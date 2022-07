Cecilia Rodriguez è super rock: l’acconciatura sleek effetto wet è top

L 'acconciatura sleek di Cecilia Rodriguez è quello che ci serviva per affrontare le sere d'estate: pronta a provare l'effetto wet?

Con l’acconciatura effetto wet, Cecilia Rodriguez ci regala le vibes giuste per le vacanze estive. La modella e sorella di Belen adora cambiare acconciatura e giocare con la sua chioma. L’ultimo esperimento è un hairstyle super sleek, ideale per un party a bordo piscina o per un aperitivo sulla spiaggia.

Il wet effect è tornato di moda, complice la bella stagione e le temperature alte. L’effetto bagnato, a metà fra grintosa surfista e seducente sirena, è d’altronde un must, perfetto per regalare allure a qualsiasi beauty look. Non a caso è amatissimo dalle celebrity ed è spesso protagonista dei red carpet. Ideare questa acconciatura poi è semplicissimo, come ci dimostra Cecilia Rodriguez.

La top model e conduttrice infatti ha scelto un wet look leggero e spettinato, molto glamour, perfetto per esaltare il make up e darle un’aria sbarazzina. La prima scelta infatti quando si opta per un’acconciatura sleek è se ideare un wet look aderente oppure voluminoso. Eredità degli anni Novanta infatti questo hairstyle si può declinare in tantissimi modi diversi. La parola d’ordine? Non sbagliare nella scelta dei prodotti.

Se sogni un look sleek disciplinato e preciso parti dai capelli umidi, subito dopo lo shampoo. Innanzitutto applica il gel effetto bagnato sulle lunghezze, poi pettina. Puoi scegliere se creare una riga centrale – come fa spesso Chiara Ferragni – oppure se sfoggiare una riga laterale. Utilizza un pettine a denti stretti per aiutarti nell’operazione e termina asciugando i capelli con un diffusore.

Quando saranno asciutti non dimenticarti di lucidare la chioma con una lacca shine, da spruzzare alla giusta distanza per evitare residui. Se cerchi un effetto ancora più sleek, piatto e soprattutto scolpito, usa una mousse per lavorare le lunghezze e vaporizza con tanta lacca per una lunga tenuta.

Sogni un wet look come quello di Cecilia Rodriguez? Allora l’ideale è lavorare la chioma asciutta. Applica un gel specifico per ricreare l’effetto bagnato, ma ricordati di non pettinare. Modella esclusivamente la zona alta, lasciando al naturale le lunghezze. Infine scompiglia la chioma con le dita, senza dimenticare il tocco finale con la lacca.

Il wet look è di grande effetto, perciò per completare il beauty look basta poco. Uno smokey eyes sui toni del bronzo, con tanto mascara ed eyeliner, sopracciglia curatissime e ben definite, rossetto nude e blush biscotto per definire gli zigomi e illuminare.