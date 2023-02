Caduta capelli: i migliori trattamenti da comprare online

O gni volta che soffia il vento o ti asciughi i capelli lasci tracce di DNA sotto forma di capelli? Aiutati con questi trattamenti

La caduta dei capelli è un dilemma che affligge tutti, uomini e donne indistintamente. Forse hai notato che in certi periodi dell’anno, spazzole e pavimento del bagno (ma anche i vestiti) sono ricoperti di capelli e ogni volta che fai la doccia e ti pettini ti viene da piangere, tanto che se raccogliessi tutto ciò che viene disperso potresti tranquillamente farci una parrucca. Tranquilla, non sei sola.

È anche vero però che non tutti siamo dotati dello stesso capitale tricologico: da un lato c’è chi è geneticamente fortunato di una chioma leonina, con una densità tale che la caduta stagionale può tranquillamente passare inosservata, mentre dall’altro lato c’è chi invece non gode di altrettanta buona sorte e non solo ha pochi capelli, ma anche molto sottili e quindi è più sensibile a questi cambiamenti. Soprattutto in quest’ultimo caso, i trattamenti e i sieri leave-in sono un ottimo alleato tutto l’anno, perché danno l’effetto di una chioma più folta e capelli più corposi.

Caduta dei capelli: le cause

Normalmente cadono ogni giorno tra i 50 e i 100 capelli e in questo caso non serve preoccuparsi: è il ciclo vitale fisiologico dei capelli, che di norma dura circa 3 anni. Anche quando la caduta si intensifica in autunno, con dei picchi tra ottobre e dicembre, non c’è bisogno di agitarsi. Le cause in questo caso si possono imputare ai cambiamenti stagionali e climatici e all’esposizione al sole durante i mesi estivi. Di solito corriamo ai ripari assumendo integratori per rafforzare capelli e unghie (è tutta cheratina), shampoo specifici e trattamenti leave-in che aiutano a infoltire la chioma.

È diverso invece se notiamo che il turnover viene alterato e capelli cadono più velocemente e non vengono rimpiazzati nei tempi canonici. In questo caso le cause della caduta dei capelli possono essere diverse, come patologie della pelle (per esempio psoriasi e dermatite seborroica), diete squilibrate o problemi nell’assorbimento di nutrienti, malattie della tiroide o autoimmuni e, ovviamente, lo stress. Diversamente dalla caduta stagionale, in tutti i casi appena elencati è necessario consultare uno specialista.

