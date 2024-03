B asta una disattenzione, a volte, per ritrovarsi con una pelle in crisi, bisognosa di attivi riparatori che aiutino l'epidermide a ritrovare l'equilibrio e ricostruire una barriera sana

Gli effetti nefasti delle aggressioni ambientali sono note: raggi UV, inquinamento, stress, fumo e una dieta squilibrata possono rovinare la pelle, indebolendola. Il risultato è un viso ipersensibile, incapace di difendersi e, dunque, priva di equilibrio. Ne sono manifestazioni secchezza, grana irregolare e ruvidità, che possono portare anche alla comparsa di macchie e discromie, così come a rossori e irritazioni. Problematiche legate all'indebolimento della barriera cutanea, che necessita di essere ricostituita attraverso dei sieri riparatori mirati, che abbiano un effetto protettivo e possano regalare all'epidermide un booster di idratazione e ingredienti lenitivi e calmanti che possano rinforzare la cute, dandole la forza di riparare i danni.

Sieri riparatori: cosa serve alla pelle rovinata?

L'azione dei sieri riparatori è fondamentale per riparare l'epidermide, agendo su tre fronti. Da un lato, infatti, è fondamentale che la pelle sia pulita e ben esfoliata e, per questo, occorre abbinare l'azione del siero a una pulizia del viso adeguata e, magari, ingredienti esfolianti. L'obiettivo è permettere alla pelle di ricevere i trattamenti successivi, eliminando le cellule morte. Per ricostruire la barriera cutanea, poi, è fondamentale unire nutrimento e idratazione. Un modo semplice non solo per dare luminosità all'epidermide e ridurre le rughe, ma anche e soprattutto per arrestare la perdita d'acqua transepidermica e mantenere intatto il film idrolipidico.

Gli ingredienti migliori da ricercare nei sieri

Creare una skincare routine riparatrice significa agire in modo mirato sulla pelle, scegliendo accuratamente ingredienti e principi attivi da inserire nel rituale. Tra i più importanti ci sono vitamina C, collagene e acido ialuronico, fondamentali per rimpolpare le rughe e regalare idratazione al viso, aiutando la barriera cutanea a ripararsi. Immancabile, poi, l'azione di agenti emollienti e nutrienti, come gli oli vegetali e le ceramidi, che agiscono in profondità e proteggono l'epidermide. In caso di pelle grassa, naturalmente, a essere importantissima è anche l'azione delle niacinamide, che riequilibra l'infiammazione legata alle imperfezioni e all'acne. A completare le formulazioni, poi, devono essere texture confortevoli e rielipidanti, arricchite da ingredienti naturali e lenitivi come l'aloe vera.

7 sieri da provare per riparare la pelle 1/7 Da Byoma, Hydrating Serum è un siero viso leggero e nutriente arricchito con un esclusivo complesso di tri-ceramidi (ceramidi, colesterolo e acidi grassi) che rende la pelle più tonica e luminosa, oltre a rinforzare la barriera cutanea attraverso la combinazione di squalano e glicerina. L'obiettivo è ostacolare la perdita di acqua trans-epidermica, gli arrossamenti, la secchezza e la desquamazione. 2/7 Con niacinamide (vitamina B3), zinco e rame, il Siero Viso Concentrato Niacinamide 10%, Rame e Zinco di Aroma-Zone regola la secrezione di sebo, restringe i pori dilatati, previene la formazione di brufoli e riduce gli arrossamenti e le macchie scure della pelle. 3/7 Dalla texture oleosa, Calm-Essentiel Huile Restructurante di Clarins ristruttura la pelle mentre la idrata, nutre e protegge. Il risultato è un viso disteso e luminoso, che migliora giorno dopo giorno. 4/7 Dr. Barbara Sturm protegge la pelle con un concentrato di acido ialuronico a basso e alto peso molecolare: Hyaluronic Serum fornisce idratazione istantanea, aiutando a ridurre la formazione di rughe provocate dalla disidratazione, ma anche calmando la pelle e riducendo l'irritazione. 5/7 Idrata, lenisce e bilancia l'incarnato: il gel super idratante Superfood Cica Calm di Elemis è formulato con cica biotrasformata lenitiva, protagonista di una formula che calma il rossore e ripristina una confortevole morbidezza. Il succo di aloe vera biologico e l'estratto di cetriolo biologico, inoltre, offrono un'idratazione rinfrescante, mentre le acque di frutta di kiwi e mandarino verde lasciano la pelle luminosa e rinfrescata. 6/7 Hello, Good Stuff! 48h Intense Hydro di Essence è un gel viso con il 95% di ingredienti naturali arricchito con acqua di aloe vera e acido ialuronico. 7/7 Per lenire la pelle irritata, rossa, secca e tesa, The Ordinary Soothing & Barrier Support Serum è l'ideale per ripristinare la barriera cutanea attraverso una formulazione dagli effetti leviganti e lenitivi. PREV NEXT