Botox? No, la nuova tendenza è Notox

È arrivato il momento di dire addio ai trattamenti invasivi. Oggi il nuovo trend vuole prodotti con ingredienti performanti che diano risultati strepitosi come quelli del medico estetico.

L’ultima tendenza skincare promette risultati degni del medico estetico grazie ad attivi altamente performanti, rimpolpanti e liftanti, che vanno a sostituire la famosa punturina di tossina botulinica.

Su TikTok è in continua crescita il numero di influencer che decide di rinunciare ai filler labbra, andando dal medico estetico per scioglierli e ritornare ad avere un aspetto più naturale e meno artificioso, cancellando (più o meno) i risultati di numerose procedure più o meno invasive.

Lo scopo del Notox è come quello del botulino: un viso giovane, pieno e disteso, ma senza l’utilizzo di aghi.

Effetto Notox: come si ottiene

Ma come si possono ottenere gli effetti del Botox senza che alcun tipo di ago tocchi la nostra pelle? Per qualcuno è questione di skincare altamente performante con attivi super concentrati ed efficaci che promettono un effetto tensore e rimpolpante, ma non è l’unica strada da percorrere.

Cosa già nota, la tossina botulinica è sicura (se maneggiata da esperti e non sadicenti tali e soprattutto se non se ne abusa), ma per essere efficace deve necessariamente essere iniettata, mentre la skincare notox, già conosciuta come Botox-like, ha il pregio di essere assolutamente non invasiva. In questo caso sono solo gli attivi impiegati che garantiscono l’effetto tensore e rimpolpante, permettendo risultati tangibili che si traducono in un viso fresco e giovane, con zigomi e mandibola perfettamente delineati, perché si va a combattere un’eventuale lassità cutanea rimpolpando laddove fanno capolino le prime rughette e i segni d’espressione tramite la stimolazione del collagene e l’utilizzo di ingredienti plumping.

La cosa positiva è che questo tipo di skincare non ha età e può essere utilizzata fin da giovanissime per prevenire il problema e non solo come azione salvifica, ritardando o addirittura eliminando la necessità di iniziare con punturine premature.

@organicbunny Botox is a toxin. If it works for you that is truly great but for those wanting to go the natural route, I am here to help! Here is my current routine. Simple yet effective! 🍃 #nontoxicskincare #nontoxicbeauty #cleanbeautytok #nobotoxneeded ♬ Storytelling – Adriel

Notox: non solo skincare

I vantaggi della tossina botulinica - o Botox per gli amici - sono immediatamente visibili, rendendola dunque la strada più semplice da percorrere per chi soffre di pigrizia, non è costante e tantomeno paziente nell’aspettare di avere risultati tangibili. Inutile illudersi di vedere cambiamenti radicali e prodigiosi dopo una sola applicazione di qualsiasi prodotto, tuttavia ciò non esclude che costanza e dedizione, nel lungo periodo, diano risultati notevoli, soprattutto se accompagnati da tecniche di massaggio durante l’applicazione della skincare.

Questi tipi di massaggio targetizza diverse aree di interesse, passando da azioni di distensione di rughe sulla fronte, intorno agli occhi o sulle nasolabiali, sollevando e distendendo zigomi e linea mandibolare, ma anche sollevando le sopracciglia aprendo lo sguardo.

Notox : beauty tool e massaggi effetto Botox

Negli ultimi anni ti sarà capitato di vedere - e probabilmente di provare - face roller e gua sha, oltre ad una lista pressoché infinita di tool vibranti o a microcorrente ad azione liftante e rassodante, ma per chi preferisce un approccio manuale questo è il momento d’oro dei massaggi al viso. E non stiamo parlando dei massaggi al viso operati da professionisti, ma da tecniche di automassaggio al viso da praticare ad ogni skincare, quindi mattina e sera.

Che poi si tratti di scegliere face yoga o di protocolli ad hoc come il Face Training di Veronica Rocca questo dipende da come ognuna di noi si trova meglio, perché l’obiettivo è comunque quello di rassodare, liftare, definire e distendere i tratti del viso attraverso esercizi mirati combinati a tecniche di respirazione e miglioramento della postura.

Notox: il face taping dall’effetto Botox-like

Tra le varie tendenze che spopolano su TikTok legate al #notox non possiamo non nominare il Face Taping. Anche questa tecnica richiede costanza e dedizione, ma in tempi piuttosto brevi puoi ottenere risultati più che soddisfacenti oltre le tue più rosee aspettative.



Il Face Taping prevede l’uso del Kinesio Tape - sì, proprio quello usato da sportivi e fisioterapisti - per lavorare sui muscoli del viso. Oltre all’effetto tensore e levigante aiuta a drenare e migliorare la circolazione sanguigna, nonché ad educare/ distendere i muscoli, per cui può risultare particolarmente efficace su chi ha il brutto vizio di corrugare la fronte, perché nel lungo periodo è un’abitudine (inconscia) che lascia il segno. Con la stessa funzione del Kinesio Tape c’è anche il Notox Patch in silicone, un altro must have di TikTok, e l’obiettivo è sempre lo stesso, cambia solo lo strumento.