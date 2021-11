P rendersi cura della barba è uno step fondamentale della beauty routine maschile, vere e proprie coccole dedicate a uno dei must have di bellezza che detta tendenza negli ultimi anni.

La barba è ormai un elemento distintivo di tantissimi uomini, ma per averla nutrita, lucida, lunga e in salute è fondamentale curare e disciplinare la barba, sia corta che lunga, nel modo giusto e con i prodotti corretti.

La beauty routine maschile, infatti, ormai non può esimersi dal prendere in considerazione la barba. Questa zona, infatti, nonostante venga spesso dimenticata necessità di step importanti e non solo per il suo aspetto estetico, ma anche per la sua salute e per la pelle sottostante.

Nutrire, idratare, disciplinare: sono questi i tre step fondamentali, sia in caso di pelle secca che mista, che ogni uomo dovrebbe seguire ogni giorno o quasi per una beard care d'eccellenza. E per farlo nel modo giusto abbiamo selezionato i prodotti best of da avere nel proprio bagno.

Framesi, Hair&Beard Natural Cleanser

La detersione della barba è uno step importantissimo. Per farlo è bene scegliere un detergente specifico che elimina sporco, tossine e inquinamento rispettando la pelle sottostante, nonostante l'uso frequente. Il cleanser di Framesi contiene il 98% di ingredienti di origine naturale che profuma, ammorbidisce e idrata lasciando una piacevole sensazione freschezza.

Acca Kappa, spazzola da barba

Spazzolare la barba è un passaggio molto spesso sottovalutato, ma è decisamente importante per districare le più lunghe e rendere ordinare anche quelle di media lunghezza. La spazzola di Akka Cappa, oltre a lucidare e disciplinare, è anche un ottimo tool per distribuire uniformemente sieri e oli.

Elemis, Smooth Result Shave & Beard Oil

L'olio da rasatura è un ottima scelta per chi ha necessità di rifinire i bordi e andare a pulire le zone libere dalla barba, specialmente le più delicate come, ad esempio, il collo. L'olio di Elemis ammorbidisce le setole grazie alla miscela nutriente e ricca di vitamine di oli di jojoba, nocciola e semi d'uva.

Santa Maria Novella, Schiuma da Barba

Per chi ama il metodo classico, immancabile la schiuma da barba che prepara la barba per la rasatura. Questa di Santa Maria Novella è un ero e proprio tuffo nel passato, non solo per il packaging classico, ma anche per il delicato profumo di acqua di colonia Tabacco toscano.

Barberino's, Balsamo Barba

La morning routine è importante sia per la cura de viso, ma anche per la barba. Questo olio di Barberino's è l'ideale per essere applicato al mattino e mantenere la pelle del viso idratata tutto il giorno. Questo balsamo, inoltre, è una sferzata di energia grazie al fresco sentore di mentolo e alla sua texture leggera.

Womo, Black Paste

Esfoliare la pelle non è importante solo per il viso, ma è bene farlo anche per la barba. Questa azione, infatti, permette di liberare i pori e permettere, così, una crescita più sana e regolare delle setole. Sfruttando l'azione del prodotto WOMO, poi, si eviteranno anche il formarsi di peli incarniti e brufoli. Da usare una volta a settimana in modo da non irritare la pelle del viso.

Barberians, Shaving Cream

I veri cultori della barba sanno quanto sia importante la crema da barba. Questo prodotto, sviluppato da Barberians, è pensato per chi ama la rasatura di un tempo sfruttando la schiuma che può creare il pennello ad hoc. Utile per definire al meglio i bordi e rifinire il taglio.

Bullfrog, Olio Cento

Una barba lucida è una barba sana. E proprio per questo motivo è bene aggiungere sempre qualche goccia d'olio alla propria beard care routine. Questo di Bullfrog, oltre a nutrire, inoltre ha proprio un'azione anti-stress: ottimo per essere applicato alla sera grazie anche alla sua texture leggerissima.

Babyliss, Japanese Steel Digital Hair Clipper

Specialmente chi la porta corta sa bene che gli strumenti per il taglio e per la regolazione della barba devono essere il meglio sul mercato. Il Japanese Steel Digital Hair Clipper di Babyliss è la scelta perfetta grazie al taglio preciso e 160 minuti di autonomia senza filo.