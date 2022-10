La frangia di Ursula Corbero? È la tendenza d’autunno tutta da amare

S tai cercando un hair look perfetto per l'autunno è super di tendenza? Allora devi assolutamente provare la frangia di Ursula Corbero, un trend che sarà impossibile non amare

Sensuale, versatile e con un tocco rock che rende ogni suo look un concentrato di bellezza e di energia davvero eccezionale. Di cosa parliamo? Naturalmente della frangia di Ursula Corbero, l’attrice spagnola diventata famosa per la sua interpretazione di Tokyo nella seria tv “La casa di carta”. E della sua strepitosa capacità di adattarsi a ogni tipo di outfit e di beauty look.

Un hairstyle davvero unico, sfoggiato dall’attrice sul suo profilo Instagram. E che, a giudicare dai like ottenuti e dai commenti dei suoi follower, oltre ad essere stato apprezzato è anche destinato a diventare un trend tra i più gettonati di questa nuova stagione. E il motivo non è difficile da capire. Basta guardare la carrellata di foto postate dall’attrice, infatti, per rendersi conto di quanto la frangia di Ursula Corbero sia un’acconciatura dall’enorme versatilità. Che ben si adatta a essere sfoggiata sulla chioma sciolta, incorniciando il volto e mettendo in risalto lo sguardo magnetico di Ursula, ma anche con un raccolto. Con un outift dal carattere rock ma anche in versione più “romantica”. E senza mai perdere nemmeno un briciolo del suo stile e della sua personalità.

Se anche tu ti stai chiedendo come ottenere la frangia di Ursula Corbero, riproponendola nel tuo personalissimo look, sappi che sotto le abili mani di un hair stylist potrai sfoggiarla in pochissimi minuti. Giusto un paio di sforbiciate ben calibrate e il gioco è fatto.

Quella dell’attrice, infatti, non è altro che una frangia corta sfilata, un must per questa stagione e una tendenza che ha già conquistato tantissime celeb. Un hair look che dona movimento alla chioma, che si presta benissimo a qualunque tipologia di taglio (corto, medio, lungo, ecc.) e che regala un tocco di modernità e di leggerezza ai capelli. Con un risultato che trasmette un senso di libertà e naturalezza davvero inimitabili. E con il grande vantaggio di essere anche semplice da portare e da tenere a bada.

La frangia di Ursula Corbero, infatti, così come ogni tipologia di frangia corta e sfilata, ha il vantaggio di essere super flessibile e morbida, sbarazzina. Per questo risulterà sempre perfetta in qualunque modo la vogliate pettinare o, al contrario, non pettinare. Lasciandola libera e leggera o tenendola in piega con un po' di lacca. Insomma, niente di più facile!

Ecco perché non ti resta che correre dal tuo parrucchiere di fiducia. Lasciandoti conquistare da questo taglio super cool e che renderà i tuoi capelli i veri protagonisti di questo neo autunno appena iniziato.