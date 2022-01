I nfluencer, beauty guru e non solo: ecco le microlink estension in tutte le loro perfette e bellissime varianti

I capelli sono lo specchio della personalità delle donne. Ecco perché ci occupiamo della loro cura e della loro bellezza praticamente da sempre. E le tendenze di quest’anno non fanno che confermarcelo. Ad aiutarci ad avere una chioma voluminosa, folte e lucente ci pensano questi esempi di microlink extension dai quale possiamo ispirarci. E prendere esempio

Microlink extension: molto più di una tendenza

Prima di andare a guardare alcuni esempio di microlink extension dai quali lasciarci ispirare per i nostri prossimi hair look, scopriamo qualcosa in più su questa tendenza, un vero e proprio must per chi vuole puntare tutto sui i capelli come strumento di bellezza.

La funzionalità è già svelata in parte dal nome, si tratta di ciocche di capelli che vengono aggiunte a quelli naturali e che permettono di avere una chioma folta ed extralunga a nostra immagine e somiglianza. La vera rivoluzione sta nell’applicazione che avviene attraverso l’utilizzo dei microlink, piccoli anellini che supportano l’allungamento.

Le ciocche di capelli, infatti, sono infilate all’interno di questi anellini che poi saranno stretti, garantendo un risultato naturale, ricco e voluminoso. La vera novità di questa tendenza sta nel fatto che, nonostante la tecnica sia più meticolosa e quindi richiede la presenza di mani abili ed esperte, è molto meno invasiva per la nostra chioma.

Essendo applicate a freddo, senza l’utilizzo di colla per il fissaggio o altre sostanze adesive, microlink extension non sono assolutamente fonte di stress per i nostri capelli. L’effetto finale naturale, inoltre, è garantito come dimostra questo primo esempio.

Esempi di microlink extension: ogni riccio un capriccio

Se l’idea di avere una chioma nuova, folta e ricca vi stuzzica, allora aspettate di vedere questi esempi di microlink extension che vi faranno subito venire voglia di cedere in questa meravigliosa tentazione. Cominciamo con i capelli ricci, croce e delizia di tutte le donne.

Per quanto meravigliosamente belli da guardare, e da toccare, i capelli ricci sono assai indomabili, motivo per il quale molte persone preferiscono optare per un taglio corto, sicuramente più facile da gestire. Ma questi esempi di microlink extension vi faranno ricredere.

Una chioma folta ed extra long

Una chioma folta e lunghissima, quindi, è un sogno che si avvera anche per tutte le donne che hanno sempre preferito il taglio corto a quello lungo. Ottenerla è semplicissimo grazie a questa tecnica. L'effetto naturale, inoltre, è sempre garantito come dimostrano gli esempi di microlink extension.

L'effetto naturale

Se c’è una cosa che la tecnica di microlink extension garantisce è proprio la naturalità dell’effetto finale. Le ciocche, come è ben visibile in questo esempio, sono inserite in maniera uniforme in tutta la testa, ottenendo così un effetto naturale, completo e davvero perfetto. I microlink si possono posizionare seguendo la crescita naturale della chioma oppure in base alle propri esigenze.

Esempi di microlink extension sui capelli lisci

Anche chi ha ha una chioma liscia può trarre dei risultati straordinari sull’hair look attraverso questa applicazione. Gli esempi di microlink extension ci dimostrano come questo trattamento è capace di rendere i capelli lisci davvero invidiabili.

Una chioma perfetta

L'applicazione dell’extension secondo questa tecnica oggi rappresenta la migliore soluzione per chi ha sempre desiderato avere i capelli lunghi, anzi extra lunghi, dall'aspetto forte e sano.

Un'aggiunta naturale ai capelli

Come abbiamo visto fino a questo momento, gli esempi di microlink extension valorizzano al massimo i nostri hair look restituendo una chioma folta e sana della lunghezza che più ci piace. I capelli naturali non vengono danneggiati, anzi, e l'effetto naturale è sempre garantito, anche sui capelli tinti.

Pettinature e hair look sempre nuovi

Grazie all'applicazione dell'extension è possibile dare una nuova vita ai capelli, la stessa che favorisce tante e inedite interpretazioni. In base alla lunghezza, infatti, possiamo creare pettinature sempre diverse e sfoggiare i nostri look migliori.

Esempi di microlink extension: il degradé

Con l'applicazione delle extension secondo questa tecnica possiamo anche osare cambiando il colore dei nostri capelli. Il degradé, che è una delle tendenze più popolari degli ultimi tempi in fatto di hair style, può essere ottenuto proprio con l'applicazione di ciocche tinte. Il risultato restituisce una chioma lucente, brillante e morbida.

Tutti i look che sei

Lunghi, corti, ricci o lisci, e poi ancora decolorati o coloratissimi: gli esempi di microlink extension ci mostrano che questo trattamento ci permette di giocare con i nostri capelli, e al contempo di prendercene cura grazie a un metodo non invasivo come quello dei microlink.

Questo non solo ci garantisce di avere una chioma sana, ma anche di creare dei look a nostra immagine e somiglianza. Perché come abbiamo già detto, i capelli sono lo specchio della nostra anima.