Camila Cabello cambia look: il nuovo colore di capelli illumina la sua (e la nostra) estate

S ei in cerca di un nuovo colore di capelli capace di illuminare la tua estate? Allora devi farti ispirare dal nuovo look di Camila Cabello, un tripudio di luce e sensualità al miele

Estate fa rima con? Ovviamente luminosità e voglia di brillare, in ogni singolo dettaglio. E a giudicare dalla sua ultima foto postata sui social anche la cantante pop Camila Cabello lo sa benissimo. Perché diciamolo pure, la giovane e seguitissima regina delle classifiche musicali è anche una queen di trasformazione. Riuscendo a interpretare questo mood estivo alla perfezione e sfoggiando un nuovo colore di capelli che è un tripudio di dolcezza e luce, dalla radici alle punte.

Certo, per chi era abituata/o a vederla con la sua lunga chioma color cioccolato potrebbe sembrare un cambio inaspettato. Ma non per chi conosce i trend del momento e sa che il colore miele, sia sulle chiome bionde che su quelle castane, è tra i più gettonati e amati dalla celeb e non solo.

Un colore di capelli delicato, che fa risaltare in modo naturale e armonioso l’incarnato della cantante addolcendone i tratti. E donando alla sua lunga chioma (si quella è rimasta la stessa) un effetto luminoso, brillante e super cool decisamene unico. Un tripudio di luce e morbidezza tutto da copiare a da cui trarre la massima ispirazione. Se anche tu, come tante di noi, sei in cerca di un cambio look che ti faccia risplendere in questa nuova e tanto attesa estate, quindi, non puoi davvero lasciartelo sfuggire.

Una nuance calda, intensa, corposa e assolutamente da provare. E che, fortuna nostra, sta bene a tutte o quasi. Perché questo colore di capelli mielato, si presta benissimo per chi ha la carnagione già naturalmente dorata. Ma anche per chi ha la pelle chiara, donandole maggior luminosità e calore.

Se poi come Camila Cabello anche tu hai gli occhi scuri, nei toni del marrone, il biondo miele sfoggiato dalla cantante ti starà divinamente bene. Creando un contrasto dall’effetto davvero eccezionale. Proprio come quello della pop star.

Come dire, senza un po' di voglia di osare e cambiare che estate sarebbe. E con un colore di capelli così andrai davvero sul sicuro. Sfoggiando una chioma da lasciare senza fiato, un tripudio di luce e fascino dall’effetto wow assicurato. Provare per credere!