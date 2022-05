Scrub corpo: i 10 migliori da comprare online

P ensati per una pelle liscia e levigata, gli scrub corpo effettuano un azione meccanica sulla cute e oltre a eliminare le cellule morte permettono anche di riattivare il microcircolo aiutando a smaltire anche la cellulite e la ritenzione idrica.

I migliori scrub corpo da comprare online sono un beauty essential da avere sempre sotto mano e anche in doccia. Questo momento dedicato alla routine, infatti, permette di concedersi un vigoroso massaggio grazie alle microperle, di origine naturale o meno, contenuto all'interno di un vettore cremoso. L'azione meccanica di queste particelle permetterà, poi, di eliminare le cellule morte che si accumulano in superficie e, allo stesso tempo, di riattivare la circolazione causa del ristagno di liquidi e dell'effetto buccia d'arancia.

Ovviamente, dietro allo scrub corpo, non c'è solo questo. Tanti prodotti, infatti, sono anche arricchiti da una piacevole profumazione che svolge una vera e propria azione aromaterapica aggiungendo momenti di benessere durante il rito della doccia. Non manca poi l'idratazione che, nonostante debba sempre seguire dopo la doccia, le emulsioni dello scrub agiscono anche sotto questo aspetto.

Indispensabile, quindi, scoprire quali sono i migliori scrub corpo da acquistare online con un click: ecco la nostra selezione.

L'erbolario

Con sale marino delle Saline Conti Vecchi, estratti di Lentisco e Corbezzolo, olio di Mandorle dolci e non solo, questo scrub corpo dve essere applicato sulla pelle asciutta per un'azione vigorosa o umida se si desidera un trattamento più delicato. Il sale contenuto al suo interno renderà la pelle levigata e morbida grazie all'azione esfoliante

Collistar

Questo trattamento abbina i benefici della talassoterapia all’efficacia rassodante della ciliegia della Emilia Romagna, ricca di vitamine A ed E. Al suo interno, oltre un mix di sali marini, anche la polvere di nocciolo di ciliega perfetto per levigare e purificare la pelle.

Equilibra

Con sali marini cristallini, che svolgono un'efficace azione antiacqua, questo scrub contiene anche olio essenziale di rosmarino e mentolo: un vero e proprio trattamento aromaterapico da usare per alleviare lo stress.

Skinlabo

Con zucchero di canna e olio di mandorle, questi scrub è pensato e formulato proprio per sciogliere gli accumuli di grasso e drenare l'eccesso di liquidi. I granelli, poi, favoriranno il ricambio superficiale della pelle eliminando la pelle secca e ruvida.

Rituals

PraNaturals

Spuma di Sciampagna

Pupa Milano

Clarins

Elemis

