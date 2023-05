Regali beauty per la festa della mamma 2023

L a festa della mamma si avvicina e non sai ancora cosa regalare alla tua, di mamma, per la sua festa speciale? Il 14 maggio 2023 sorprendila con un regalo beauty ad hoc prendendo spunto dalla nostra selezione

Si dice che la mamma sia sempre la mamma.

E quanto di vero c’è in questa frase: quante volte l’abbiamo osservata attentamente mentre si truccava allo specchio cercando di memorizzare le sue mosse o mentre si sistemava i capelli prima di uscire? Quante volte le abbiamo rubato il makeup di nascosto, usato segretamente il suo profumo preferito prima di uscire o indossato la sua collana di perle per gioco? Da lei abbiamo imparato tutti quei trucchi magici come applicare sempre l’SPF prima di uscire, spruzzare il profumo anche sul retro del collo o fare lo chignon perfetto. E allora, in occasione della sua festa, perché non optare per una selezione di regali beauty che le ricordi i good old days e che la faccia sentire amata?

Tra cofanetti, skincare, devices per il relax e il benessere e molto altro, ecco una selezione dei migliori regali da acquistare per la Festa della Mamma 2023.

Profumi

Un regalo che non passa mai di moda.

Le fragranze, sia che si tratti di un refill del suo profumo preferito per non farla trovare mai impreparata o di un profumo dal quale era incuriosita da un po’ ma non aveva ancora comprato, sono senza dubbio un pensiero gradito. Se vuoi andare sul sicuro, i grandi classici sono sempre una scelta apprezzata: invece, se preferisci sorprenderla con qualcosa di nuovo, punta su una fragranza di nicchia davvero unica e personale.

Skincare viso e corpo

Prendersi cura di qualcuno significa anche prendersi cura della sua pelle. E, per farlo, scegli dei prodotti skincare che vadano incontro alle esigenze della tua mamma: dalle creme anti-age, ai prodotti per le labbra e le lozioni corpo fino a delle esperienze personalizzate di benessere - come creare la propria skincare su misura -, regala un momento di bellezza che si trasformi in un rituale sacro e in un momento quotidiano tutto per sé.

Cofanetti & Co

Se sei indecisa e non sai quale regalo scegliere, perché non optare per un bellissimo - ma soprattutto pratico - cofanetto? I pregi dei cofanetti all inclusive sono illimitati: permettono di scoprire nuovi brand, provare tanti prodotti diversi fra loro e sono variegati per andare incontro a qualsiasi gusto e necessità! Dai cofanetti skincare a quelli misti con profumi, makeup e prodotti per la cura della pelle a quelli per il relax, la tua mamma sarà coccolata dalla A alla Z, parola d’onore.

Makeup

In ricordo dei giorni in cui eravamo solite rubare un rossetto o una matita per occhi di soppiatto dal suo beauty case, la Festa della Mamma è il momento ideale per ringraziarla della pazienza avuta con noi regalandole proprio un prodotto del mondo del makeup.

Tra rossetti, mascara, palette e chi più ne ha più ne metta, a te la scelta!

Accessori e prodotti per la cura dei capelli

Le mamme si sa, sono sempre di fretta. E allora, invece del solito appuntamento dal parrucchiere, sorprendila con prodotti e accessori per la cura dei capelli. Le opzioni spaziano fra shampoo, balsami e maschere capelli professionali, prodotti per ottenere uno styling da manuale senza troppi sforzi e devices e hairtools come piastre, arriccia capelli e phon che le permetteranno di ottenere una piega perfetta anche a casa propria e in pochissimo tempo.

Prodotti Corpo, Bagno E Relax

Fai passare alla tua mamma una meritatissima giornata in stile homemade SPA con un regalo che combina la praticità di prodotti beauty da usare in casa a un'esperienza rilassante e anti-stress. Come? Con candele, profumazioni per ambienti, bombe da bagno e trattamenti per ricreare l'atmosfera e il gioco sarà fatto!

1/24 Officine Universelle Buly, Huile Antique: un olio corpo secco e profumato con proprietà ammorbidenti e idratanti ispirato all'uso cosmetico e medicinale di oli e macerati vegetali dell'antica Grecia, che può essere applicato sia su pelle che su capelli. 2/24 Everyday Essentials Set, Dr.Jart+: il cofanetto In occasione della Festa della Mamma pensato per per donare massima idratazione e aiutare a neutralizzare rossori e imperfezioni uniformando il tono cutaneo! Un travel kit che contiene il

Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment, la crema dall’inconfondibile color verde che si trasforma in un delicato tono rosa beige dal leggero effetto coprente, e la Ceramidin Cream.

3/24 Eau de Parfum Rosa Tabacco, Dr. Vranjes: un profumo che unisce la Rosa Damascena e le sue sfumature agrumate e cipriate all’essenza calda del tabacco e a quella dolce di muschio e vaniglia. 4/24 Box Liscio Perfetto, Sunsilk: un cofanetto per la haircare contenente tre confezioni di shampoo e una di balsamo, il trattamento intensivo 1 Minute Wow e la crema districante. In aggiunta, la spazzola Sunsilk in regalo in plastica riciclata, perfetta per capelli lisci setosi e senza nodi. 5/24 Isotta, V Canto: una fragranza che si ispira ad una delle più importanti “Anime” che hanno abitato nel Castello di Gradara: la Principessa Isotta, moglie di Re Sigismondo, che si apre con un bouquet di agrumi mediterranei bilanciati dalla freschezza balsamica dell’eucalipto e la vivacità spumeggiante del tè verde del Giappone. 6/24 Oily Lip Treatment, Adesso: un trattamento per le labbra agli olii naturali dalla formula emolliente e idratante e dalla texture sensoriale ed avvolgente (che non appiccica) con un finish glossy per un effetto volumizzante naturale.

