D 'inverno il freddo segna le tue mani con rossori e screpolature? Apri la dispensa di casa e prova questi cinque rimedi naturali super efficaci

Vento, pioggia e temperature rigide: d’inverno a soffrire di più il freddo sono le mani. Esposte alle intemperie e spesso trascurate, sono le prime ad essere colpite. Il risultato? Pelle screpolata, piccoli tagli e rossori che spesso nemmeno i guanti riescono a evitare. Cosa fare? Un aiuto arriva dai rimedi naturali che possono rivelarsi molto utili in questi casi.

Le cause delle mani screpolate

Non solo il freddo, d’inverno le mani screpolate sono causate anche da altri fattori. Prima di tutto gli sbalzi di temperatura: viviamo infatti in ambienti riscaldati troppo e quando usciamo dall’ufficio o da casa la pelle subisce un vero e proprio shock termico. Il passaggio dal caldo al freddo infatti tende a seccare l’epidermide. A ciò si unisce il fatto che tendiamo a lavarci spesso le mani e questo peggiora le screpolature. Una situazione che viene ulteriormente peggiorata dall’uso di prodotti che contengono sostanze irritanti, come i saponi tensioattivi.

La prevenzione

Esistono alcune piccole e grandi misure che consentono di prevenire le mani screpolate d’inverno. Se le metterai in atto riuscirai a proteggere la pelle e ad evitare problemi.

Lavati con acqua tiepida – La tentazione di usare l’acqua caldissima per trovare sollievo dal freddo è sempre molto forte, ma sarebbe meglio optare per una temperatura intermedia, dunque né troppo fredda e neppure troppo calda.

Indossa i guanti – Proteggere le mani dagli attacchi esterni è fondamentale. Per questo dovresti sempre indossare i guanti. Sia quelli in lattice quando pulisci casa che quelli in lana per quando affronti il freddo invernale.

Idratati con le creme – L’idratazione è fondamentale per evitare rossori e screpolature. Opta per formulazioni ricche e non lesinare con le quantità. Ricordati inoltre di passare la crema anche sulle unghie.

Rimedi naturali

Misure, abitudini, ma soprattutto rimedi naturali: per affrontare il problema delle mani segnate dal freddo si può ricorrere all’aiuto di ingredienti che puoi trovare facilmente nella dispensa.

Olio d’oliva

Ottimo per cucinare e condire i tuoi piatti, l’olio d’oliva è un rimedio naturale eccezionale. Applicalo sulle mani in abbondanza, poi indossa dei guanti e lasciali per tutta la notte. La mattina avverrà la magia: troverai la tua pelle liscissima e morbida.

Burro di cacao

Usato sin dall’antichità, il burro di cacao è un ottimo rimedio beauty e green. Nutre e idrata la cute, contrastando la secchezza. Puoi applicarlo direttamente oppure usarlo come maschera, aggiungendo anche un po’ di burro di karité. Pochi lo sanno, ma anche il burro chiarificato può rivelarsi utile per contrastare rossori e screpolature delle mani d’inverno. Chiamato anche ghee o ghi, è un prodotto a base di proteine, latte e acqua con un altissimo potere idratante. Usalo come impacco oppure semplicemente come crema, strofinandolo con movimenti delicati sulla pelle più volte al giorno.

Miele

Zuccherino e super nutriente per la pelle, il miele è il rimedio naturale di cui avevano bisogno le tue mani d’inverno. Mescolalo con un olio vegetale (di mandorle, d’oliva o di jojoba), poi applica il composto, lasciandolo in posa per circa mezz’ora. Termina il trattamento risciacquando con acqua tiepida.

Camomilla

La camomilla è un ottimo rimedio naturale per mani bellissime. Prepara un infuso, poi fallo raffreddare. Infine immergi le mani, lasciandole così per circa dieci minuti. Non risciacquare, lasciando che il prodotto penetri nella pelle, asciuga solo con attenzione.

Farina d’avena

L’avena è un potentissimo rimedio naturale per proteggere le mani d’inverno. Metti a bagno nell’acqua calda 50 grammi di prodotto, creando un composto omogeneo. Poi stendi tutto con l’aiuto di un pennello. Questo trattamento è altamente lenitivo e consentirà alla tua pelle di assorbire l’umidità di cui ha bisogno.

Gli errori da non fare

Piccoli o grandi che siano, durante l’inverno compiamo alcuni errori che mettono a rischio la bellezza delle nostre mani.

Non usare la crema mani – Applicare questo prodotto dovrebbe essere uno step fondamentale della beauty routine quotidiana. Ricordati che puoi applicare la crema anche più volte al giorno. In questo modo saranno sempre bellissime, protette e morbide.

Non fare lo scrub – L’esfoliazione è importantissima per avere mani belle e curate. Puoi preparare il tuo scrub direttamente a casa e farlo una volta a settimana.

Evitare gli impacchi – I trattamenti d’urto sono un vero e proprio toccasana per le mani d’inverno. Perfetti gli impacchi con oli o burri vegetali, come quello di cocco, di karité oppure d’oliva. Applica l’impacco, poi indossa guanti in cotone e lascia che agisca.

Non asciugare bene le mani - Fra gli errori più comuni che si possono commettere c’è quello di non asciugare perfettamente le mani. Se le lasci umide infatti soffriranno ancora di più le basse temperature e tenderanno a screpolarsi.