Sì, il castano di Hailey Bieber all’Academy Museum Gala è la tendenza per l’autunno

C aldo, corposo, intenso. Il castano di Hailey Bieber è la tendenza che stavamo aspettando, per un hair look in perfetto mood autunnale super sensuale e carico di fascino

Un colore caldo, anzi, caldissimo. Il castano di Hailey Bieber sfoggiato all'Academy Museum Gala non è passato inosservato. E a giudicare dalle foto in circolazione, è chiaro che questo è il vero must della stagione autunnale in corso. Una nuance che trasmette la dolcezza della cioccolata calda, l’energia di un buon caffè, il calore del fuoco dei camini accesi e tutta la bellezza della natura che, proprio in questa stagione, si riempie di sfumature e di intensi giochi di luce e colore in cui perdersi a ogni sguardo.

Insomma, il castano di Hailey Bieber è pura magia ed è già una tendenza da non perdere. Per donare alla propria chioma un colore che si adatta perfettamente al mood autunnale che stiamo vivendo e che saprà accompagnarti in modo magistrale e super cool durante tutto l’inverno. Se anche tu sei curiosa di sapere come ottenerlo sappi che è molto più semplice di quanto tu possa pensare.

Si tratta, infatti, di un colore corposo, omogene. Un cioccolato fondente e caffè mixati in modo impeccabile, e una nuance che dona intensità alla chioma della modella e al suo incarnato. Regalandole un fascino unico e uno stile a dir poco eccezionale. Un dark chocolate in perfetto mood autunnale, dolce e sensuale, forte ma delicato allo stesso tempo, che trasmette morbidezza e calore e che sa rapire al primo sguardo. Una scelta azzeccatissima e che si uniforma perfettamente ai toni della pelle dell’influencer e dei suoi occhi. E che sembra quasi siano diventati ancora più profondi e intensi.

Che dire, il castano di Hailey Bieber è davvero il top per questa stagione e un trend da non lasciarsi scappare. Dopo tutto l’autunno è la stagione per eccellenza di questa tipologia di colori. E per omaggiarla al meglio, regalandoti un look favoloso, questo è il modo giusto per farlo. Non ti resta che prenotare subito una seduta dal tuo parrucchiere di fiducia e lasciarti ispirare dal castano di Hailey Bieber e dalle magiche atmosfere autunnali che stai già vivendo.