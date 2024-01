La Tortoise Shell Manicure di Hailey Bieber è la nuova nail art animalier per l’inverno 

L a Tortoise Shell Manicure di Hailey Bieber è la nail art più in voga del momento e si ispira alle forme del carapace della tartaruga

Sembra che ogni cambiamento estetico di Hailey Bieber, a partire dai capelli, fino allo smalto o al makeup, sia destinato a trasformarsi in un trend beauty. Dalla A alla Z, infatti, tutte le novità lanciate sui social da Mrs. Bieber fino ad oggi sono entrate dritte dritte nel podio delle maggiori estetiche seguite da influencer e beauty guru di tutto il mondo, venendo identificate come micro tendenze ispirazionali e conquistando social come Instagram e TikTok in una manciata di click, il che sottolinea come il suo ruolo come opinion leader in campo beauty sia ormai senza precedenti.

Chi c’era quando il primo grande trend lanciato dalla it girl - che prende il nome di Glazed Donut Nails, ossia quella tipologia di manicure che si ispira alla glassa che ricopre le ciambelle e si ottiene attraverso una polvere duochrome applicata sopra allo smalto - è diventato talmente virale da continuare a essere ancora on trend per tutta l’estate in tantissime varianti colori? A partire da quel momento, l’influenza di Hailey Bieber non ha avuto davvero eguali. Il viaggio nell’invenzione di nuove estetiche prosegue attraverso lo Strawberry Girl Makeup, un makeup ispirato alle fragole e al colore rossastro che si propaga sulle guance con il calore del sole; il Cinnamon Cookie Butter, un colore di capelli che richiama le nuance calde e golose dei biscotti alla cannella e il Sugar Plum Fairy Makeup, un trucco ispirato alla danza classica e alla fata confetto dello Schiaccianoci, interpretata da Hailey quando era piccola, che ricorda il colore delle prugne candite o i bastoncini di zucchero, proprio in tempo per il Natale.

Tutto questo, senza nemmeno soffermarci particolarmente sui trend minori, che vanno dalle Dragon Nails, unghie con disegni simili a squame di drago, alle Glazed Cherry Nails effetto ciliegia glassata alle Chocolate Glazed Donut Nails, sui toni del cioccolato.

Ma, anche se lo storico di questi diktat sottolinea che in qualche modo ogni tendenza lanciata sul mercato da Mrs Bieber sia ispirata o faccia riferimento al cibo, in una sapiente azione di neuromarketing che stuzzica il senso del gusto associato a quello visivo, l’ultima tendenza di nail art si discosta un po’ dai canoni predefiniti ai quali eravamo abituati. Mantenendo, però, una dose di coolness senza precedenti e precorrendo quel filone dei colori sfoggiati ultimamente da Hailey, che spaziano fra marroni cioccolatosi e caramellati e colori fondenti.

Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell’ultima nail art riportata in auge da Hailey Bieber che si prepara per schizzare nuovamente in testa alle tendenze unghie: una Tortoise Shell Manicure sui toni del marrone, ispirata al conosciutissimo effetto tartarugato, che la it girl sfoggia proprio in tempo per essere replicata per tutta la stagione fredda, che richiama da sempre nuance profonde, calde e scure.

Cos’è la Tortoise Shell Manicure?

La Tortoise Shell Manicure viene chiamata così proprio per la sua base ambrata ricoperta da macchie irregolari nere o marroni che imitano su tutta l’unghia un realistico effetto tartarugato. Identificata a tutti gli effetti come una nail art animalier (al pari delle unghie leopardate, zebrate o muccate), si discosta però dalle altre per il suo carattere nel complesso più soft e meno impattante, meno contrastato. La base ambrata/caramello infatti si amalgama bene con le macchie più scure, creando una sorta di continuum coloristico.

Inoltre, il bonus point di questa nail art sta proprio nel fatto che sia la scelta della nuance di base, sia la disposizione delle macchie, sia i colori delle macchie stesse sono totalmente personalizzabili. Questo ci permette sia di seguire questo trend alla lettera e ricreare l’esatta nail art sfoggiata da Hailey Bieber, sia di adattarla alle sfumature di caramello e marrone che preferiamo, in base anche al colore della nostra pelle, sia di sbizzarrirci con qualcosa di totalmente nuovo e particolare, come le Raspberry Tortoise Nails, una nail art tartarugata sui toni del magenta e del fucsia, le Green Tortoise Nails - sui toni del verde - oppure le Blonde Tortoise Nails, che si declinano in una variante blondie crema e nocciola.

Ma non solo: le Tortoise Nails non si limitano solamente alla classica manicure che ricopre ogni unghia alla stessa maniera, ma spazia fra look ombré, effetti mismatched con una tonalità diversa su alcune dita, french e mini french e dettagli fluorescenti, colorati e 3D.

Come realizzare le Tortoise Nails?

Per realizzare delle perfette Tortoise Nails tutto quello di cui avrai bisogno sono una base & un top coat, uno smalto da applicare su tutta l’unghia, uno smalto più scuro per le macchie e un pennellino o una penna dotter.

Inizia passando la base e lo smalto color caramello: una volta asciutti entrambi usa un pennello ultra sottile per creare le forme del carapace della tartaruga con lo smalto della tonalità più scura (non ti preoccupare della precisione: le macchie andranno a fondersi con lo smalto trasparente creando un effetto naturale, melangé e poco definito) e, per finire, termina il tutto con un top coat per donare brillantezza e sigillare il lavoro.