stai pensando ma non hai avuto ancora il coraggio di fare il grande passo, preparati a dire addio alla tua lunga chioma in favore di questo taglio fresco, irriverente e super cool.

Cos’è l’Italian Bob?

Corto e voluminoso, l’Italian Bob è il nuovo it-hairstyle dal fascino casual e dalla “manutenzione” minimo sforzo massima resa: poco impostato e vaporoso, è un caschetto carré mosso, tagliato leggermente più corto sulla parte posteriore della nuca, con le estremità piene e le punte alzate verso l'alto, d’ispirazione anni ’60. Questo effetto morbido ma non esagerato viene ottenuto lavorando la nuca con il rasoio e poi sfoltendo il taglio con le forbici, in modo che le proporzioni generali permettano di mantenere uno styling perfetto, senza che il retro si gonfi o increspi.

Ideale dunque per chi è sempre di corsa e non ha voglia o tempo extra da dedicare ai capelli con piastre, ferri e styler, l’Italian Bob ha il vantaggio di avere uno styling minimale e super quick: essendo più destrutturato e naturale di altri bob (perché davanti non è angolato) è decisamente più facile da portare degli altri caschetti. Basta infatti una spazzolata prima di uscire et voilà, sarai pronta in un batter d’occhio. Inoltre, un altro punto a favore del caschetto all’italiana è il fatto che - nonostante sia comunque un bob corto - non necessita di un taglio estremo per risultare on point, perché le punte incurvate verso l’alto creano un effetto ottico che richiama quello di un caschetto corto, anche se nella realtà i capelli sfiorano ancora le spalle.

A chi sta bene l’Italian Bob?

Un altro punto di forza di questo taglio è la sua capacità di stare bene più o meno a tutti: portabilissimo sia da chi ha i capelli lisci, sia da chi ha i capelli mossi e ricci (perché occorre solamente personalizzarlo con più o meno movimento nel momento del taglio) è anche perfetto per chi ama cambiare con frequenza il proprio stile e arricchirlo in continuo di nuovi features come ciuffi, frangia dritta, frangia laterale, frangia a tendina o a farfalla o addirittura frange più lunghe che richiamano una scalatura che sottolinea gli zigomi. Ma non solo: i suoi bonus point non finiscono di certo qui, perché tra i pregi di questo taglio c’è anche quello di poter essere realizzato senza una riga definita o predefinita. Il che significa che i capelli possono essere tagliati senza determinare subito la posizione della riga che porteremo di lì ai mesi successivi, ma in modo tale da spostarla come vogliamo in base al nostro mood (tenendola al centro, di lato, all’estrema sinistra o destra, a zig zag e chi più ne ha più ne metta).