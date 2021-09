E se fosse solo "colpa delle stelle"? Ecco quali sono gli errori beauty più comuni di ogni segno zodiacale e come evitarli. Per sfoggiare un look sempre a prova di sguardo e all'insegna del benessere.

Ah le stelle! Portatrici di desideri, sogni e di quei tipici tratti distintivi che ci caratterizzano in base al nostro segno zodiacale. Carisma, fascino, vitalità, eleganza ma anche disattenzione e tutti quei piccoli “difetti” che ci rendono assolutamente uniche. Compresa la predisposizione a commettere uno o più errori beauty.

Quei classici passi falsi che spesso, senza nemmeno accorgersene, si compiono e che vanno a rovinare il nostro beauty look e/o la salute e la bellezza del nostro corpo. Ma come fare, quindi, per evitare di commettere questi comunissimi scivoloni di bellezza? Ingannando almeno per una volta le vostre stelle e imparando ciò che dovete assolutamente evitare per un look sempre impeccabile (o quasi)! Ecco, allora quali sono gli errori beauty in cui non dovreste mai cadere in base al vostro segno zodiacale.

Ariete

Le nate/i sotto le stelle dell’Ariete sono persone vitali, sempre in movimento e pronte all’azione. Che sprizzano energia da ogni poro. Ecco perché la parola d’ordine di questo segno non può che essere una: praticità. No a make up troppo pesanti o che necessitano di ritocchi e nemmeno a tagli di capelli troppo elaborati o “precisi”.

Ma soprattutto no alla superficialità nella cura della vostra pelle. Per chi come voi è sempre in attività la stanchezza può farsi vedere ed è essenziale prevenirla con le giuste maschere o creme, per rivitalizzare e donare luminosità al volto eliminando i segni della vostra vita frenetica ed esuberante.

Toro

Affidabili, tranquille (almeno in apparenza), concrete. Che dire, le nate Toro sono persone che amano il relax, la natura e la sicurezza in ciò che fanno e usano. Ecco perché, per assecondare al meglio questa vostra indole, è importante non cadere nell’errore di bellezza numero uno, la superficialità.

Nella scelta dei prodotti che usate (mai optare per quelli generici) nella cura della pelle (punto di forza di come voi ama la semplicità), ecc. E cosa fondamentale, evitate di seguire le mode solo perché, appunto, di moda. Certo un po' di colore fa bene a tutte, ma nel vostro caso esagerare con le cromie (make up, capelli, ecc.) non è l’opzione che meglio vi può valorizzare.

Gemelli

Se si pensa al primo segno di aria dello zodiaco, i Gemelli, non si può non pensare anche alla curiosità e alla voglia di sperimentare. In ogni ambito. Anche quando si tratta di bellezza e cura del corpo. Ma attenzione a non commettere uno degli errori beauty maggiori per questo segno, ovvero trascurare l’idratazione della cute.

Certo, sperimentare va benissimo, ma ci sono alcune sane e ”vecchie” abitudini” che non andrebbero mai tralasciate. Un esempio? Non dimenticatevi mai di portare con voi una crema o gel idratante, da applicare all’occorrenza, per avere sempre una pelle al top pronta ad accogliere ogni genere di novità che desiderate provare.

Cancro

Amanti della semplicità, le nate Cancro sono senza dubbio le più romantiche, eleganti e delicate dello zodiaco. Un aspetto che si nota non solo nei modi di fare ma anche nell’aspetto. Sempre curato, fine e mai esagerato. Un look naturale che vi permette di sfoggiare la vostra pelle bellissima e i lineamenti delicati del vostro viso. Ovviamente solo se saprete prendervene cura. Evitando quegli errori beauty che possono comprometterne la bellezza come:

dimenticarvi la skincare;

non esfoliare la cute;

optare per make up troppo pesanti o coprenti;

non curare l’alimentazione.

Insomma tutto ciò che può danneggiare la salute del vostro vero biglietto da visita, la pelle.

Leone

Passionali, esuberanti, energici e sempre al centro dell’attenzione. Il Leone è il segno di fuco per eccellenza e proprio come il suo elemento, alle nate sotto queste stelle piace splendere e brillare. Sia nei modi che nel make up. Ecco perché non disdegna mai un tocco di illuminante o bronze, per regalare alla pelle un aspetto sempre come appena baciata dal sole.

Ma attenzione perché cadere nell’esagerazione è il vostro punto debole (un po' in tutto). Applicare troppi prodotti o in quantità eccessive è il vostro errore beauty più comune a cui dovete assolutamente prestare attenzione. Per garantirvi un make sempre impeccabile, bellissimo e in primo piano.

Vergine

Le nate vergine si sa, amano l’ordine e avere tutto sotto controllo (almeno in apparenza). Ecco perché, nonostante non dimentichiate mai di portare con voi pinzette per le sopracciglia, veline per ritoccare il trucco, correttore e un gloss o burro cacao, tra i tanti errori beauty il vostro è uno solo. Non curare adeguatamente l’alimentazione.

