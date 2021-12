L e mani d'inverno non sono mai state così belle! Rimedi, trucchi e coccole per farle brillare e renderle stupende ogni giorno di più

Freddo, vento e pioggia: l’inverno è arrivato ed è pronto a mettere a dura prova le tue mani. Non solo la pelle del viso, anche la manicure finisce sotto la lente d’ingrandimento con l’arrivo delle rigide temperature. Il rischio? Rossori, pelle screpolata e rovinata. Ma non disperarti, esiste una soluzione a tutto, basta un beauty routine perfetta infatti per avere mani lisce, belle e vellutate per tutto l’inverno.

5 step per mani al top

Pelle morbida e manicure impeccabile: le mani sono il nostro biglietto da visita. Peccato che durante i mesi invernali vengano messe a dura prova.

Detergi

La detersione è un aspetto fondamentale, ma spesso ignorato, quando si parla di mani. Ogni giorno infatti le sottoponiamo a momenti di stress. Quando prendi la metro, fai una corsa o semplicemente cammini per strada, le tue mani vengono esposte a batteri e virus. Lavarle è il modo migliore per proteggerti, ma non dimenticare di scegliere prodotti che siano delicati e che rispettino l’epidermide. Troppi lavaggi potrebbero seccare la pelle, perciò non esagerare e punta su formulazioni naturali.

Non tralasciare le unghie

La manicure dall’estetista non basta, ma è necessario non trascurare le nostre unghie, soprattutto d’inverno. Usa una crema o un olio ad hoc per scongiurare la disidratazione e l’invecchiamento. Il segreto in più? Applica il prodotto prima di andare a dormire, magari scegliendo un olio alle mandorle. Il suo profumo ti farà sentire da subito più rilassata e ti regalerà sogni d’oro!

Maschera per le mani

Il pericolo più grande durante l’inverno? La pelle screpolata! Quando è secca e irritata puoi puntare su una crema intensiva e altamente nutriente da lasciare in posa tutta la notte, avvolgendo in morbidi guanti di cotone le tue mani. Lascia che durante il sonno il prodotto faccia il suo effetto, compiendo una vera e propria magia. Il risultato saranno mani ultra morbide.

Idrata

La crema idratante è un vero e proprio boost per le mani durante l’inverno. Applica il prodotto sul dorso, nel punto in cui l’epidermide è più fragile e ruvida. Puoi puntare anche su una crema a base di olio di mandorle, l’ideale per pelli irritate e secche grazie alle sue proprietà emollienti.

Esfolia

Le tue mani sono in continuo movimento, soprattutto d’inverno, e hanno assoluto bisogno di un boost di benessere. Una volta a settimana dedicagli un trattamento esfoliante per farle brillare. Puoi farlo direttamente a casa usando zucchero, avocado e olio di mandorle da massaggiare sul palmo della mano e sul dorso. Applica tutto con delicatezza, poi risciacqua.

L’importanza dell’idratazione

Il problema maggiore delle mani d’inverno? La scarsa idratazione! Per questo è importante introdurre nella beauty routine le vitamine in grado di rallentare il processo di invecchiamento. Puoi assumerle sia sotto forma di integratore che come creme. In entrambi i casi il risultato sarà super. Prova con:

Vitamina E: un antiossidante con potere idratante e lenitivo

Vitamina F: utile per favorire la ristrutturazione cutanea

Acido lattobionico: ottimo per la sua capacità di favorire il rinnovamento cellulare

Aloe vera: altamente emolliente

Ceramidi: sostanze lipidiche che consentono di aumentare la compattezza cutanea.

E se la pelle si screpola?

Il problema più frequente d’inverno? La pelle che si screpola! Puoi contrastare questa fastidiosa tendenza in modo efficace e in pochi semplici step.

Usa i guanti quando fa freddo

Applica strati di crema idratante sulle mani durante la giornata

Prima di andare a letto metti una crema nutriente

Scegli prodotti naturali per pulire casa, ad esempio aceto e bicarbonato

Tre volte al mese fai un esfoliante

Rimedi naturali per le mani d’inverno

I rimedi naturali sono particolarmente efficaci per contrastare gli effetti del freddo invernale. Ti basterà aprire la dispensa per trovare tanti prodotti ottimi per una manicure impeccabile.

Il miele e la cera d’api nutrono e proteggono la pelle

L’estratto di olio di mandorle dolci rende la pelle morbida e vellutata

L’olio d’argan, di ricino o di avocado idratano in profondità con un effetto anti-invecchiamento

Il burro di karitè protegge dal freddo

Il succo di limone regola il pH e rivitalizza la superficie della pelle

I segreti delle star

Le star adorano prendersi cura delle mani anche durante l’inverno e lo fanno grazie a numerosi rimedi. Il segreto di Julia Roberts, ad esempio, è l’olio d’oliva. L’attrice una volta a settimana immerge le sue mani in un composto per dieci minuti. Il risultato sono una pelle morbida e unghie rinforzate. Per Halle Berry invece la soluzione è la polvere di caffè mescolata con il bagnoschiuma per esfoliare delicatamente il dorso. E se Uma Thurman non rinuncia al siero, Victoria Beckham, Elle Macpherson, Brooke Shields e Miley Cyrus scelgono un rimedio a base di oli essenziali di fava tonka, vaniglia e mimosa. “È utile perfino per scottature, pelle disidratata, labbra screpolate o semplicemente per aggiungere luminosità al viso” ha rivelato Jennifer Love Hewitt.