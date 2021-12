Contorno occhi migliore: i prodotti da provare (e perché)

Il contorno occhi è una delle zone più delicate del viso. Facilmente colpita da inestetismi come rughe, occhiaie e borse, richiede qualche coccola extra. Niente di particolarmente impegnativo: basta scegliere il contorno occhi migliore per prevenire (e ridurre) i danni. Ecco come fare.

Gli occhi parlano. Dicono molto sulla nostra personalità. L'attrice Audrey Hepburn li definiva «la porta del cuore delle donne», proprio perché dallo sguardo si capisce molto di una persona. C'è di più. Espressiva e sempre in movimento, la zona del contorno occhi è molto sottile e quindi anche molto delicata. Per questo è anche la più esposta alle aggressioni esterne. Se a tutto ciò aggiungi la quantità di ore passate davanti allo schermo dello smartphone...la frittata è fatta. Il risultato? Superati i 25 anni, non è una rarità vedere comparire piccole rughe e occhiaie lungo il contorno occhi. Cosa fare? Per prima cosa comprare il contorno occhi migliore per ridurre i danni (e prevenirli) e poi mettere in atto alcune strategie che scoprirai continuando a leggere l'articolo!

Contorno occhi migliore: i 9 prodotti da provare

Partiamo dalla giusta skincare che, già da sola, può fare la differenza. Ecco alcune fra le nuove proposte che abbiamo provato per te e che ti consigliamo.

OleHenriksen Wrinkle Blur Bakuchiol Eye Gel Crème

Permette di ottenere risultati immediati grazie al mix di ingredienti come il bakuchiol, derivato dalle erbe di babchi Ayurvedici. Questo gel crema vegano e cruelty-free riduce istantaneamente l’aspetto delle linee sottili del contorno occhi.

ROLL-ON EFFETTO GHIACCIO CONTORNO OCCHI BIO di Melvita

Contiene l’acqua floreale di fiordaliso bio: nota per le proprietà lenitive, è consigliata per il trattamento del contorno occhi e per perfezionare lo strucco. Contribuisce a decongestionare e lenire la zona fragile del viso.

Milky Way Crema illuminante occhi di Locherber Skincare

Dalla texture fresca e arricchita con pigmenti illuminanti, questo gel contorno occhi è la soluzione per uno sguardo sempre luminoso e riposato. Tra i principi attivi c'è il radiance inducer che esalta la radiosità della pelle favorendo l’ossigenazione e il rinnovamento della pelle e levigando i micro-rilievi.

Berry Bright Vitamin C Eye Cream di Kora Organics

Dall’azione nutriente e schiarente, è arricchita da una miscela attiva di vitamina C al 5.5%. La sua formula è a base di quattro ingredienti naturali con certificazione biologica: il fiore di zampa di canguro, la prugna Kakadu, il mirtillo rosso e il ginseng rosso.

Stimulskin Plus Absolute Renewal Eye & Lip Contour Cream di Darphin

Lussuosa crema ad assorbimento rapido per rimodellare in modo visibile il contorno occhi e labbra, contiene Sea Emerald, un’alga che stimola la naturale produzione di collagene per supportare la matrice extra-cellulare della pelle.

Contorno occhi migliore: KORFF EYE ZONE

Morbido e ricco balsamo, è ideale per coloro che presentano un contorno occhi secco, disidratato e caratterizzato da un’alterazione della pigmentazione.

Contorno occhi migliore: INCAROSE MY EYES INSTANT EFFECT

Ha una formula concepita per agire in tempi rapidi: distende borse e rughe, riduce occhiaie e gonfiore e garantisce un risultato immediato.

TESORI DI PROVENZA BIO TRATTAMENTO DI GIOVINEZZA ANTI-ETÀ OCCHI

Idrata e dona un aspetto più levigato al contorno occhi, distendendo le piccole rughe e riducendo le borse e i segni della stanchezza.

GENEACTIVE CONTORNO OCCHI EFFETTO RIEMPITIVO

Il Complesso Geneactive dall’azione riempitiva restituisce elasticità alla zona perioculare, levigando rughe e segni di espressione con effetto lifting.

Non solo creme: come curare il contorno occhi

Lo skincare è un ottimo punto di partenza, ma da sola a volte non basta. Per avere uno sguardo più lumionoso, puoi assumere degli integratori specifici a base di vitamina C e di mirtillo che migliora la tonicità dei capillari, e quindi apportano nutrimento alla zona del contorno occhi. Problemi di occhiaie? Per eliminare il ristagno di liquidi e tossine che si depositano in questa parte del viso, puoi fare degli impacchi con tè verde e caffeina. Infine, per rivitalizzare la pelle, niente di meglio che un bel massaggio specifico per il contorno occhi. Fallo ogni sera, mentre applichi la crema. Ti aiuterà a migliorare la circolazione sanguigna e a riattivare quella linfatica, oltre a distendere i tratti.