Optando per cibi fast, poco salutari e sicuramente dannosi per la vostra pelle e il vostro aspetto. Certo, ciò che avete nella borsetta potrebbe aiutarvi a rimediare i danni ma se non volete ricorrere a estremi rimedi è meglio prevenire il problema alla radice, la tavola.

Bilancia

Per chi come il segno della Bilancia fa dell’equilibrio e della tranquillità la sua arma vincente, non possono mancare anche delle sane e buone abitudini da seguire e applicare con devozione e attenzione. Per garantirsi un look sempre al top.

Ecco perché di tutti gli errori beauty, il vostro è quello di affidarvi al caso e non avere una routine di bellezza collaudata e mirata. E in cui il sovrano assoluto deve essere l’idratante. Sia a casa che fuori, portando sempre con voi uno spray o lozione che vi aiuti a riequilibrare la cute. Insomma, evitate eccessi o dimenticanze e avrete tutto sotto controllo.

Scorpione

Il segno zodiacale più magnetico dello zodiaco. Sensuale, carismatico e ammaliante anche solo con un semplice sguardo. Ed è proprio questo il vostro punto forte, gli occhi. E come tale è indispensabile che ve ne prendiate cura.

Come? In primo luogo non dimenticandovi mai di struccarvi e di applicare una crema o patch appositi per il contorno occhi durante la vostra skin routine e poi optando per la palette giusta di ombretti per il make up. Focalizzarsi sugli occhi, infatti, non significa esagerare con trucco e cromie candendo in errori beauty banalissimi. Meglio scegliere accuratamente le nuance che più vi si addicono e puntare su quelle. Per un look da vere seduttrici.

Sagittario

Le viaggiatrici per eccellenza. Eterne avventuriere e alla scoperta di nuove mete e culture. Sempre pronte a partire e a sperimentare nuovi prodotti di bellezza e non. Ma attenzione a non cadere nei classici errori beauty del “non lo porto tanto lo compro là” o "ma si proviamo qualcosa di nuovo". Nonostante la vostra voglia di sperimentare sia una qualità rara e preziosissima, quando si tratta di bellezza e cura del corpo è sempre meglio andarci cauti.

Meglio non provare proprio tutto seguendo la vostra innata tentazione, poiché potrebbe causarvi problemi come irritazioni, reazioni, rossori ecc. Procurandovi fastidi poco piacevoli. Nel vostro caso, conservare un po' della vostra comfort zone e avere sempre con voi i vostri prodotti beauty del cuore è la scelta migliore. Anche perché non sapete mai quando la voglia di partire prende il sopravvento facendovi pendere il primo volo disponibile.

Capricorno

Le nate nel segno del Capricorno sono indubbiamente le più affidabile dello zodiaco. Le vostre sono stelle decisamente riflessive a cui non piace l’improvvisazione e che non amano avere troppi fronzoli, preferendo invece una buona dose di concretezza. Aspetto presente in ogni ambito della vostra vita, compreso il make up.

Ecco perché il più grande errore beauty per voi è quello di cambiare la base per il trucco perfetto, il fondotinta. Se da una parte, infatti, lasciare la propria comfort zone è spesso un bene, dall’altro nel vostro caso può essere davvero un errore. Meglio continuare con i prodotti testati e approvati da voi piuttosto che affidarvi ai consigli di chi non conosce la vostra pelle.

Aquario

E se il capricorno è un segno conservatore la stessa cosa non si può certo dire dell’Aquario. Le nate sotto queste stelle, infatti, sono persone curiose, creative, che sprizzano energia e innovazione da ogni poro. Naturalmente simpatiche e sempre originali. Ecco perché il vostro errore beauty sarebbe proprio quello di non osare mai con il make up, provando le tonalità dell’azzurro al verde (non a caso il vostro colore portafortuna è il blu).

Ma non solo. Proprio per questa vostra indole, per benessere di mente e corpo non potete assolutamente rinunciare a coccolarvi. Condendovi qualche massaggio rilassante e che vi aiuti ad aumentare la vostra creatività.

Pesci

E cosa c’è di peggio per un segno d’acqua che dimenticarsi della giusta idratazione? Forse nulla e le nate Pesci lo sanno molto bene. Un errore beauty che può davvero compromettere la loro bellezza, infatti, è quello di trascurare la cura della pelle, non prestando attenzione né alla qualità della crema idratante utilizzata né alla quantità e frequenza d’uso.

I pesci, infatti, sono persone sensibili, delicate, sia nell’animo che nella cute. Ecco perché è importantissimo che vi prendiate cura sempre (e più volte nell’arco della giornata) della vostra pelle. Per garantirle il massimo del benessere e un aspetto sempre fresco, sano e bellissimo.

Non vi resta che segnarvi l’errore beauty a cui dovete prestare maggior attenzione e non cascarci mai! Per sfoggiare sempre un look all’insegna della bellezza e, soprattutto, che vi renda assolutamente strepitose ai vostri occhi.