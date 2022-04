I nutile negarlo: la cura dei capelli parte dalla base e, questo, vuol dire prendersi soprattutto cura del cuoio capelluto. Ecco perché e qualche tips a tema.

Prendersi cura del cuoio capelluto è il primo step per avere capelli sani e lucenti. Perché, per quanto se ne dica, i capelli in realtà sono privi di vita e, nonostante si possa agire per idratarli o migliorarne l'aspetto, è alla base che può, o meno, avvenire la magia.

Non parliamo di prodotti miracolosi o trattamenti segreti, ma una buona haircare routine che permetterà ai tuoi capelli di crescere sani e robusti per poi agire e, reagire, meglio ai trattamenti che subiranno successivamente.

Cura del cuoio capelluto: perché è importante?

Ogni giorno ti prendi cura della tua pelle, sia quella del corpo che quella de viso, ma perché non fare la stessa cosa con quella della testa? Il cuoio capelluto, chiamato anche cute, ha bisogno di un vero e proprio trattamento di skincare.

Sì, perché nonostante si accomuni sempre il cuoio capelluto al mondo dell'haircare, questa area è composta al 100% da pelle e, per lo stesso motivo, merita attenzione a cura. Troppo spesso dimenticata, questa area, è spesso sottoposta a massaggi frettolosi, spazzolate troppo intese e tiraggi estremi a causa di code e pony tail di tendenza.

Eppure è proprio qui che si regola la crescita, o meno, dei capelli e, soprattutto, la produzione e regolazione di sebo. Pruriti, rossori, desquamazioni e non solo: quando qualcosa non va, il primo a manifestare disagio e problemi è proprio il cuoio capelluto.

Inquinamento, sporco, prodotti per la cura e lo styling, ma anche il balsamo, erroneamente applicato, sono solo alcuni degli elementi che si accumulano sulla cute per poi andare a ostruire i pori. E, forse non sai, che l'ostruzione dei pori comporta una minore crescita di capelli e, oltre a questo, quelli presenti saranno molto sottili e fragili a causa del poco spazio di uscita.

Proprio per questo, prima di capire quale shampoo utilizzare per avere capelli più voluminosi o meno grassi, è bene capire come aiutare il cuoio capelluto perché forse, quella non è forfora, ma solo la cute che ha bisogno di un piccolo aiuto in più.

Cuoio capelluto: come prendersene cura?

Sieri, maschere, impacchi e scrub: i prodotti pensati per la giusta cura del cuoio capelluto sono davvero tanti e, per ogni esigenza, c'è un prodotto ad hoc. Qui una selezione dei migliori che svolteranno la tua haircare routine.

Aveda - Pramasana™ Purifying Scalp Cleanser

Da applicare e massaggiare prima dello shampoo, questo gel leggero purifica a fondo la cute permettendo di equilibrare i livelli di sebo ripristinando la salute della cute. All'interno l'acido salicilico, rimuove i residui dell'inquinamento dando spazio a capelli bellissimi.

Ikoo Hair - Siero Cute Da Notte

Un siero notturno che, grazie alla combinazione di estratto di trifoglio rosso e biotina, nutre a fondo il cuoio capelluto e rafforzare i capelli dalla radice. Nel mentre i peptidi di aminoacidi combattono la caduta dei capelli.

Gisou - Honey Scalp Treatment

L'ideale per il cuoio capelluto irritato e squamoso, questo siero si assorbe in fretta e nel mentre permette di nutrire anche i capelli. Al suo interno miele di Mirsalehi e ingredienti attivi naturali, insieme ad un esclusivo complesso di oli del giardino delle api Mirsalehi.

JSKIN by World of Beauty - Hydra Repair Scalp & Hair Treatment

Pensato per ristabilire l’equilibrio del microbioma del cuoio capelluto e della pelle secca e delicata. Qui ad agire sono gli attivi vegetali che favoriscono la progressiva ossigenazione e benessere del cuoio capelluto andando a lenirlo.

MALIN+GOETZ - Detox Scalp Mask

Una formula in gel per detossinare la cute del cuoio capelluto: una volta applicato si trasforma in schiuma e, con solo 5 minuti di posa, purifica ed esfolia eliminando l'eccesso di sebo. Un modo veloce per dare vita e leggerezza al capello aggiungendo volume.

Devacurl - Devafresh™

Trattare i ricci non è un compito semplice e trattare la cute di questi capelli necessita di prodotti ad hoc. Questo rivitalizzante per cuoio capelluto e capelli permette, non solo di mantenere l'idratazione e ridurre il crespo, la rinfresca il cuoio capelluto donando sollievo.

FABLE & MANE - SahaScalp™

Voglia di una coccola lussuosa? Questo scrub schiumoso, stimola i follicoli e permette di rimuovere i residui grazie al sale rosa dell'Himalaya e con zenzero selvatico, per purificare la cute. Prendendo spunto dai trattamenti ayurvedici, andrà a lenire il cuoio capelluto oleoso, desquamato e irritato, grazie anche al neem, una pianta nota per le sue proprietà anti-fungine.

Davines - ELEVATING Scalp Recovery Treatment

Un prodotto che, a differenza di altri, non necessità di risciacquo. Questo leave on tratta il cuoio capelluto sensibile e disidratato. Da applicare dopo il lavaggio, permette di far agire i principi attivi antinfiammatori donano una sensazione di benessere.

Augustinus Bader - The Scalp Treatment

Basterà utilizzare questo prodotto 2-3 volte a settimana, sul cuoio capelluto pulito e umido partendo dalla fronte alla nuca, per migliorare la densità e la salute dei capelli fin dalla radice. Un prodotto ecologico che lenisce l'irritazione e risvegliando i follicoli, permettendo una crescita più folta e densa dei capelli.

Drunk Elephant - T.L.C. Happi Scalp Scrub

Uno scrub caratterizzato dalla miscela di sei oli botanici ricchi di antiossidanti e acidi grassi insieme a un mix di amminoacidi ad assorbimento rapido; questo esfoliante per il cuoio capelluto dona un aspetto più sano. Gli acidi contenuti, poi, abietteranno e scioglieranno rapidamente le cellule morte e gli accumuli di prodotti, che verranno poi eliminati dalle microperle esfolianti in cellulosa vegetale.

Lazartigue - Thicker Serum

Un siero mentolato, da applicare ogni giorno su tutto il cuoio capelluto, che utilizza estratti botanici e un complesso di attivi utili a rallentare la caduta progressiva dei capelli. Perfetto per chi è alla ricerca di una chioma più densa e folta.

Sinesia - Dee

Per una pulizia profonda, questo prodotto è l'ideale. Super concentrato, ne basterà una punta di cucchiaino per ottenere una schiuma cremosa da poi sciacquare con acqua abbondante.