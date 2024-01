Le più belle idee regalo di San Valentino per lui

S ei alla ricerca del regalo perfetto da fare alla tua dolce metà? Noi abbiamo scovato un po’ di idee beauty che renderanno felice lui, ma anche te.

Se stai cercando il regalo perfetto per il tuo lui per San Valentino, allora sei nel posto giusto. Il 14 Febbraio è la festa degli innamorati che vogliono celebrare in maniera speciale il sentimento che li lega.

Per quanto abbia un finale drammatico, ci sono numerose leggende che legano San Valentino agli innamorati, per cui è stato eletto loro patrono. Una di queste storie racconta che un giorno il santo incontrò due giovani che stavano litigando. Si avvicinò a loro con una rosa e li invitò a tenerla unita nelle loro mani, facendoli riconciliare subito. Un’altra storia invece, narra che San Valentino avrebbe fatto tornare l'amore tra i due giovani facendo volare intorno a loro diverse coppie di piccioni. Da qui si sarebbe diffusa anche l'espressione piccioncini per riferirsi alle coppie di innamorati che si scambiano effusioni d'amore.

San Valentino nel mondo

Dopo 1800 anni circa dalla sua morte, il giorno di San Valentino viene celebrato in tutto il mondo, con tradizioni leggermente a seconda del Paese in cui si festeggiano. Se nel mondo occidentale lo scambio di regali per San Valentino è reciproco, in Corea del Sud il 14 Febbraio sono solo ed esclusivamente le donne che fanno il regalo al fidanzato sotto forma di cioccolatini. Il 14 marzo però si celebra il White Day e in questa occasione è l’uomo che fa il regalo alla donna e si dice che il valore del dono arrivi ad essere tre volte tanto quello ricevuto.

Noi non regaliamo cioccolatini, ma proviamo a diventare creativi con regali che spaziano in ogni campo pur di rendere felice la nostra dolce metà. Ed è qui che insorge il panico. Se in molti casi lo scambio di regali di San Valentino è un gesto simbolico e prescinde dal valore economico del dono, in altri si fanno le cose in grande, investendo anche piccoli tesori.

Come scegliere il regalo di San Valentino per lui

Trovare le idee regalo per lui per San Valentino non è un’impresa semplice come si può pensare. Potresti farlo felice con la console che desidera da tempo o con dei videogiochi, ma se non sei una gamer è un regalo che rischia l’effetto boomerang. Ecco perché il nostro consiglio è quello di puntare su un regalo beauty, che sia un profumo che piace a entrambi o un’esperienza da condividere, il risultato è sempre una vittoria per entrambi.

Adesso però non andare nel panico Per fortuna hai ancora un po’ di tempo per organizzarti e riuscire a mettere le mani su qualcosa che renderà sicuramente felice il tuo lui e magari anche te. Facciamo l’esempio di un profumo. L’olfatto è un senso fondamentale e ogni volta che ti avvicinerai a lui potrai sentire un fragranza che ti metterà di buon umore o accenderà i tuoi istinti animaleschi. Vedi tu. In alternativa puoi pensare a un dopobarba, se si rasa, o a un prodotto per il grooming, così quando vi bacerete la sua barba sarà morbida e tu non avrai brutte irritazioni.

Se invece preferisci puntare su un regalo di cui potete effettivamente godere entrambi, pensa a un weekend di coppia in una location da sogno mentre vi fate coccolare da massaggi e trattamenti spa, oppure a oli e candele da massaggio per serate speciali.

Adesso hai le idee più chiare? Allora ecco qui un po’ di suggerimenti. E buona festa degli innamorati.

Idee regalo di San Valentino per lui: profumi, skincare e dintorni

Beard Lover kit, Bullfrog

La perfetta combinazione di skincare e routine barba, per una pelle morbida e una barba sempre in ordine e pulita.

Car Diffuser Rosso, Acqua di Parma

Un oggetto di design creato in pelle. La fragranza, che si può scegliere tra l’offerta della Home Collection, viene diffusa attraverso il sistema di ventilazione dell’auto.

Borraccia in Acciaio nera, Air Up

La borraccia da avere sempre vicino, sulla scrivania al lavoro, in palestra o in macchina.

Sole di Sale EDP, Mediterranea

Fresca e aromatica, questa Eau de Toilette apre con le note agrumate del Bergamotto di Calabria combinato con il Pino Marittimo e l’Eucaliptus. Accenti salini e floreali arricchiscono il cuore, con note di Accordo marino, Timo bianco, Mirto, Elicriso, Pitosforo e Lavanda. Un fondo muschiato legnoso di legno di Cedro del Libano, Patchouly, Labdano e Musk completa la fragranza.

K by Dolce&Gabbana Eau de Parfum

Il profumo si apre con l’energia del limone di Sicilia e un mix di arance rosse, ginepro e cardamomo. Il latte di fico regala un morbido tocco cremoso al cuore della fragranza. Il connubio di accenti di frizzante geranio, delicata essenza di salvia sclarea e rilassante lavanda i infiammano grazie al piccante peperoncino. La base è un legno di cedro con patchouli e terroso vetiver, intensificata e amplificata da una vibrante nota fumé di legno nagarmotha.

Gift Set Liu Jo Lovers

Una profumo verde e speziato che si presenta con note di bergamotto, zenzero e cedro per sprigionare nel cuore a base di Lavandino, foglie di violetta e Incenso Resinoide per chiudere con un fondo legnoso e ambrato.

Caldo Legnoso Edp, Officina delle Essenze

Un profumo legnoso dalla personalità decisa che porta con sé l’atmosfera magica del tramonto su un lago indiano. Una fragranza esotica dove il Sandalo di Malabar è protagonista sia nel cuore, dove è scaldato da note di vaniglia, che nel fondo dove lo accompagnano Patchouli e Vetiver.

Rue du Cirque, Robert Piguet

Un profumo fiorito e muschiato che apre con note di bergamotto e noce moscata seguite da un cuore di mughetto, geranio e gelsomino per chiudere con un fondo che sa di muschio, ambra e vetiver. Un inno all’amore per Parigi, ancora oggi una delle città più romantiche del mondo.

Melting Lust, Emil Élise

Una lussuriosa ciliegia con sentori di rum accompagnati da ambra e muschio. Il nome della fragranza non è stato scelto a caso.

Idee regalo di San Valentino per lui e per te

Flickering Touch Massage Candle, Lelo

Realizzate con cera di soia, burro di Karité e olio di albicocca, quando si sciolgono si trasformano in olio da massaggio.

Spa di coppia e cromoterapia in Veneto su campeggi.com

A San Valentinol’ideale è la private spa di coppia. Oltre alle saune, alle docce emozionali e ai massaggi, un trattamento da provare è la cromoterapia: una tecnica che deriva dalle discipline olistiche e che sfrutta le proprietà lenitive o stimolanti dello spettro dei colori riportando l’organismo a uno stato di benessere ed equilibrio.

Pacchetto San Valentino 2 notti a Grotta Giusti

A Monsummano Terme in Toscana si trova la grotta termale naturale più grande d’Europa. Il pacchetto prevede un soggiorno di due notti con una cena romantica al Ristorante Il Poeta, un trattamento di coppia con le pietre calde da 50' al suono delle campane tibetane, 1 bagno di vapore in Grotta e l'ingresso classico al percorso termale.

3 notti al Dar Darma a Marrakech

La promozione comprende un soggiorno di 3 notti in suite o in uno degli appartamenti del riad, colazione marocchina, corso per due persone per imparare a preparare alla perfezione il classico tè marocchino, hammam e babouches artigianali.