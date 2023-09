Caschetto liscio: i tagli da cui prendere ispirazione

D i diverse lunghezze e geometrie, il bob cut liscio è il taglio versatile dalle infinite declinazioni, da scoprire in questo raccolta di ispirazioni e idee dalle passerelle

Portato alla ribalta dalle star, che l'hanno scelto per trasformare radicalmente il loro look e dire addio alle lunghezze, il caschetto liscio si è presto convertito nel taglio più richiesto del 2023. L'ondata, generata dai bob cut di Hailey Bieber, Chiara Ferragni, Kourtney Kardashian e molte altre ancora, ha portato con sé declinazioni anche molto diverse tra loro che ne confermano la versatilità. Più vicino a un pixie cut quando tagliato corto piuttosto che a un taglio midi quando portato all'altezza delle spalle, il caschetto liscio adegua la sua struttura al viso che va a incorniciare, rispondendo alle esigenze di ognuno tanto in termini di lunghezza che di texture. Liscio ma mai banale, il bob cut può rivelarsi ricco di movimento se abbinato a scalture, ciuffi e sfilature, oppure iper geometrico se scandito da tagli netti e precisi che ne definiscono il perimetro come fossero righe tracciate con il righello.

I tagli a caschetto si distinguono principalmente in tre sottogruppi: i caschetti corti, i caschetti medi e i caschetti lunghi. I primi, detti anche short bob o cheekbone bob, non superano la linea delle orecchie e hanno il dono di alzare e mettere in rilievo gli zigomi, che appaiono come liftati e scolpiti. Chi beneficia di questo taglio sono le persone con il viso allungato, a diamante o a cuore, poiché ne ribilancia gli equilibri. I secondi, i blunt bob, hanno come punto di riferimento la mandibola e si fermano al massimo all'altezza del mento. Via di mezzo tra un corto e un lungo, la misura midi dona a tutti. Gli ultimi, infine, hanno una lunghezza generalmente sospesa tra il mento e le spalle. Questo li rende ideali per chi ha un viso più tondeggiante e quadrato in quanto, sfinandone i lati, appare più slanciato.

Per scoprirli tutti e trovare l'ispirazione giusta per il prossimo taglio, ecco una selezione dei migliori caschetti lisci avvistati nei backstage di moda.

Caschetto corto liscio: lo short bob

Il caschetto corto e pari su capelli lisci

Il caschetto corto asimmetrico su capelli lisci

Il caschetto corto con ciuffo su capelli lisci

Il caschetto corto con frangia su capelli lisci

Caschetto medio liscio: il blunt bob

Il caschetto medio liscio pari

Il caschetto medio liscio con frangia

Il caschetto medio liscio con ciuffo laterale

Caschetto lungo liscio: il long bob

Il caschetto lungo liscio pari

Il caschetto lungo liscio con frangia corta

Il caschetto lungo liscio scalato

Il caschetto lungo liscio asimmetrico