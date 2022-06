La manicure metal di Giulia Valentina è il segreto per un beauty look da urlo

L e unghie più cool dell'estate sono quelle di Giulia Valentina. Con una manicure metal dall'effetto scintillante e super cool tutto da imitare

A giudicare dalle foto sui social postate dalle influencer e modelle di tutto il Mondo, sembra davvero che le nostre mani saranno le vere protagoniste dell’estate. Come? Impreziosendole con manicure sempre nuove, diverse e assolutamente originali. Per esempio come ha fatto Giulia Valentina, sfoggiando sul suo profilo Instagram una manicure metal dall’effetto wow assicurato.

Un concentrato di eleganza, vivacità e glam tutto da copiare. Perché sì, le unghie metal sanno racchiudere in sé tutte queste cose in una sola passata di smalto, naturalmente ad effetto metallico. Un’occasione unica per avere mani sempre al top e unghie che richiamano l’energia e la voglia di stupire tipica dell’estate.

La manicure metal, infatti, è la soluzione ideale per regalare alle proprie unghie un allure unica, semplice ma eccentrica allo stesso tempo. Che ben si adatta a ogni look, dal più casual a quelli più ricercati. E che saprà valorizzare le tue mani con colori ed effetti di pura tendenza. Oltre a essere semplicissima da realizzare.

Per ottenere la lo stesso effetto della manicure metal di Giulia Valentina, infatti, servono solo un po' di precisone nella stesura dello smalto (ma siamo certe non sarà un problema) e optare per degli smalti metallizzati del colore che più ti piace. Verde, come quello scelto dall’influencer, ma anche oro, argento, rosso, viola, borgogna, rame, ecc.

Insomma non c’è limite alla realizzazione della tua personalissima manicure metal purché l’effetto sia super scintillante e con quel tocco in più che saprà rendere le tue mani un concentrato di esclusività, uniche e inimitabili.

E per ottenere un effetto ancora più originale? Beh, puoi sempre aggiungere alla tua già strepitosa manicure metal un tocco di glitter. Mixandoli allo smalto metal che hai scelto per regalare alle tue unghie un aspetto super scintillante che non potrà di certo passare inosservato. Via libera alla french metallica, a unghie bicolore, ad alternanza tra unghie metal e dal finish più opaco, ecc. E a tutto ciò che ti viene in mente per metallizzare le tue unghie in modo creativo e super cool.

Che tu voglia farti ispirare dalla semplicità irresistibile e coloratissima di Giulia Valentina o che tu voglia impreziosire le tue unghie con qualche dettaglio super shine, quindi, poco importa. Ciò che conta è che la tua manicure sia metal. Per donare luminosità e grinta al tuo look ma senza perdere nemmeno un briciolo della tua innata eleganza e dello charme che ti contraddistingue. Provare per credere!