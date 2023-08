Acconciature da damigella: idee e ispirazioni per il 2023

R omantiche ed eleganti, le acconciature capelli da damigella celebrano l'amore attraverso intrecci, avvitamenti e morbide onde, il tutto combinandosi a finish lucidi e accessori-gioiello ispirati alle maggiori tendenze del 2023

Scelta tra gli invitati insieme ad altre poche elette, la damigella ha l'importante compito di assicurarsi che prima e durante il grande giorno tutto vada come previsto. D'onore o no, il suo ruolo è contrassegnato il giorno del matrimonio da un abito che, nel colore e nella forma, è uguale o simile a quello delle altre amiche della sposa. Questo, insieme a qualche altro accessorio, le rende facilmente identificabili durante la cerimonia e negli attimi che la seguono. Ma se la scelta dell'abito è solitamente riservata alla futura sposa, quelle legate alla sfera del beauty rimangono a discrezione delle damigelle. Il che si traduce nella possibilità di personalizzare trucco e acconciatura come desiderano.

Quando arriva il momento di trovare l'acconciatura da damigella perfetta per sé, entrano in gioco una serie di fattori da considerare. Innanzitutto, la lunghezza del taglio, a cui segue poi l'impiego di accessori e fermagli-gioiello, la scelta di finish particolari come può essere l'effetto bagnato, sia esso su tutte le lunghezze o solamente sulle radici, e altri dettagli suggeriti dalle tendenze capelli 2023.

Acconciature da damigella 2023 sui capelli corti

I capelli corti, dato il ridotto perimetro delle lunghezze, trovano negli accessori e nei prodotti per lo styiling un ottimo alleato per creare un'acconciatura da damigella graziosa e particolare. Cerchietti, fermagli, piccole trecce ai lati e, sui pixie cut più micro, una buona dose di gel con cui creare una pettinatura boyish.

Acconciature da damigella: il cerchietto sui capelli corti

Acconciature da damigella: la treccia laterale sui capelli corti

Acconciature da damigella: la pettinatura effetto bagnato su capelli corti

Acconciature da damigella: il taglio corto all'indietro

Acconciature da damigella 2023 su capelli a caschetto

Il caschetto, a metà tra un taglio corto e uno medio, raggiunge la lunghezza ideale per poter scegliere tra acconciature sciolte o raccolte. Per lo styling, le migliori idee arrivano da alcune delle maggiori tendenze 2023, anno in cui i bob cut sono stati protagonisti. Tra queste figurano la scriminatura laterale, lo chignon basso e la pettinatura con flipped ends, da abbinare a un finish wet o a un fermaglio prezioso per un tocco di personalità in più.

Acconciature da damigella: il caschetto riccio con riga laterale

Acconciature da damigella: lo chignon basso su capelli a caschetto

Acconciature da damigella: il caschetto con punte all'insu

Acconciature da damigella 2023 sui tagli medi

Se i capelli superano le spalle, raggiungendo la lunghezza di un taglio medio, non c'è niente di meglio che darsi alla sperimentazione con acconciature particolari, come ad esempio una coda con torchon, acconciature classiche, come l'intramontabile chignon da ballerina o, ancora, una pettinatura sciolta effetto bagnato, da portare slick sulle radici.

Acconciature da damigella: lo chignon basso da ballerina

Acconciature da damigella: i capelli effetto wet

Acconciature da damigella: la coda con torchon

Acconciature da damigella 2023 sui capelli lunghi

Code basse, chignon alti, trecce e codini sono solo alcune delle acconciature da damigella che chi ha i capelli lunghi può portare durante il grande giorno. Meglio se raccolti, così da mantenersi in ordine contro umidità e imprevisti, i tagli lunghi combinano elementi classici a dettagli leziosi, come ad esempio fermacoda di strass, elastici con applicazioni Coquette e avvitamenti sinuosi con cui realizzare eleganti Rose bun.

Acconciature da damigella: la coda bassa con fermaglio

Acconciature da damigella: i codini con treccia

Acconciature da damigella: lo chignon alto a forma di rosa