I l bob di Jules è il taglio più cool del momento e se hai intenzione di sfoggiarlo ecco quello che dovresti sapere

Alla fine dell’inverno uno dei desideri più comuni è quello di apportare qualche cambiamento al proprio look, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Se da un po’ di tempo hai questa idea in testa ma non sai esattamente in quale direzione dirigerti, che ne dici di prendere ispirazione dalle It Girl del momento, ovvero le protagoniste di Euphoria? Una delle più cool è sicuramente Jules, interpretata da Hunter Schafer che nelle puntate della nuova stagione sfoggia un hair look che dagli anni Novanta è tornato prepotentemente ad imporsi proprio in questo periodo: il caschetto, meglio conosciuto dalla Gen Z come bob.

Il bob strutturato di Jules è un inno alla libertà

Nella prima stagione i capelli di Jules sullo schermo erano biondi e lunghissimi, resi cool da punte spesso multicolor. Nelle ultime puntate della serie però, tutto è cambiato e la chioma è diventata decisamente più corta. Una scelta dettata soprattutto dalla voglia di caratterizzare ancora di più il personaggio, e voluta in prima persona proprio dall’attrice che lo interpreta, che in un’intervista ha affermato: «Volevo tagliarmi i capelli da molto tempo, probabilmente anche prima della prima stagione».

Alla fine il suo volere è stato ascoltato e il risultato è un bob strutturato che le incornicia il volto e che, siamo sicure, sarà fonte di ispirazione per molti hair look dei mesi a venire.

Le caratteristiche principali del taglio sono simmetria e ordine. Per essere definito tale, infatti, il bob di questo tipo deve prevedere capelli che non tocchino la spalla, pari e non scalati e liscissimi, in modo che rimangano sempre in ordine.

Quello sfoggiato da Jules è il bob, o caschetto, classico, ma esistono tantissime varianti di questo taglio anni Novanta, tra i quali trovare quello che ti si addice di più. Uno di questi è lo sliced bob, corto e sbarazzino sul davanti e leggermente più lungo nella parte anteriore.

Come valorizzare il taglio di Jules

Se hai in programma un appuntamento dal parrucchiere dal quale vorresti uscire con un look simile all’attrice di Euphoria, sappi che si tratta della scelta giusta se i tuoi capelli sono lisci o leggermente mossi e se non ami particolarmente passare molto tempo a realizzare lo styling.

A rendere il caschetto un’opzione apprezzata e che sembra non scalfirsi con il passare del tempo è anche la sua estrema facilità di gestione. Una volta a casa, infatti, ti basterà asciugare i capelli dall’alto verso il basso e, se vuoi dare un leggero movimento alla tua chioma, passare le mani tra i capelli con un po’ di spuma.