Bun e eyeliner hot pink: Giorgia Soleri è sempre pura ispirazione

B un ed eyeliner hot pink, Giorgia Soleri è la star dell'estate e ci ispira con il suo beauty look

Il beauty look ispirazione dell’estate? Ce lo regala Giorgia Soleri che su Instagram sfoggia bun ed eyeliner hot pink. La scrittrice e influencer ha una vera e propria passione per il fucsia, un colore che sfoggia spesso in tutte le sue sfumature.

L’eyeliner colorato d’altronde è un must per l’estate, l’ideale per rendere originale e strepitoso qualsiasi trucco. Multitasking e di grande effetto, questo prodotto è l’alleato per un make up fantastico e super originale, come dimostra Giorgia Soleri.

La fidanzata di Damiano David per l’occasione ha scelto una nuance rosa acceso in grado di esaltare al meglio il colore dei suoi occhi e l’incarnato chiaro. Il tratto è grafico, ispirato ai mitici anni Cinquanta con un pizzico di fascino pop. Per copiare il cat eye di Giorgia Soleri basta poco. Se non hai la mano ferma disegna dei piccoli trattini sull’attaccatura delle ciglia superiori. Inizia dall’angolo interno del tuo occhio e collega con delicatezza i trattini senza lasciare degli spazi vuoti. Sei alle prime armi? Usa la tecnica dei tre puntini!

Fai il primo puntino proprio alla fine dove desideri che finisca la linea, poi traccia un punto al centro, attaccato alle ciglia, infine creane uno dove desideri che inizi l’eyeliner. Per creare un punto luce ad hoc segui l’esempio di Giorgia Soleri, lascia un piccolo spazio, da riempire con illuminante oppure ombretto, ricordandoti di non far partire la linea troppo vicina rispetto all’attaccatura del tuo occhio. Il tratto dovrà essere netto, senza indecisioni. Dopo aver unito i vari puntini non resterà che ammirare il risultato. Per una codina super come quella dell’influencer il segreto è quello di aggiungere un altro puntino, congiungendolo con quelli realizzati in precedenza.

Per completare il suo beauty look, Giorgia ha scelto labbra glossy e illuminante, ma soprattutto un super bun, ideale da sfoggiare d’estate. Per realizzarlo bastano pochi semplici step. Prima di tutto prepara i capelli, applicando sulla chioma lavata e tamponata un trattamento termoattivo. Pettina con una spazzola, lavorando con cura le singole ciocche.

Poi raccogli i capelli e legali in una coda alta sulla sommità del capo. Ora hai due opzioni: potresti creare con le forcine il tuo bun, dandogli uno stile un po’ messy, oppure usare la ciambella apposita, un accessorio immancabile per chi cerca hairstyle di tendenza. In ogni caso fissa le ciocche con cura e termina con uno spray fissante che consenta di sfoggiare l’acconciatura per tutto il giorno senza problemi.