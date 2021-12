S i usano 1-2 volte all'anno o anche di più, a seconda delle esigenze della pelle. Grazie all'alta concentrazione di principi attivi, i trattamenti urto rigenerano l'epidermide mostrando un viso radioso

Ti guardi allo specchio e ti vedi sempre stanca? Niente paura: ci sono trattamenti viso da usare quando la pelle è giù di tono, da "somministrare" come cure urto. Proprio come accade l'organismo, rafforzandolo per esempio con degli integratori pro bellezza. Si tratta di prodotti viso molto concentrati come sieri, fiale, maschere e anche creme notte o giorno. Possono essere usati per un periodo di 10 giorni, un mese o, nel caso delle formule in crema, fino a quando non termina la confezione (un vasetto di 50 ml dura circa 2 mesi).

Perché usare i trattamenti viso urto

A cosa servono questi trattamenti viso "strong"? Dipende: le destinazioni d'uso sono tante quante le esigenze e le problematiche riscontrate dalla pelle. Macchie, rughe, cedimenti cutanei, imperfezioni, grana irregolare e colorito non uniforme: sono i classici inestetismi che i trattamenti urto cercano di contrastare. Tra gli ingredienti più gettonati troviamo la Vitamina C, l'acido ialuronico a diversi pesi molecolari, il retinolo, gli alfa-idrossiacidi, i prebiotici per proteggere il microbioma cutaneo. L'obiettivo di tutti i trattamenti viso che ti proponiamo è rigenerare la pelle in tempi brevi, per mostrare un viso più riposato (anche quanto le ore di sonno sono insufficienti).

Guarda la nostra selezione dei trattamenti che cambiano la pelle del tuo viso!

BT Luce di Camelia di Biofficina Toscana

Un trattamento viso concentrato in perle dedicato a pelli spente, prive di tono e dalla carnagione poco uniforme. Le perle contengono Vitamina C che stimola la produzione di collagene, aumentando compattezza ed elasticità della pelle. Aiuta, inoltre, a ritrovare un colorito omogeneo. La sua azione è coadiuvata dalla camelia toscana in olio bio di girasole con spiccate proprietà nutritive ed antiossidanti. La pelle del viso appare più luminosa, uniforme e rigenerata. Formulato con l'86,9% ingredienti di origine naturale + 10% Vitamina C stabilizzata.

Siero Multirepair H.A. di Rilastil contro le rughe

Un concentrato in gocce antirughe dedicato alla pelle che mostra segni di invecchiamento. La formula contiene Pre e Postbiotici per l’omeostasi del microbioma cutaneo, acido ialuronico di 3 pesi molecolari: un potente mix ad riempitiva delle rughe. Nella formula, inoltre, c'è anche un attivo dall'azione antipollution (il detoxiox). Mentre l’acido mandelico, derivato dalla mandorla amara, esercita un soft peeling per contrastare il colorito spento senza essere fotosensibilizzante.

Masque Tenseur Remodelant di Eisenberg

Una maschera dall’effetto energizzante anti-fatica che agisce da lifting cosmetico, cioè rassoda e distende il viso per tutto il giorno. Contiene Vitamine A ed E incapsulate, oli di semi d’uva ed estratti di tè verde che agiscono contro la perdita di elasticità, le rughe e le macchie di iper-pigmentazione. Si applica uno strato sottile su viso, contorno occhi, collo e décolleté. La maschera intensiva si può usare anche come trattamento viso express: per occasioni speciali si lascia in posa 5 minuti. Per una cura intensiva super rigenerante, si lascia in posa 5 minuti da 8 a 15 giorni consecutivi.

Trattamento urto NCEF-SHOT di Filorga

Un trattamento viso urto che in soli 10 giorni favorisce la rigenerazione cellulare e l'attivazione di nuove cellule. La qualità della pelle appare migliorata con un incarnato uniforme e più luminoso, rughe levigate e l'elasticità ritrovata. Il merito è del complesso brevettato da Filorga NCEF®, qui formulato nella sua massima concentrazione Si tratta di un mix di ingredienti poli-rivitalizzanti tra cui l'acido ialuronico ad alto peso molecolare e 50 nutrienti essenziali (vitamine, minerali, amminoacidi, co-enzimi e antiossidanti). Viene veicolato grazie a cronosfere multilamellari, un sistema di rilascio ad altissima tecnologia, favorisce l'assorbimento cutaneo degli attivi.

Crema notte perfezionante Réveil Sublime di Beautech

Un trattamento viso notturno ricco di sostanze funzionali come argilla like complex, acido azelaico e niacinamide. Insieme sono in grado di illuminare l’incarnato, affinare la grana, minimizzare i pori e le piccole imperfezioni. Notte dopo notte, agisce come un peeling efficace, ma graduale e non aggressivo, rinnovando la pelle. Il viso ritrova un incarnato radioso. Beautech è in vendita nei saloni estetici.

