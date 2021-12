D ire che le unghie di Chiara Ferragni sono un esempio di stile sarebbe riduttivo. È estremamente difficile, infatti, non notare la cura con cui l’influencer da oltre 25 milioni di follower sceglie le sue manicure. Oltre ad ammirarle, però, è il caso di prendere appunti: le unghie di Chiara Ferragni raccontano i trend del momento.

Bisogna davvero osservarle attentamente, perché le unghie di Chiara Ferragni sono uno spaccato sulle tendenze nail art del momento. Giochi di colore, decorazioni e combinazioni cromatiche inusuali: le manicure dell’influencer sanno sempre sorprenderci in modi nuovi e inaspettati. Il merito, certamente, è anche dell’abilità delle manicurist di fiducia dell’imprenditrice digitale. Le unghie di Chiara Ferragni, infatti, sono opera di Isabella Franchi – alias Unghie della Madonna – anche se, recentemente, l’influencer ha sfoggiato qualche manicure firmata dai prodotti di Passione Unghie. Professionisti della nail art, capaci di interpretare il mood di Chiara, quanto di dettare moda. Indubbiamente, infatti, le unghie di Chiara Ferragni sono sempre impeccabili e originali. Le nail art preferite da nuova testimonial di Louis Vuitton? Accanto a manicure semplici nelle tonalità del rosso, del rosa e del nude – che non mancano mai – le unghie di Chiara Ferragni prendono vita grazie a colori sgargianti, decorazioni uniche, effetti French e tantissimi glitter.

Unghie Chiara Ferragni: turbinii multicolor dal mood anni 70

Una base turchese delicata si accende grazie a pennellate di colore vivaci e pop: le unghie di Chiara Ferragni sono un tributo agli anni 70. Altrimenti nota come Swirls Manicure, questa nail art è perfetta per aggiungere un tocco colorato e psichedelico a qualsiasi outfit. Il dettaglio moderno, però, è la texture glitterata in 3D dello smalto utilizzato per creare le linee astratte. Firmata Passione Unghie, la nail art di Chiara incarna alla perfezione l’amore per le tendenze retrò, regalandoci uno spaccato sui trend del momento.

Chiara Ferragni e il suo amore per la French Manicure

Si chiama Double French ed è lo stile scelto da Chiara Ferragni per una manicure variopinta. Firmata dalla manicurist Unghie della Madonna, questa nail art unisce lunghezze sexy e da gatta a nuance pastello. Su una base nude, il colore accende la punta e il margine dell’unghia, dando vita a una manicure particolarissima, in cui i colori sembrano specchiarsi. Dal verde all’azzurro, fino a giallo e rosa, il mood delle unghie di Chiara Ferragni incarna la spensieratezza della primavera, a cui si unisce un piccolo tributo alla manicure simbolo degli anni 2000.

Lo smalto glitterato verde di Chiara Ferragni

L’ha sfoggiata all’inizio dell’estate e non possiamo dimenticarla: le unghie verdi glitterate di Chiara Ferragni con effetto velluto sono un must. Vivaci e bellissime, sono una nuance passe-partout per tutte le stagioni grazie alla luminosità della nail art. Un antidoto alla tristezza, da sperimentare con qualsiasi tonalità di smalto. Firmato Passione Unghie, lo smalto scelto da Chiara Ferragni è il dettaglio fluo da provare ORA.

Il tie dye delicato per le nails à la Ferragni

Il tie dye è da sempre uno dei trend più amati, tanto per la moda quanto per la nail art. Una tendenza che non accenna a sparire e che ritroveremo durante la prossima stagione. Ecco perché le unghie di Chiara Ferragni – nelle tonalità del rosa, del lilla e dell’azzurro – sono la nail art da memorizzare e copiare da adesso alla prossima estate. Un intreccio di colori delicato, che crea un vero e proprio dipinto impressionista sulle unghie.

Le Rainbow Nails degradé

Dal verde al viola, le unghie di Chiara Ferragni sanno sorprendere anche con colori inusuali. L’effetto è degradé, ma fluo. Una combinazione dal sapore hippy, che sarà perfetta per gli outifit più audaci della prossima stagione o, semplicemente, per accendere l’inverno con tonalità dedicate all’arcobaleno. L’effetto sfumato, poi, è perfetto per rendere ancora più originale un vero must in fatto di manicure: le Skittle Nails.

Nail art Chiara Ferragni: la French glitterata

Le unghie con French glitterata di Chiara Ferragni sono l’antidoto alla tristezza invernale, nonché l’idea perfetta per una nail art festiva. Firmate Passione Unghie, sono la combinazione perfetta tra glitter brillanti e una base rosata e lattiginosa, un abbinamento che mette in risalto la luminosità dei glitter come fossero un gioiello, esaltandoli ulteriormente grazie alla base viola. Una rivisitazione dell’amatissima French, che sembra essere la scelta preferita di Chiara Ferragni per le sue unghie, in qualsiasi stagione.

Chiara Ferragni e la mani by Unghie della Madonna

Le unghie con le fiamme sono uno dei signature look di Isabella Franchi, nonché uno dei trend nail art più amati degli ultimi tempi. Una manicure che Chiara Ferragni ha sfoggiato all’inizio dello scorso anno, regalandoci l’inspo perfetta per riscaldare anche i mesi più freddi dell’anno. Portate in punta di dita, le fiamme giallo evidenziatore create da Unghie della Madonna brillano sulle unghie, a contrasto con la base trasparente.

Lo smalto rosa che piace tanto a Chiara Ferragni

Basta dare una breve occhiata al feed di Chiara per accorgersi che, tra le nuance preferite dall’influencer per le unghie, c’è il rosa, in tutte le sue sfumature. In particolare, una tonalità a cui non sembra poter rinunciare è il fucsia, da portare da solo o in abbinamento a decorazioni metallizzate. Proprio come quelle create per lei da Passione Unghie. Il risultato è glam e femminile, ma anche pop e semplicemente perfetto per ogni stagione.