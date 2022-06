Ecco perché non potrai più fare a meno delle dot nails

T empo di estate, divertimento e look creativi? Allora non puoi fare a meno di provare le dot nails, un concentrato di allegria e originalità per unghie sempre al top

Cosa c’è di meglio per omaggiare l’estate di una cascata di pois colorati da sfoggiare in mille versioni diverse? Sicuramente nulla ed è per questo che anche la manicure si fa testimonial di questo trend super cool e perfetto per l’estate, le dot nails.

Un concentrato di colore, fantasia, originalità e vitalità da dedicare alle tue unghie. Garantendoti della mani da copertina e una manicure dall’effetto ottico senza paragoni. Un modo davvero unico per impreziosire le tue unghie e che si può declinare in tantissime versioni diverse. Da quelle più minimal e chic, con un solo pois al centro dell’unghia a quelle più frizzanti, con mille dot di diversi colori. O magari, perché no, optando per una manicure a contrasto in cui lasciare i pois bianchi e focalizzare l’attenzione sul resto dell’unghia.

Insomma, la dot nails ti da modo di sbizzarrirti con effetti e cromie sempre diverse, da abbinare al tuo beauty look ai tantissimi outfit che deciderai di sfoggiare quest’estate e che ben si adatta a ogni occasione. Da una cena romantica a una festa sulla spiaggia, fino alle giornate passate in piscina o al mare tra tuffi, divertimento e i mille colori della tua dot nails.

Ma come si fa per ottenere una dot manicure impeccabile e dall’effetto wow assicurato? Ovviamente scegliendo l’abbinamento di colori che più ti piace e utilizzando gli strumenti più adatti per una dot nails a regola d’arte.

Un esempio? La dotting pen, ovvero un pennello con una punta a sfera metallica con cui creare dei punti di diverse dimensioni e dalla circonferenza perfetta. Per farlo dovrai solo:

stendere la prima passata di smalto con cui creare la base della tua dot nails;

immergere la penna nello smalto con cui creare i tuoi dot;

posizionare la punta sulla parte di unghia in cui hai deciso di creare i pois.

E il gioco è fatto. La tua dot nails è pronta per essere sfoggiata in tutta la sua vivace bellezza.

E le possibilità sono davvero infinite, tanto quanto la tua immaginazione nel creare delle dot nails sempre originali e diverse. Su base nude e con un solo punto all’insegna dell’eleganza, con tanti puntini di colori diversi a tema arcobaleno, con smalti fluo, a contrasto o di cromie simili. Insomma la scelta è solo tua purché si tratti della dot nails, la manicure più cool dell’estate.