Bow hair: le acconciature con i fiocchi sono il nuovo trend del momento

D agli chignon addobbati da un fiocco singolo alle trecce ricoperte di fiocchettini di ogni dimensione e colore, i #bowhairstyles sono l’ultima tendenza del momento

Che i fiocchi siano uno degli accessori più popolari dell’ultimo periodo - sia in ambito fashion che in ambito beauty - non ci sono dubbi. Parlando esclusivamente di beauty però, i tanto amati fiocchettini, che sono stati intravisti fino ad ora su makeup dai disegni iper realistici o realizzati proprio con l’applicazione di veri micro fiocchi e nail art dagli inserti 3D, hanno raggiunto a tutti gli effetti l’apice della popolarità con l’hairstyle.

È infatti grazie a una ventata tutta nuova di acconciature create, ricreate e sfoggiate da beauty influencer di tutto il mondo che il #bowlove ha raggiunto la sua massima fama, diventando uno dei trend più cercati su social come Instagram e TikTok, nel quale risulta avere già più di 94.3K visual solo per l’hastag #hairbow. Dagli chignon sognanti e romantici tipici del Balletcore a trecce, code e mezzi raccolti iper femminili che ricordano la Coquette Aesthethic, perditi nel magico mondo degli #bowhairstyles.

Pigtails con fiocchi

https://www.tiktok.com/@alexus_lopez/video/7339920638108323114?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

https://www.tiktok.com/@itsmikaylanicolee/video/7307758561449348394?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

Se pensi che i #bows donino solo a chi ha fluenti capelli lunghi…beh, ti sbagli! Anche le acconciature con i capelli corti possono essere adornate da bellissimi fiocchi e, una fra le più semplici da ricreare, ideale proprio per chi ha un caschetto, consiste nel portare due ciuffi all’indietro racchiudendoli con un elastico trasparente e applicarci poi un mollettone con fiocco incorporato sopra. Ovviamente può essere realizzata anche su capelli lunghi, anche optando per un fiocchetto da legare attorno ai ciuffi invece di una molletta.

Capelli sciolti con clip a fiocco

https://www.tiktok.com/@harrietwears/video/7304632262778244384?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

https://www.tiktok.com/@lilyjean025/video/7272763017954102571?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

Un altro hairstyle perfetto sia per le #shorthairgirls che per le #longhairgirls (e tra i più facili da realizzare proprio per la poca manualità ed esperienza che richiede) è la classica acconciatura a capelli sciolti incrociati sulla nuca e racchiusi da una clip a forma di fiocco (da scegliere fra varie dimensioni a piacimento).

Chignon con fiocco

https://www.tiktok.com/@tokyoblondepasta/video/7282987201368050945?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

Se sei un’amante del #balletcore e di tutta la sua estetica derivante dalla danza classica e dal balletto, questo è l’hairstyle che fa per te! Per realizzarlo ti basteranno solo una serie di mollettine sottili per fissare lo chignon e un fiocco, possibilmente di media grandezza, da applicare proprio sopra allo chignon stesso, con i lembi che lo incornicino e ricadano delicatamente ai lati.

Trecce con fiocchi incorporati

https://www.tiktok.com/@itsoizzie/video/7324494840543186218

Un’alternativa alle classiche trecce con fiocco - solamente - alla fine, è quella caratterizzata dalle trecce con i fiocchi incorporati. Per inserire nella rotazione delle ciocche anche il fiocco basterà fare un nodo (che poi può anche diventare un fiocco decorativo) sulla parte iniziale della sezione e utilizzare il nastro restante proprio come una delle ciocche. In questo modo a ogni passaggio, invece di lavorare con tre ciocche di capelli, lavorerai con due ciocche e un nastro, fino ad arrivare alla fine e sigillare il tutto.

Mini braids con fiocchi

https://www.tiktok.com/@sophieesuchan/video/7245726866093395205

https://www.tiktok.com/@yaman.usa/video/7318845909880556846

Per le amanti dei mezzi raccolti, proponiamo un hairstyle formato dalle classiche pigtails che verranno però intrecciate in mini treccine (gioco di parole) lasciate cadere libere sul resto dei capelli, che verranno lasciati sciolti. In base alle preferenze, potrai scegliere di applicare un fiocco sia all’inizio che alla fine delle treccine, oppure solamente alla fine.

Treccine sul davanti con fiocchi

https://www.tiktok.com/@dailyglowtipsx/video/7322531258590956842?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7342637787286914592

Una variante per le amanti delle treccine lasciate cadere sul davanti, in pieno stile Y2K? Sbizzarrisciti con delle braids sottilissime proprio all’altezza dei ciuffi - sì, proprio quelle che andavo di moda fra le pop star degli anni 2000 - e termina il tutto con un fiocchettino.

Coda con trecce e fiocchi

https://www.instagram.com/p/C1LovKLu6Pk/

Sempre dall’allure Y2K, nella nostra lista non poteva mancare l’intramontabile haistyle della coda con trecce che, in questo caso, può essere riempita a piacere con tutti i bows che vuoi (o che riesci) ad applicare, giocando con dimensioni, colori e texture.