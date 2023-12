Capelli fino alle spalle: raccolta dei tagli più cool da copiare ora

D ai caschetti lunghi ai tagli midi, questi sono i tagli alle spalle che fanno tendenza ora e sempre

Tra tutti i tagli che, stagione dopo stagione, si ritagliano un posto nella classifica delle tendenze capelli più gettonate, quelli alle spalle rappresentano un crocevia di infinite possibilità. Accomunate dal fatto di essere sospese a metà tra un taglio corto e uno lungo, le varie interpretazioni di questo haircut pratico e sempre alla moda modificano le loro geometrie per esaltare i lineamenti e il movimento naturale della chioma. Caschetti lunghi, clavicut e tagli dalle misure intermedie si combinano per dare vita a una serie di lunghezze e silhouette tra loro diverse, a cui si aggiungono frange e ciuffi che incastonano dolcemente lo sguardo.

Talvolta solcando il perimetro delle spalle per appoggiarvisi, altre per sfiorarlo appena, le ciocche si strutturano così in perimetri pari e definiti che ricercano ordine e controllo, piuttosto che in più strati votati al movimento. L'obiettivo, come sempre, è quello di esaltare in modo naturale la forma dei capelli, siano essi ricci, mossi o lisci.

Intramontabili, ecco i tagli alle spalle pari e scalati di cui non ci stancheremo mai, da scoprire uno dopo l'altro in questa gallery di idee in foto.

I più bei tagli pari alle spalle da copiare

Pieni e folti, gli haircut netti portano ai tagli alle spalle un senso di volume e controllo perfetto per chi ama avere controllo sull'acconciatura. Proprio perché tagliati su una stessa lunghezza, questi si rivelano pratici su qualsiasi tipo di chioma, sia essa riccia, mossa o liscia.

Il caschetto lungo riccio

Il taglio pari alle spalle su capelli mossi

Il taglio pari alle spalle con frangia

Il taglio pari alle spalle su capelli lisci

I più bei tagli scalati alle spalle da copiare

Al contrario di quelli pari, i tagli scalati ricercano il volume attraverso la creazione di movimento e scompigliatezza. Grazie alla stratificazione delle ciocche, i tagli acquistano infatti dimensione anche se fini e/o sottili.

Il jellyfish haircut alle spalle

Il taglio alle spalle in stile shag

Il curve cut alle spalle

Il taglio riccio e scalato alle spalle

Il taglio mosso e scalato alle spalle

I più bei tagli alle spalle con fangia da copiare

Accessorio per capelli che ha sempre affiscinato il mondo delle tendenze, la frangia si conferma must-have anche sui tagli alle spalle più apprezzati di sempre. Portata lunga, aperta a tendina, riccia o doppia, questa si combina al resto creando un tutt'uno perfettamente armonico.

Il long bob mosso con frangia lunga

Il taglio alle spalle con frangia riccia

Il caschetto liscio alle spalle con doppia frangia