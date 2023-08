Le decorazioni semplici con cui impreziosire le unghie: racconto per immagini

C apaci di trasformare una manicure grazie anche a un solo piccolo dettaglio, le decorazioni semplici sono l'evegreen su cui puntare per aggiungere carattere e personalità alle unghie, siano esse naturali o ricostruite, corte o lunghe, ovali o quadrate.

Quando si parla di semplicità, il rischio più grande è confondere il significato del termine con suoi sinonimi peggiorativi, come ad esempio banalità, ordinarietà, previdibilità. Affatto ovvie e scontate, le decorazioni semplici per unghie raccontano dell'arte di fare della naturalezza e dell'essenzialità un accessorio di cui vestirsi per impreziosire una manicure. Le idee per farlo, oltre a essere evergreen e quindi adatte in ogni stagione dell'anno, su qualsiasi tipo di unghia, lunghezza e forma, declinano uno stesso dettaglio in versioni tra loro così diverse da regalare ogni volta un effetto diverso. Puntini, strass, sfumature, linee e curve si dispongono così su tutte le unghie o solo su alcune per trasformare la nail-art, personalizzandola e rendendola unica.

Unghie con decorazioni semplici: le idee con strass

Ottimi per essere aggiunti su qualsiasi tipo di manicure, meglio ancora se nude o abbinate alla french, gli strass rappresentano l'idea di decorazione unghie semplice da portare e realizzare anche a casa da soli. Sparsi su tutta la lamina ungueale, disposti sulla lunetta interna a mo' di reverse french o aggiunti con accuratezza per creare dei punti luce, questi piccoli accessori racchiudono nella semplicità un'eleganza ricercata, rivelandosi preziosi come piccoli diamanti.

Unghie con decorazioni semplici: il motivo floreale

Tra le fantasie più richieste quando si parla di decorazioni semplici, il motivo floreale conquista per la versatilità e la leggiadra con cui si posa sulle unghie. Seguendo fantasie mismatched scandite dalla presenza di uno o più fiori dai petali bianchi o colorati di diverse dimensioni, la manicure con stampa a fiori regala alla nail-art un aspetto gioioso, perfetto per le stagioni calde e rigogliose, quali la primavera e l'estate. Come disporli sulle unghie? Al centro dell'unghia, lungo la lunetta come una french o, ancora, liberamente sulla superficie dell'unghia, rigorosamente coperta da smalto neutro nei toni del rosa.

Unghie con decorazioni semplici: le french manicure

Grande classico dalle infinite interpretazioni, la french manicure si afferma come la decorazione a cui cedere per impreziosire le unghie senza stravolgerle. Tra le idee semplici a cui guardare, quella dalle linee micro conquista a un primo sguardo. Da portare colorata oppure nei toni dei non-colori per eccellenza, ovverosia il nero e il bianco, la micro french modella la sua silhouette seguendo la forma data alle unghie, apparendo quindi quadrata, ovale o tondeggiante a seconda del gusto personale. Lo spessore della lunetta, invece, si mantiene fine ma viene calibrato in funzione della lunghezza delle unghie: più sono corte, più sottile sarà la french. Per dare un tocco più particolare, mantenendo però la semplicità della nail-art, si possono aggiungere piccole decorazioni sul resto dell'unghia e, perché no, giocare con fantasie mismatched per un finish giocoso.

Unghie con decorazioni semplici: la fantasia a pois

Altra idea di decorazione semplice con cui arricchire una manicure arriva da un pattern molto amato nella moda: i pois. Letti in chiave minimale e portati in dimensioni che possono variare anche all'interno della stessa manicure, i punti rivestono lo smalto portando note di colore e un effetto ottico diverso a seconda della fantasia con cui vengono disposti. Tra le idee più gettonate ci sono le manicure con puntini al centro dell'unghia, disposti verticalmente, sull'angolo, sparsi sull'unghia o, ancora, lungo il suo perimetro.

Unghie con decorazioni semplici: la french colorata

Ultima ma non ultima idea di manicure con decorazione semplice è la french colorata. Portata in versioni multitonali e alternate oppure monocromatica, la nail-art reinventa il classico per aggiungere un tocco di brio alla manicure. Da portare semplice o in abbinamento ad alcune delle decorazioni viste finora, le french colorate spaziano tra nuance pastello, accese o intense a seconda della palette di colori portata con sé dalla stagione.