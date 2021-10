D eterminata, passionale, piena di tenacia: chi nasce sotto il segno dello Scorpione scoppia d'energia e deve conoscere i segreti giusti per trasformare questa grinta in un ciclone di bellezza

Chi l'ha detto che l'autunno è una stagione noiosa? Tra foglie che cadono e piogge battenti brilla il pungiglione delle nate sotto il segno dello Scorpione, vere forze della natura.

Piene di passione, inarrestabili, forse a volte un po' troppo testarde, le scorpioncine hanno una marcia in più perché per loro non esiste nulla d'impossibile: se vogliono qualcosa, se lo prendono.

Vale anche per tutto ciò che concerne la bellezza: mai mettersi tra una Scorpione e la sua beauty routine! Tuttavia, essendo un pizzico impazienti, non tutte conoscono davvero i segreti che possono valorizzarle al massimo.

Dunque, scorpioncine, fermatevi soltanto un attimo e fate vostri questi trucchi: una volta appresi, fidatevi, non vi fermerà proprio più nessuno.

Il boost del mattino

Chi nasce sotto il segno dello Scorpione è benedetta da un carisma e un magnetismo fuori dal comune, derivante da un flusso energetico che le stelle continuano a irradiare con costanza.

In più, le donne Scorpione sono anche delle vere perfezioniste che si preoccupano sempre di apparire al meglio. Per questa ragione, la beauty routine del mattino diventa un momento essenziale, da curare in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso.

In sostanza, la routine mattutina deve essere, per le scorpioncine, un vero e proprio boost. L'ideale è dedicare almeno 30 minuti a tutte le operazioni, senza però rendere noioso l'intero processo. Come? Semplice, pianificando!

Detersione per le Scorpione? Mai banale

Ogni giorno potete pensare a una beauty routine tanto coerente quanto leggermente "diversa". Attenzione, non vi stiamo invitando a cambiare prodotti: ciò, in realtà, sarebbe scorretto.

Ciò che vi stiamo suggerendo è di adattare la vostra routine al vostro carattere indomabile: per la detersione, per esempio, si può usare il sapone più adatto ma con fragranze leggermente diverse in modo tale da avere ogni mattina una sensazione olfattiva diversa.

Una volta a settimana, inoltre, potreste optare per un detergente del tutto naturale, magari fatto proprio da voi. Bello, no?

Idratazione e sprint

E per l'idratazione? Anche qui si possono fare delle piccolissime variazioni sul tema utilizzando i booster, ovvero sieri ed elisir che preparano e riequilibrano la pelle.

Chiaramente, in base al tipo di pelle e di stagione, è necessario utilizzare i sieri corretti: per l'autunno, per esempio, si possono sfruttare quelli a base di acido glicolico e retinolo.

Fragranze e consistenze possono variare: l'importante, ovviamente, è non fare pasticci e alternare con cognizione di causa prima di applicare un buon contorno occhi e una buona crema idratante.

Dopo la beauty routine mattutina ricordate inoltre di bere una tisana energizzante (magari a base di zenzero e lime) e di godervi un frutto: sarete subito radiose!

Un diavolo per capello

Se è vero che la skincare è fondamentale per le nate sotto il segno dello Scorpione, l'haircare non è affatto da meno: voi scorpioncine collegherete sempre una chioma ben curata a sensualità e magnetismo.

Ciò ci porta, dunque, ai segreti di bellezza per la cura dei vostri capelli. Ciò che dovete fare, anche in questo caso, è dare un po' di movimento ai gesti che quotidianamente compiete per essere perfette.

Shampoo sì, ma non solo

Se da una parte è ottimo avere uno shampoo d'elezione, dall'altra parte è bene sapere che esistono degli ingredienti che voi scorpioncine potete mescolare per un effetto ancor più wow.

È il caso, per esempio, del miele, che regolerà la produzione di sebo e fortificherà i capelli di qualsiasi lunghezza, ma anche dell'acqua di rose, che stimola la crescita e dona lucentezza.

Tagli glam rock

Anche il taglio vuole la sua parte e, diciamolo (forma del viso permettendo), voi scorpioncine date del vostro meglio con dei tagli tra il glam rock e il punk.

Asimmetrie, scalature e rasature danno al vostro sguardo, già profondo e seducente, quel plus che vi rende davvero... stellari.

Make up super sensuale

Ovviamente non potevano mancare i segreti di bellezza legati al make up, che per le nate sotto il segno dello Scorpione è una vera e propria arma. Il punto di forza di voi scorpioncine sono gli occhi. Sapete già cosa fare?

Sopracciglia

Partiamo dalle sopracciglia: oltre a scegliere la giusta forma, occorre curarle con grande attenzione. Alcune nate sotto il segno dello Scorpione hanno sopracciglia ispide, quindi è essenziale tenerle sempre modellate.

È buona prassi pettinare i peli nella direzione in cui crescono naturalmente e spazzolarli verso l'alto nella parte anteriore. Sì a dei piccoli tagli, ma occhio a non alterare troppo la forma originale.

Occhi

Per sfruttare al meglio la vostra aura di mistero, puntate tutto sul cat-eye o sullo smokey-eye. In base alla pelle e al colore degli occhi potete sperimentare per spaziare dal make up più classico a quello più originale. Sì a:

Ombretti audaci che allungano e illuminano lo sguardo;

Eyeliner non necessariamente nero, che si adatti alla forma dell'occhio e la "slanci";

Contrasti che giochino anche con il colore (o i colori) dei capelli.

Se volete un effetto ancora più profondo, non dite no al kajal. Evitate però di caricare troppo se non volete rischiare l'effetto panda.

Labbra

Infine eccoci alle labbra. Parola chiave? Effetto broncio! Per chi nasce sotto il segno dello Scorpione l'espressione leggermente corrucciata è una vera esplosione di sensualità.

Per ottenerla ricordati sempre di mantenere sempre le labbra idratate con un buon balsamo, applicandolo regolarmente o sotto il tuo rossetto preferito come base.