Che chic! Il nuovo taglio di Veronica Ferraro è davvero elegantissimo

V oglia di cambiare look? Provate a imitare il nuovo taglio di Veronica Ferraro, un hairlook che è impossibile non amare e che regalerà fascino ed eleganza al vostro stile

Tempo di nuovi tagli per la nota influencer Veronica Ferraro. Un’acconciatura che le dona un fascino unico e un aspetto più elegante e sofisticato. Ma senza intaccare minimamente la freschezza del suo volto. Un arrivederci alla lunga chioma bionda in favore di un taglio più corto, un long bob scalato e con frangia sfilata.

Un must have per questo autunno/inverno e che ha già conquistato celeb e influencer nostrane e di tutto il mondo, che si sono lasciate travolgere dalla bellezza e la versatilità di questo dettaglio di puro stile. Dopo tutto la frangia è un evergreen e non passerà mai di moda. Soprattutto se abbinata a un taglio da capogiro e un colore dolce ma allo stesso tempo intenso come quello sfoggiato dalla bella Veronica Ferraro. Un biondo tendente al caramello, opaco ma che dona luce al volto. Quasi più un castano scuro che si schiarisce via via che ci si sposta verso le lunghezze della chioma. E che dona all’influencer un aspetto e un fascino davvero eccezionali.

Un taglio che non ha bisogno di nient’altro e che anche Veronica ha deciso di abbinare a un outfit dai toni neutri e a un beauty look dalle tonalità nude, basic, assolutamente naturali. Come a volere mettere in evidenza il vero protagonista del suo l’intero look, questo taglio di capelli nuovo di zecca e che è destinato a fare tendenza sulle chiome di tante di noi.

Se anche tu vuoi replicare questa acconciatura che, a giudicare dai like dei follower di Veronica Ferraro, sta riscuotendo un notevole successo, non devi fare altro che prenotare subito una seduta dal tuo hair stylist di fiducia. E lasciarti guidare dalle sue sapienti mani. Tagliando, sfilando e colorando la tua chioma in modo professionale e in accordo con i tuoi lineamenti e colori naturali e sfoggiando un hairlook che lascerà tutti senza fiato. Per prepararti alle feste con una veste totalmente nuova ma che non vorrai più abbandonare, almeno fino alla prossima tendenza!