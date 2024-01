Regali di San Valentino beauty per lei: le idee più originali e romantiche

I l linguaggio dell'amore si esprime anche attraverso il beauty. Le fragranze, le texture e i device rendono tangibile il sentimento più nobile del mondo.

L'arrivo di San Valentino porta con sé la dolce promessa di celebrare l'amore in tutte le sue sfumature. Quest'anno, invece dei soliti bouquet di rose accompagnati da cioccolatini, sorprendi la persona che ami con regali beauty, in grado di declinare il concetto d'amore in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Dai profumi, ai trattamenti skincare, senza dimenticare il make-up ed i device di ultima generazione, preparati a scoprire le migliori idee beauty che faranno battere il suo cuore.

Lancôme - VALENTINE’S DAY IDÔLE COFFRET

In occasione di San Valentino, Lancôme propone un’idea regalo che vede protagonisti due tra i prodotti più amati della Maison. Da una parte una delle fragranze più giovani del brand: Idôle Eau de Parfum nella versione full size da 50ml e in quella più pratica da viaggio da 10ml. Sofisticato ma indiscutibilmente moderno, questo profumo femminile fresco e floreale esplode con note di agrumi, rosa, gelsomino e muschio bianco ed è stratificato su una base di profumo alla vaniglia. Dall’altra, l’iconico Hypnôse Mascara nella versione mini size, per ciglia allungate e uno straordinario effetto lifting.

Etat Libre d' Orange - Yes I do

Un bouquet di mughetto, fresco, puro, leggero. L'innocenza candida dei fiori bianchi si perde tra le sfumature verdi, mentre sullo sfondo si insinua un accenno goloso di cacao, sublimato da un patchouli seducente e profondo. La fragranza è un mix perfetto di candore e passione che ti farà dire "SI, LO VOGLIO".

Remington - ONE Straight & Curl Styler

Dalle morbide onde ai ricci definiti o alle chiome lisce come la seta, la nuova gamma di apparecchi Remington ONE è pensata per creare l’acconciatura preferita e gli stili più diversi con un unico strumento. ONE Straight & Curl Styler è il tool perfetto per dar vita a ricci e onde o per lisciare e dare volume ai capelli della tua dolce metà.

Acqua di Parma - Oh, L'amore

La candela "Oh, L'Amore" celebra un sentimento autentico in una fragranza che sprigiona un'atmosfera dolce e sensuale per la casa. Le note speziate e intense di pepe nero e chiodi di garofano si accostano ad un'esplosione di note ambrate e cremose come benzoino e fava tonka.

Laneige - Berries'n Choco kisses

Tutto il necessario per labbra nutrite, idratate, lucenti e… a prova di baci! Il nuovo kit di Laneige contiene il Lip Glowy Balm ai frutti rossi e la "viralissima" maschera labbra per la notte al cioccolato.

Douglas - LOVE BOX

All'interno di questa box a forma di cassetta della posta americana, troverai 14 sorprese skincare, make-up e fragranze dei brand più cool disponibili nelle Profumerie Douglas e sul loro shop online.

Gisou - HONEY INFUSED HAIR PERFUME FLORAL EDITION

La nuova fragranza, che racchiude il profumo romantico e sensuale della Rosa Selvatica di Mirsalehi e le dolci note del Miele Mirsalehi, evoca il sogno di una folle storia d’amore. Questo profumo, selvaggio ed elegante al tempo stesso, risveglia la massima passione nel momento in cui il Miele e la Rosa Selvatica si uniscono. Da Sephora

Charlotte Tilbury - Pillow walk LIP WARDROBE

Per labbra seducenti ed irresistibili, arriva il cofanetto in edizione limitata di Charlotte Tilbury. All'interno 4 prodotti in formato full size e travel size del celebre brand inglese.

Liu Jo - JO Lovers

Una fragranza glam-chic, che racchiude un tocco di audacia tutta italiana, che rende le donne Liu Jo ancora più irresistibili, gioiose e uniche grazie alle note fruttate che si mescolano ad accordi fioriti moderni e contemporanei.

Catrice - Heart Affair

Dentro un packaging romantico a forma di cuore, si cela il nuovo illuminante di Catrice,una polvere pressata impalpabile sulla pelle in grado di mettere in risalto i lineamenti del viso.

Dolce & Gabbana - Devotion eau de parfum

In occasione di San Valentino, Dolce&Gabbana celebra l’amore con Devotion Eau de Parfum, il regalo perfetto per esprimere gratitudine. Ispirata ai valori più nobili della vita e alla devozione per la bellezza, la fragranza incarna la massima espressione della passione con delicato romanticismo: un sentimento speciale suggellato dall’icona del Cuore Sacro, segno universale dell’Amore in tutte le sue forme.

Kiko - STELLAR LOVE

Ci sono sguardi che parlano d'amore, lo sa bene Kiko Milano, che all'interno della collezione "Stellar love" proprone dei patch occhi a forma di cuore, per donare sollievo allo sguardo stanco della nostra dolce metà.

Amouage - Blossom Love

Note di bergamotto e eliotropio anticipano una carezza delicata: fiore di ciliegio, rosa, ylang-ylang. L’intenzione è romantica: note di amaretto, overdose di vaniglia, preziosa ambracon sfumature di fava tonka. Una femminilità contemporanea che sfida le convenzioni.

Foreo Bear

Il device Bear di Foreo è il dispositivo a microcorrente più potente sul mercato per prevenire l’invecchiamento e tonificare la pelle del viso. In sintesi? Unisce bellezza, tecnologia e benessere in un unico gesto d'amore.