Brufoli da stress: perché compaiono e i rimedi skincare

Lo stress e i brufoli sono due aspetti connessi. Il motivo è semplice: quando siamo sotto pressione, il nostro corpo produce ormoni e altre sostanza infiammatorie. Queste influiscono in modo negativo sul funzionamento delle ghiandole sebacee che possono iniziare a produrre più impurità: ed ecco comparire i tanto temuti brufoli! Attenzione però! «Molte tipologie della pelle sono connesse alla sfera psicologica – afferma Luigi Esposito, dermatologo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano – ma non sono l'unico fattore a determinare la comparsa di acne e brufoli. Quando parliamo di salute, infatti, non possiamo fare dei ragionamenti a “compartimenti stagni” perché molti sono i fattori che determinano alcune reazioni della pelle. Quando siamo stressati, cambiamo molti atteggiamenti e abitudini, a partire dall'alimentazione, per esempio, che se non corretta può stimolare la produzione di sebo. Insomma, lo stress da solo non può far molto: bisogna analizzare più fattori». Vediamo insieme quali.

VEDI ANCHE

Beauty

Perché ho l’acne? Le cause e i possibili rimedi

Cosa succede quando siamo stressate

Quando siamo stressati, i nostri corpi producono gli ormoni (come il cortisolo e gli androgeni adrenali), i neuropeptidi (proteine nevose come le endorfine e l'insulina) e le citochine infiammatorie (proteine che scatenano l'infiammazione) che influiscono sul comportamento delle ghiandole sebacee e possono aggravare l'acne o determinarne la comparsa. La situazione può peggiorare quando, toccando le impurità e i brufoli, facciamo diffondere il fenomeno su altre parti del viso. In realtà «le cause dell’acne sono differenti e la genetica ricopre un ruolo importante – ricorda Cristina Della Beffa, Marketing Manager Rilastil-. Per questo motivo, nonostante sia difficile evitarne la comparsa, le manifestazioni possono essere efficacemente tenute sotto controllo, se trattate tempestivamente e in maniera adeguata».

Cosa fare contro i brufoli da stress

«Nei periodi di particolare stress – continua Della Beffa - può essere d’aiuto intensificare la beauty routine ricordandosi sempre i tre passaggi fondamentali: detersione, trattamento ed esfoliazione. La detersione garantirà di eliminare sebo e impurità preparando la pelle al trattamento successivo che dovrà assicurare un’azione idratante, opacizzante e sebonormalizzante. Nel caso di pelle a tendenza acneica, l’azione dovrà essere anche cheratolitica, lenitiva e antimicrobica. Infine, periodicamente è importantissimo utilizzare un buon peeling delicato che favorirà l’esfoliazione liberando il poro ed evitando così l’aumento delle imperfezioni».

VEDI ANCHE

Beauty

Acne: anche le star ne soffrono e l’affrontano all’insegna della Skin Positivity

Il rimedio last minute

Cosa fare, invece, se i brufoli da stress compaiono...all'ultimo minuto? (niente di più comune: quante volte vi siete trovate a dover nascondere l'imperfezione sul viso proprio in occasioni importanti?). «Ideale l’utilizzo di un trattamento lenitivo disarrosante in grado di normalizzare la secrezione sebacea, unito a un leggero make- up specifico per pelli impure – consiglia la manager -. Ricordiamoci però che il primo ingrediente per ottenere ottimi risultati è la pazienza unita alla costanza nell’utilizzo dei trattamenti».

Ecco alcuni prodotti che ti consigliamo per curare i brufoli da stress.

Sebium Night Peel

Formulato con il 15% di acido glicolico, esercita un'azione peeling e un'azione cheratolitica superficiale. Riduce le imperfezioni e gli esiti cicatriziali, ripristina la luminosità della pelle e ne provuove il rinnovo.

Rilastil Acnestil Gel Detergente

Trattamento di detersione quotidiana, indicato in tutti i casi di pelle grassa, mista, impura, con imperfezioni e a tendenza acneica, è adatto anche per le pelli più sensibili e delicate.

SVR Active Gel Sebiaclear

Gel concentrato in attivi dermatologici, garantisce risultati visibili sulle imperfezioni già dopo sette giorni di applicazione. Macchie e punti neri sono ridotti al minimo, la qualità della pelle è notevolmente migliorata, la presenza di sebo che rende la pelle lucida è ridotta e i segni rosso-bruni sono corretti.

Madara Acne Hydra-Derm Balancing Fluid

Fluido idratante per il viso non comedogenico, leggero, arricchito con acido ialuronico, offre un’idratazione profonda per garantire un comfort duraturo e mantenere equilibrata la produzione del sebo.

Rilastil Acnestil Micropeeling

Lozione esfoliante senza risciacquo, è formulata per pelli impure e a tendenza acneica. Svolge un'azione sebonormalizzante e riduce i segni dell'acne e le impurità come i comedoni.

Lozione illuminante Réveil Sublime di Beautech

Lozione tonica esfoliante a pH 4.5 formulata con acido salicilico e niacinamide, è arricchita con attivi idratanti e lenitivi come betaina, aloe vera e A,C,E,F Vitamin Complex.

Primak Med Gel Trattamento

Gel topico, è ideale per il trattamento dell’acne di media gravità caratterizzata da comedoni e micro pustole.