Ultimune Power Infusing Concentrate di Shiseido

Un siero unico che favorisce la microcircolazione come arma contro rughe e imperfezioni della pelle. Il flusso sanguigno nutre le cellule della pelle, ne aumenta le difese mantenendola sana e giovane. Con gli anni i capillari del sottocute perdono efficacia. Inoltre, nel flusso sanguigno circolano sostanze killer che abbattono la vitalità delle cellule epidermiche. La ricerca Shiseido rivaluta l'importanza della circolazione del sangue inserendo nel nuovo Ultimune estratti vegetali e fermentati in grado di ripristinare la microcircolazione. In questo modo si preserva la degradazione della delicata rete di capillari cutanei, che possono così proseguire a nutrire la pelle.

Flavo-C Forte di ISDIN

Una cura urto per la pelle da "somministrare" in 10 giorni. Contiene Vitamina C ed E ad alta concentrazione. L'innovativo sistema pollution-defense aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento, tramite la combinazione di due biopolimeri naturali. L'acido ialuronico garantisce, invece, un’idratazione profonda. Grazie al formato innovativo le proprietà dei suoi ingredienti sono preservate: la Vitamina C è in polvere e si trova all’interno del tappo superiore, separata dal resto della formula per mantenere la massima efficacia fino al momento dell’utilizzo. Una volta mescolata la Vitamina C con la soluzione liquida ricca di attivi antiossidanti, idratanti e anti-inquinamento, il prodotto si attiva ed è pronto per essere applicato nei successivi 10 giorni.

Agebiotic crema di Bioline Jatò

Un trattamento innovativo rivolta a pelli dai 40 anni in su che presentano un invecchiamento cutaneo con rughe marcate e macchie da fotoesposizione. La crema viso giorno e notte Agebiotic riduce la visibilità di rughe profonde e linee d’espressione, migliorando l’uniformità dell’incarnato. Ridefinisce e promuove la compattezza della pelle per un viso dall’aspetto più disteso. I prodotti Bioline Jatò sono in vendita nei saloni estetici.

Crema Retinol Correxion di ROC

Nella nuova crema della linea Line Smoothing di RoC sono concentrati 3 ingredienti chiave anti-age. Troviamo il puro Retinolo RoC®, attivo di cui il brand vanta una storica e affermata conoscenza e ricerca costante. È in grado di stimolare il naturale turnover della pelle. L'acido ialuronico e la Vitamina C idratano e donano luminosità all’incarnato.

Trattamento antimacchia RE-WHITE C di Rephase

Un siero altamente concentrato, che migliora l’aspetto delle macchie scure, rende omogeneo l’incarnato e aumenta la luminosità della pelle. Nel cuore della formula ci sono principi attivi funzionali come l’Oligopeptide-68 che agisce in sinergia con il Tetrapeptide-27, riducendo visibilmente le macchie brune. L’estratto di vigna aconitifolia favorisce il rinnovamento cellulare mentre l’acido ialuronico mantiene la pelle idratata e uniforme.

Collagene + Glicogeno in gocce di Collistar

Un trattamento in gocce concentrato con aminoacidi di collagene vegetale, per garantire un’intensa azione anti-invecchiamento, rassodante e antirughe. Completa la formula il glicogeno, uno zucchero complesso fisiologicamente presente nel corpo che svolge un ruolo essenziale per la funzionalità della pelle, perché fornisce energia per aumentare il metabolismo cellulare dei fibroblasti, promuovendo la produzione di collagene.

Con l’età, però, anche la disponibilità di questa molecola diminuisce e con essa la capacità delle cellule di produrre energia. Ciò rende fondamentale un suo apporto dall’esterno.

AEFVita olio multiattivo di Dermophisiologique

Un olio multiattivo che combinata di 3 vitamine liposolubili ad elevata concentrazione. La Vitamina A rigenerante, la Vitamina E antiossidante e la Vitamina F fortificante sono disciolte in olio di mandorle dolci. Ideale per prevenire e trattare ogni tipo di invecchiamento (crono e foto-aging) e per riequilibrare le pelli secche e desquamate.

Fiale tonificanti di KORFF

Fiale concentrate viso, collo e decollété arrichito con vitamina C, acido ialuronico e collagene marino idrolizzato ad azione distensiva per trovare nuovo tono e densità. Ideale come trattamento viso urto di un mese. La confezione contiene infatti 28 fiale.

Siero Renew Power di AVON

Siero a base di Protinol, l’esclusivo ingrediente brevettato da AVON in grado di donare alla pelle una ricarica di collagene. Il Protinolo è una delle scoperte più interessanti del decennio. Si tratta di un ingrediente mirato che riattiva il collagene del bambino e il collagene 1 per ripristinare la tonicità della pelle. Il siero contiene, inoltre, la Niacinamide, nota anche come B3, che aiuta a levigare la pelle, a minimizzare linee e imperfezioni e, allo stesso tempo, aiuta a rafforzare la barriera protettiva naturale della pelle.