Il biondo di Millie Bobby Brown al party di Stranger Things è la sorpresa che fa tendenza

C erchi un hair look che faccia davvero tendenza? Allora non lasciarti scappare il biondo di Millie Bobby Brown sfoggiato al party di Stranger Things, per una chioma da lasciare senza fiato

Che avessimo davanti un astro nascente della recitazione è stato subito chiaro. Ma che la Undici di Stranger Things fosse anche un’icona di stile e creatrice di tendenza in fatto di capelli è davvero la novità che stavamo aspettando. Perché diciamocelo, il biondo di Millie Bobby Brown sfoggiato durante il party dedicato alla quarta stagione della tanto amata serie tv Netflix, è una la sorpresa trendy più cool delle ultime settimane.

E non solo per la bellezza del colore scelto dell’attrice. Ma anche per il cambio look radicale e totalmente inaspettato a cui abbiamo assistito. Passando dal suo classico castano a un biondo naturale e dalle sfumature dorate. Romantico e sensuale.

Certo, non è la prima volta che l’attrice ci regala un cambio look così importante. Dopo tutto solo due anni fa ci aveva mostrato una capigliatura biondo platino da far girare la testa. Ma questa volta il biondo di Millie Bobby Brown ha davvero qualcosa in più. Quel tocco di assoluta originalità e naturalezza che lo rende di dritto il trend che ameremo in questa nuova stagione estiva alle porte. Il motivo? Le sue sfumature e l’effetto sombré. Ovvero che parte dalle radici con una tonalità più scura per arrivar a un colore più chiaro sulle lunghezze. E colorando solo parte della chioma.

Insomma, una nuance perfetta per esaltare i lineamenti e l’incarnato dell’attrice e un biondo che tutte possiamo provare perché poco impegnativo. Un colore adatto sia a chi ha la pelle chiara che a chi ha un incarnato più scuro e abbronzato, cosa che rende il biondo di Millie Bobby Brown un hair look perfetto per l’estate. E che gioca con le tonalità calde, seguendo l’andamento del proprio colore naturale, per poi sfumare in un biondo assolutamente naturale e armonioso.

Che dire, il biondo di Millie Bobby Brown è davvero la super tendenza dell’estate, tutta da imitare e da cui lasciarsi conquistare. Per ottenere un hair look super cool, originale, che si adatta perfettamente ai propri capelli naturali e semplice da portare. Con sicurezza e con la consapevolezza di sfoggiare una chioma che non passerà di certo inosservata e che vi accompagnerà per tutta la vostra magica estate.