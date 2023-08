Capelli effetto wet: guida alle acconciature più belle

F inish lucido che ricorda l'aspetto dei capelli quando si esce dall'acqua, quello assicurato dall'effetto bagnato si è convertito negli ultimi anni in una delle maggiori tendenze capelli. Versatile e personalizzabile su qualsiasi taglio di capelli, per indossarlo queste sono le migliori idee di acconciatura da cui prendere spunto

Tendenza capelli che ha dominato il panorama della moda e dello spettacolo in questi ultimi anni, l'effetto bagnato continua a riscuotere gran successo nel mondo dell'hairstyling, trovando sempre nuove declinazioni con cui essere indossato. Versatile perché perfetto da aggiungere a qualsiasi acconciatura, sia essa raccolta o sciolta, oltre che su qualsiasi lunghezza di capelli, il wet look si ottiene grazie all'impiego di gel a volontà, da stratificare e dosare a seconda dell'intensità che si desidera ottenere. Il finish lucido assicurato dall'effetto wet può essere abbinato alla chioma in diversi modi, ad esempio interessando l'intero taglio, così come esclusivamente le radici per creare un gioco di volumi e dimensioni tra attaccatura e lunghezze, oppure solo alcune ciocche e sezioni di capelli se si desiderano realizzare acconciature più particolari.

Acconciature effetto bagnato sui capelli sciolti

Sui capelli sciolti, l'effetto bagnato permette di spaziare molto più di quanto non si potrebbe con la chioma al naturale. Che si abbiano i capelli corti tagliati in un pixie cut, in un bixie o, ancora, in un caschetto XS, che questi solchino la linea delle spalle o la superino fino a sfiorare il fondo della schiena, ogni lunghezza è buona per ultimare il look, e quindi trasformarlo, avvalendosi del potere del gel sui capelli.

L'acconciatura effetto wet su tutte le lunghezze

Una prima idea di acconciatura sui capelli sciolti consiste nel cospargere tutta la superficie del taglio con il gel e creare un total wet. Questo tipo di styling permetterà di enfatizzare la piega regalando alle ciocche un aspetto come laminato, dove lucentezza e definizione si combinano per levigare i capelli, siano essi lisci, mossi o ricci. Per aggiungere un tocco di ricercatezza all'acconciatura si possono pettinare i capelli all'indietro lungo tutta l'attaccatura, così che questi rimangano slick ed eleganti senza bisogno di alcun accessorio.

L'acconciatura con effetto wet sulle ciocche frontali

Se si desidera aggiungere solo un piccolo dettaglio all'acconciatura, l'effetto wet si presta a essere indossato anche esclusivamente sulle ciocche frontali che, modellate con manualità e precisione, trasformano completamente la chioma. Lavorando sulle sezioni frontali che incastonano il viso con un pettine a coda si possono infatti creare vere e proprie opere d'arte, come ad esempio delle finger waves o un finto ciuffo laterale. Se si ha la frangia, potrà benissimo essere lei la protagonista dell'acconciatura, suddividendosi in piccoli ciuffetti disposti lungo la fronte a creare un'esclusiva cornice attorno allo sguardo.

L'acconciatura effetto wet sulle radici

Altra opzione per indossare l'effetto bagnato sui capelli sciolti è quello di ricrearlo limitandosi alle sole radici. Seguendo la scriminatura dei capelli, spazzolandoli all'indietro oppure formando ondulature sinuose sulla sezione frontale, il midi wet si presta ad aggiungere un tocco di personalità a caschetti e tagli lunghi che desiderano rompere con la monotonia di una pettinatura sciolta.

Acconciature effetto bagnato sui capelli raccolti

Spesso associato alle acconciature slicked back, l'effetto bagnato si combina alle pettinature raccolte conferendo loro massima eleganza. Tra gli hairstyle più gettonati c'è sicuramente lo chignon, che trova nel wet un partner d'eccezione con cui amplificare la leziosità del raccolto associato al mondo della danza classica. Sulla coda, sia essa alta o bassa, il finish lucido aiuta invece a dare ancora più luminosità al raccolto, oltre che a farlo sembrare ancor più tirato e ordinato che mai. Da usare sulle radici e, se desiderato, sulle lunghezze, l'effetto wet si presta poi bene a essere usato per lavorare i baby hair che, come spesso avviene sui red carpet e le passerelle, si convertono in dolci spirali che fanno da decorazione al viso.