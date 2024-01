Nail art per San Valentino 2024: le migliori idee e ispirazioni 

C he il romanticismo abbia inizio…dalla nostra manicure.

Il 14 febbraio, per la festa più romantica che ci sia, la manicure da sfoggiare è obbligatoriamente in tema. Cuori, cuoricini, fiocchetti e colori dell’amore decoreranno dunque le nostre unghie, che saranno talmente belle da far invidia perfino a Cupido. Ma, se non hai ancora fatto la tua scelta, lasciati ispirare dalle nostre proposte: dalle nail art classiche e senza tempo a quelle giocose e sbarazzine che puntano su finish, texture ed effetti tridimensionali, scaglia la tua freccia dell’amore!

Unghie con disegni di cuori

La quintessenza del sentimento più potente che ci sia, viene rappresentato da sempre dai cuori e chi siamo noi per non godere di questi deliziosi disegni sulle unghie proprio per la festa più romantica che esista? La nail art di San Valentino si riempie dunque di cuori all over: grandi, piccoli, stilizzati, in 3D, incastonati all’unghia tramite applicazioni gioiello o gemme, disegnati o ricavati tramite l’assenza di smalto, singoli o molteplici; rosa, rossi, bianchi, oro, argento, fucsia, viola, bianchi, bicolor; centrali, a lato e insomma… chi più ne ha più ne metta. L’unica regola di questa nail art? Che non esistono limiti. Le più gettonata però, ovviamente, è quella che richiama i colori “tipici” di questa festa - come rosso, rosa e magenta - ma nulla vieta di adattare la manicure al proprio stile personale (o all’outfit che indosserai) e giocare con colori “non in palette”.

French a forma di cuore

Chi l’ha detto che i cuori possono essere solamente disegnati all’interno dell’unghia? Una delle ultime novità in materia di heart manicure è proprio il french a forma di cuore! Meno “impegnativo” di una decorazione che ricopre l’intera unghia, il french a cuore viene disegnato sulla punta di ogni unghia e al contrario e, proprio in base a come batte il nostro cuore, può essere realizzato in ogni colore e di diverse grandezze.

Combo rosa + rosso

Al terzo posto della classifica delle migliori unghie di San Valentino 2024 troviamo tutta quella serie di nail art che alterna i propri colori fra il rosa (ma anche il fucsia) e il rosso, due delle tonalità maggiormente associate a questa festa.

Quindi, se ancora non sai se optare per un total look pink, o per una manicure rossa passionale e irriverente, perché non scegliere…entrambe? Dai più semplici accostamenti nei quali ogni unghia è dipinta di un colore diverso e alternato, ai vari disegni e sovrapposizioni astratte, alle decorazioni geometriche o floreali, le possibilità di questa manicure sono infinite.

Rosa all over

Per un San Valentino romantico e dolcissimo, una manicure all pink è d’obbligo.

Dalle nuance più candide, pastello e delicate come il rosa baby, il rosa confetto, il rosa cipria o il rosa ballerina, a quelle più shocking e frizzanti, come il Barbie pink, il rosa bubblegum, il party pink o l’hot pink, fino a rubare alcune sfumature anche dai colori amici come il fucsia, il berry, il magenta o il watermelon pink, tutto si tinge di rosa. Divertiti a creare nail art divertenti ricche di disegni, dettagli, combo colori, perlescenze, cromature e brillanti oppure, se sei affezionata alla vecchia manicure a tinta unita, prediligi tonalità vibranti e cariche.

Rosso, rosso, rosso

Il colore dell’amore, della passione, dell’ardore e del desiderio.

Il rosso, grande classico intramontabile e senza tempo, colora anche le unghie per questo San Valentino 2024, spaziando fra versioni più semplici ed eleganti monocrome e full cover a nail art ricche di dettagli e decorazioni di ogni sorta. Le nuance fra cui scegliere? Dal rosso acceso a quello ciliegia, dal cremisi al rosso carminio e tutte le sfumature di rossi profondi, scuri, focosi e intensi.

Unghie con fiocchi

Se sei alla ricerca di idee e ispirazioni per una manicure iper romantica - ma diversa dal solito - da sfoggiare a San Valentino, abbiamo la soluzione che fa per te: le Bow Nails. Per una nail art con i fiocchi…sulla quale applicare o disegnare dei fiocchettini dolcissimi e super cute all over, al centro dell’unghia, sul french oppure su dita alterne.

L’intramontabile nude

Come il colore rosso, anche il nude rientra in quella serie di sfumature che resistono a ogni stagionalità: da sempre (e per sempre) grandi protagoniste della nail art, le unghie nude saranno capaci di rubare la scena con la loro eleganza e raffinatezza anche a San Valentino. Ormai disponibili in ogni stile e tipologia, grazie ai vari trend che le hanno viste rivisitarsi e modernizzarsi in continuo, mantengono però la loro eleganza e raffinatezza intrinseca, indipendentemente dalla tonalità e dalla nuance (più rosata, più taupe, più lattiginosa) che sceglierai.