B illie Eilish torna al black e sfoggia una chioma favolosa, perfetta per esaltare la sua bellezza naturale

È proprio il caso di dirlo: back to black! Billie Eilish abbandona i capelli bicolor per tornare a un nero intenso e corposo. La cantante ha stupito i fan con un nuovo cambio look, raccontato da uno scatto pubblicato su Instagram.

Billie d’altronde non è nuova mutamenti radicali quando si parla della sua chioma e adora sperimentare con colori e tagli. Se i fan l’avevano amata con i capelli bicolor verdi e neri, la cantante era riuscita a stupire tutti scegliendo un biondo platino favoloso e perfetto per esaltare i lineamenti delicati del suo viso. Nell’ultimo periodo era passata nuovamente al bicolor, puntando su un black “spezzato” da radici rosso fuoco. Ora l’ennesimo cambio look, con una chioma black favolosa!

Sembra proprio che Billie si senta completamente a suo agio con questo hairstyle: uno shag nero sfilato con maxi frangia. Un look che richiama la sua passione per lo stile punk-gothic e che la rende ancora più bella, valorizzando al massimo il suo incarnato porcellana e gli occhi azzurro pallido.

Da quando ha iniziato musica diversi anni fa, la popstar ha deciso di abbandonare il suo colore naturale, un biondo cenere, per puntare su colorazioni scure. Una nuance che ha spesso abbinato a ciocche rosa fluo, rosse o verde acido. I cambiamenti di Billie non sono sempre piaciuti ai fan, soprattutto se radicali, e spesso la cantante è stata costretta a replicare su Instagram alle critiche. In realtà, come ha spiegato lei stessa, rivoluzionare il look per lei rappresenta un modo per ricercare sé stessa e per sentirsi sempre più a proprio agio nella “sua pelle”.

Star dei record e voce inconfondibile, Billie Eilish è stata spesso vittima di body shaming. Per anni ha cercato di superare critiche e cattiverie, ritrovando, un passo dopo l’altro, la fiducia, l’autostima e la serenità che le erano mancate per tanto tempo. Il suo consiglio? Fregarsene dei commenti altrui e avere il coraggio di esplorare davvero la propria identità, sperimentando cambi look differenti.

Inutile dire che Billie ci piace sia in versione biondo platino, con un bob spettinato e mosso, che con la chioma black liscissima e la frangetta. Ciò che non muta mai nella cantante è il make up che Billie adora naturale e molto semplice. Grazie a una beauy routine ben studiata, la popstar sfoggia un incarnato luminoso e una pelle compatta, esaltata da un filo di mascara e labbra nude.