7/24 Kit La Vie Est Belle, Lancôme: un kit per la Festa della Mamma che contiene 3 bestseller del brand, quali La Vie est Belle Eau de Parfum, La Vie est Belle Body Lotion e Hypnôse Mascara. 8/24 Oil Liquid Luster, Davines: un trattamento istantaneo per capelli lucidi e morbidi grazie all’inovativa texture liquida e gli agenti idratanti che entrano direttamente a contatto con la fibra capillare che donano luminosità e un ‘riflettente’ effetto vetro. 9/24 Ferro Conico Titanium Brilliance, Babyliss: un ferro conico professionale extra-lungo in titanium da 32-19 mm, per creare ricci morbidi e ondulati in grado di riscaldarsi rapidamente, garantendo risultati ultraveloci. 10/24 Detergente 2.0 AHA-PHA 5% Pelli sensibili, MC2 Cosmetics Milano: un detergente delicato formulato con gluconolattone che stimola l’esfoliazione e il ricambio cellulare oltre ad avere un’azione idratante e acido glicolico.

11/24 Time To Relax, Lush: una bomba da bagno per godere la magia di un bagno tra sali minerali per liberare la mente e distendere il corpo. Contiene sali di epsom, che aiutano a distendere i muscoli e a dormire meglio, latte di cocco in polvere che rende l’acqua cremosa e morbida e lavanda, camomilla e neroli che diffondono un profumo delicato e rilassante. 12/24 Feel Good Set, Ringana: un kit con Fresh Goiji Pink & Pepper Soap, un sapone viso-corpo in edizione limitata tagliato e confezionato a mano nell’iconico asciugamano in cotone biologico del brand e il Fresh Body Milk, con barbetiola da zucchero e magnolia. 13/24 Balsamo Idratante Labbra alla Rosa Very Rose, Nuxe: composto al 100% da ingredienti

di origine naturale con estratto oleoso di rosa, questo balsamo avvolge le labbra con la sua texture fondente ed il suo aroma vanigliato. Può essere utilizzato sia come balsamo notte sia durante il giorno per ammorbidire le labbra e il loro contorno. 14/24 Gift Set Origami The Ritual of Jing, Rituals: un cofanetto regalo con uno splendido design a origami ispirato all'arte giapponese del dono con all’interno il Soothing Body Cream, il Calming Foaming Shower Gel, il Relaxing Body Scrub e un profumatore per ambiente, 15/24



Cofanetto Della Mamma, YSL Beauty: quest’anno YSL collabora con Timothy Goodman, artista, muralista, illustratore e autore di fama mondiale per la creazione di un cofanetto regalo da collezione unico nel suo genere, pensato per le madri di tutto il mondo. 16/24 The Longer The Better Extra Black, Layla Cosmetics: un mascara capace di creare fili polimerici che si adagiano sulle ciglia, allungandole e volumizzandole. 17/24 Lacca Ultra Forte AFFIXX 101 FIX IT! Travel Size, Elgon: una lacca che rilascia gradualmente sui capelli i suoi benefici di idratazione e forza, rendendoli più flessibili, resistenti e pettinabili per una piega impeccabile garantita. 18/24 Soft Pinch Tinted Lip Oil, Rare Beauty: appena arrivati sul mercato, questi innovativi lipstick si trasformano da gel in un olio leggero, lasciando un velo di colore sulle labbra anche quando l’effetto oil svanisce. 19/24 Honey Infused Hair Oil, Gisou: un olio capelli arricchito con Miele di Mirsalehi che può essere usato come trattamento idratante e nutriente o durante lo styling. 20/24 Crema Per Lo Styling Botanical Repair, Aveda: una crema styling 100% vegan che rinforza anche i capelli dall’interno, attenuando l’effetto crespo. 21/24 Eyeshadow Palette Remembrance, Byredo: una palette composta da 18 tonalità che passano dal chiaro allo scuro, attraverso il metallico, l'opaco e lo shimmer, per una combinazione di colori versatili, dalle texture morbide, cremose e leggere come una seconda pelle.

22/24 Candela Seoul, Diptyque: una passeggiata notturna nel cuore di Seoul, pervasa in ogni stagione da sentori di ibisco, emblema della Corea del Sud e simbolo di eternità, questa candela che riprende i colori rosso e rosa del fiore e impreziosita da mille fasci di luce, simili a quelli che illuminano la città e i suoi monumenti nella notte, profumerà l’ambiente con note muschiate e delicatamente legnose del fiore d’ibisco, miste ad accenti di incenso, cedro e gelsomino. 23/24 Candela “Insieme Contro Il Tumore Al Seno”, Avon: per fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno Avon propone, per la Festa della Mamma, una candela, il cui acquistocontribuirà a raccogliere fondi per i programmi di informazione, finanziare lo screening e salvare vite umane attraverso la diagnosi precoce, dove parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza a supporto di associazioni benefiche a livello locale e nazionale che sostengono la lotta contro il tumore al seno. 24/24 CITY LAB Cosmetics, il primo brand italiano di cosmetica tailor made, propone tre esperienze beauty - Lipstick, Skincare, Armocromia - da regalare presso lo store di Corso Garibaldi 3, nel cuore di Milano. Per chi non si trova a Milano, è possibile regalare l’esperienza anche in digitale: grazie a una tecnologia che sfrutta la realtà aumentata, si può creare il proprio lipstick o la propria skincare personalizzati anche da casa seguendo gli stessi step di personalizzazione. PREV NEXT