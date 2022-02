I l colore dell’anno non poteva che conquistare anche la nail art. Ecco quindi come fare del very peri il focus delle tue unghie

Ormai lo sappiamo, il colore dell’anno è il very peri, un viola freddo nato da una tonalità di blu pervinca scaldata con un sottotono di rosso.

Un mix perfetto che crea una nuance pazzesca, che ha già conquistato stilisti e make up artist ed è stata avvistata sui look di moltissime celeb perché sembra stare bene veramente a tutte. Ovviamente, anche le unghie si stanno adeguando alla nuova tendenza e se anche tu sei rimasta affascinata da questo colore e vorresti sfoggiarlo presto in versione nail art, sono già tantissime le idee a tema very peri dalle quali puoi prendere ispirazione.

Colore semplice se la tua nail art è casalinga

Se al salone preferisci il fai da te e invece dei disegni artistici opti sempre per unghie monocromatiche, non significa che tu debba rinunciare alla tendenza del momento. Il very peri, infatti, è cool anche nella sua versione più semplice, quindi se ti piace puoi serenamente acquistare uno smalto e limitarti a stenderlo sulle tue unghie. La forza di questo trend è appunto il colore originale quindi se lo si sceglie non serve molto altro per spiccare.

Mille sfumature di very peri

Anche se decidi che il colore uniforme è quello che fa per te potresti provare questa alternativa che non stravolge il mood ma si limita semplicemente a movimentarlo un po’. Procurati smalti di diverse gradazione di viola e dipingi ogni unghia con uno differente, avendo l’accortezza di usarli in gradazione, dal più chiaro al più scuro o viceversa. Ricordati di scegliere solo tonalità fredde e, ovviamente, di includere il very peri tra di loro.

Glitter tono su tono

Per donare un tocco glam alla tua nail art che ne dici di aggiungere al very peri un po’ di glitter? Nulla di esagerato, non ti preoccupare. Scegli un’unghia, o al massimo un paio, e poggia i pigmenti scintillanti solo su quelle. Per farlo puoi usare direttamente uno smalto very peri munito di glitter oppure stendere il colore uniforme su tutte le unghie e, una volta asciutto, passarne uno trasparente con pagliuzze luccicanti solo dove preferisci.

French manicure rivisitata

Uno dei trend che nel 2022 tornerà ad imporsi nella nail art è la french manicure, molto in auge negli anni Novanta ma poi leggermente dimenticata. Quest’anno dominerà le scene nella sua versione classica ma soprattutto nelle mille variazioni possibili sul tema, quindi perché non sperimentarla anche in very peri?

Un’idea originale potrebbe essere quella di non delimitare la lunetta tracciando la classica linea orizzontale retta ma preferire un’onda sinuosa, in questo caso bordata leggermente di azzurro, così da sottolinearla maggiormente.

In alternativa, potresti disegnare una linea diagonale.

Oppure creare una lunetta ovale super semplice e applicare alcuni strass nella parte restante dell’unghia.

Nail art di stagione

Le unghie seguono le tendenze del momento ma nulla vieta di ispirarsi proprio alle stagioni per realizzare le proprie creazioni.

Inverno

L’annuncio del colore dell’anno avviene sempre al termine di quello precedente, e quindi in pieno inverno. Un’idea originale potrebbe quindi essere quella di trasferire sulle proprie unghie alcuni simboli del periodo più freddo, come un fiocco di neve o la trama di un maglione di lana. Ovviamente in very peri.

Primavera

Anche se mancano ancora un po’ di settimane, la primavera inizia a farsi intravedere e quando arriverà non puoi certo farti trovare impreparata. Accoglila facendo posare qualche margherita sulle tue unghie very peri.

Mood pop

Sei una ragazza super dinamica e impazzisci per le fantasia super divertenti e pop? Ovviamente in questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Pois

Che ne dici di unghie very peri a pois? In questa versione chi le ha realizzate ha deciso di alternare base chiara e puntini viola e base viola e puntini bianchi ma se hai meno tempo a disposizione puoi scegliere solo una delle due versioni e mantenerla per tutte le unghie, il risultato sarà comunque wow.

Zebrato tono su tono

Decisamente più sofisticata questa ispirazione, con striature più calde su una base very peri leggermente glitterata.

Stella stellina

Per finire ecco un po’ di stelle. Questa idea non è esattamente very peri ma di un viola più deciso ma è talmente bella che può meritare un leggero strappo alla regola, non sei d’accordo?