L a french manicure arcobaleno di Belen Rodriguez è il nuovo trend da copiare subito!

Belen Rodriguez anticipa l’arrivo della primavera con una french manicure arcobaleno che è super chic e minimal. Il modo perfetto per avere unghie curatissime e alla moda, seguendo l’ultima tendenza delle star.

La showgirl argentina d’altronde è informatissima riguardo gli ultimi trend beauty. Per la sua manicure ha dunque scelto un look unghie positivo, spensierato e – perché no – poetico. In grado di regalare, con un solo sguardo una sensazione di romanticismo, leggerezza e relax. Emozioni che accompagnano, appunto, le prime giornate di sole, i fiori che sbocciano e il cielo azzurrissimo tipico della primavera.

I vantaggi del french arcobaleno? Sottolinea la femminilità, dando un tocco poetico e dolce alla manicure. La rainbow pastel mani è evoluzione – ovviamente in chiave pastello - della classicissima e intramontabile french manicure.

La forma delle unghie può essere a mandorla, ma anche leggermente smussata come quella di Belen. La base è di un rosa tenue, con il celebre baby pink. La lunetta di ogni unghia, che solitamente nella french manicure è bianca, viene delineata nei colori dell'arcobaleno, una tonalità per ciascun dito.

Attenzione però: i toni non devono essere saturi, bold o fluo, meglio optare per nuance pastello e delicate, con un’estetica romantica. Per aggiungere un tocco in più alla manicure si potrebbero realizzare dei disegni, dalle margherite ai cuori, in base ai gusti.

Fra le prime star stregate dal french arcobaleno c’è Kylie Jenner, sorella minore di Kim Kardashian e influencer beauty. Qualche mese fa era stata lei a sfoggiare su Instagram la prima rainbow nail art, ispirandosi alla tradizionale french manicure, ma con un tocco fluo al posto del classico bianco. Il risultato? Fresco e impeccabile, tanto da contagiare moltissime altre celebrity.

Come si realizza la manicure arcobaleno? Non è un caso se la rainbow manicure è il trend del momento. Crearla è semplicissimo, l’importante è avere le idee chiare riguardo il risultato. Il trucco per realizzarla è scegliere una tonalità diversa per ogni unghia, ovviamente pastello. In alternativa è possibile puntare sul fluo, come la giovane Jenner, l’importante è che ogni dito sia diverso. Una variante originale? Quella sfumata!

Creare una base omogenea è fondamentale. Può essere nude, rosa, trasparente oppure bianco latte. In seguito sarà il momento di disegnare le lunette colorate su tutte le unghie, completando con un top coat per “sigillare”.