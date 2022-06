D ifficili da gestire, ma di grande fascino. I capelli ricci sono gioia e dolore di tutte le donne, la cosa importante è saperli acconciare nel modo giusto (e noi ti suggeriamo come)

Oltre a tantissime coccole, i capelli ricci meritano la giusta acconciatura per ogni occasione. Le chiome afro, caratterizzate da ricci più o meno stretti, non devono essere lasciate solo ed esclusivamente libere nel loro maxi volume. Ogni occasione, infatti, è il momento giusto per provare una nuova acconciatura, magari arricchita da un maxi foulard per contenerli o una forcina gioiello che illuminerà le onde più cool che ci siano.

Indecisa sul come fare? Prima di tutto ricordati di partire da una buona base di haircare: capelli sani e definiti sono il primo passo per un hairdo completo e pieno di volume. Per il resto lasciati ispirare dalle star di tutto il mondo e dalle idee social che abbiamo selezionato per te.

Raccolto morbido per capelli ricci

La semplicità paga e Rihanna, nonostante i look esagerati e fuori dalle righe, ha capito che i capelli ricci risaltano al meglio nelle acconciature più facili e veloci. Un elastico, un paio di forcine e due ciocche libere a incorniciare il viso. Perfetta!

Boxer braids

Le boxer braids sono sicuramente il modo più comune per tenere in ordine e acconciare i capelli. Proprio come fa Alicia Keys che ha rinunciato al make-up da tempo, ma non a giocare con i suoi capelli. Super cool.

Più sono lunghi, più i capelli ricci tendono a perdere il loro volume e questo permette di giocare anche con le trecce, solitamente complicate per chi ha capelli molto voluminosi. Dividi in due sezioni e intrecciali solo nella parte alta, per il resto lasciali liberi in una coda morbida. Boho chic.

Messy bun su capelli ricci

Bentornati scrunchie, anche per i capelli ricci. L’abbiamo già detto: basta un piccolo accessorio per rendere unica qualsiasi acconciatura anche la più semplice come un messy bun.

Essere spettinata con i capelli ricci? Impossibile: basta un elastico e il maxi volume dei ricci farà il suo corso. Prova un maxi bun, ma non cercare l’effetto troppo ordinato e divertiti con le tue onde. Una volta completato il tutto libera qualche ciocca.

Forcine, mollette & co. per i capelli ricci

Senza forcine colorate il 2020 non ha senso e se hai I capelli ricci non rinunciarci, ma trova la giusta acconciatura. Punta ad un effetto sleek, perfetto se i tuoi capelli sono un po’ sporchi, aiutandoti con gel e lacca. Sotto la nuca lasciali liberi con il loro volume e poi buttati su tante forcine colorate: la fantasia è la non regola da seguire.

Un tocco gold, sui capelli più scuri è perfetto per illuminare anche lo sguardo. Per farlo le maxi mollette placcate sono l’ideale, meglio se abbinate a una pony tail super super riccia.

Ricci iper-definiti

Armati di pazienza e tanto tantissima crema disciplinante, lavora ciocca per ciocca e otterrai questa bellissima acconciatura pulita e disciplinata. Raccogli leggermente nella parte alta della testa per dare movimento alla chioma.

Acconciature anni '90 per i capelli ricci

Gli space bun non hanno età e, per questo motivo, te li proponiamo tra le acconciature per capelli ricci più cool del momento.

Un po’ baby spice un po’ “scusa non ho tempo” questa acconciatura realizzata con solo quattro mini mollettine ti salverà all’ultimo minuto.

Acconciature semplici per i capelli ricci

Basta solo un elastico, o magari uno scrunchie coloratissimo, per realizzare questa acconciatura per capelli ricci semplice. Se i tuoi ricci sono ben definiti e curati, ti basterà raccoglierli in un grande high bun per lasciando libere due maxi ciocche ai lati del viso. Semplice, comoda ma d'effetto.

Corti: i look per i ricci

Riuscire la giusta acconciatura per i capelli ricci corti non è semplice, per questo, è bene prendere spunto ai look Y2K. Come, ad esempio, la bandana che, in ogni stile e colore, rende unica la tua acconciatura seguendo anche i trend fashion di stagione.

Le acconciature eleganti per i ricci

Occasione speciale in vista e vuoi dare risalto ai tuoi ricci? Anche qui le acconciature vengono in tuo soccorso e, per cambiare un po' risp

etto ai soliti raccolti, puoi provare con questa inspo che valorizzerà il volume, ma allo stesso tempo creerà una struttura sulla parte frontale. Super per chi ama il vitange.

Capelli ricci e medi: le idee per le acconciature

Perfetta per i periodi più caldi, questa acconciatura per capelli ricci medi è super cool e facile da realizzare. Cosa ti serve? Forcine, lacca e cere texturizzanti per riuscire a raccogliere i capelli da un lato e lasciare tutto il volume nella parte opposta. Un'idea in più: pins gioiello e mollettine colorate per dare ancora più carattere.

Ricci lunghi, le inspo per le tue acconciature

Il modo perfetto per realizzare un'acconciatura per capelli ricci lunghi è sfruttare gli accessori come questo fermacoda gioiello. Tira con attenzione i capelli nella parte alta e continua, poi, con una coda basa ma super voluminosa. Lascerai sicuramente il segno.

Capelli ricci raccolti

Se si parla di acconciature per ricci e capelli raccolti, la nostra scelta non può che ricadere sulla high pony tail che, però, in questo caso cambia grazie al volume dei capelli super mossi. E proprio per questo motivo, non dimenticare di definire al meglio i ricci per un look ancora più cool.