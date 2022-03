V oglia di primavera, voglia di colori e le tue unghie non aspettano altro. Se sei curiosa di scoprire quali saranno le tendenze dedicate qui sei nel posto giusto.

Se ti stai chiedendo quali saranno i colori unghie per la primavera 2022 abbiamo la risposta a tutti i tuoi dubbi. Perché tra colori di tendenza dell'anno, come il Very Peri decretato da Pantone, ci sono anche delle tonalità pensate e perfette per la stagione che ci fa scordare le giornate buie e ci porta alla scoperta dell'estate.

Dal giallo al classico nude, passando per il bianco latte: ecco qui una selezione dei colori per le unghie per la primavera 2022.

Blu

Inutile negarlo: il blu sarà protagonista della prossima stagione. Dagli outfit al make-up passando per i colori delle unghie: provalo declinato nelle tonalità più accese per aggiungere il tocco di luminosità alle tue mani.

Lo smalto da provare: Orly - It's Brittney Beach

Arancione

Arancione è sinonimo di energia, è innegabile. Ed è questo il colore che ci vuole per festeggiare al meglio la primavera e le temperature che si alzano piano piano. Perché scegliere un colore energico come questo? Perché un accenno sulle unghie è il modo migliore per dare colore.

Lo smalto da provare: Orly - You are my sunshine

Very Peri

Lo ha detto Pantone e noi non possiamo negarlo? La sfumatura viola di Very Peri rientra ufficialmente tra i colori unghie della primavera 2022. Che sia il colore puro scelto come tonalità dell'anno o in una delle sue mille sfumature, non te ne pentirai.

Lo smalto da provare: Deborah Gel Smalto Semipermanente - n.23

Verde menta

Basta solo uno sguardo per sentire una ventata di freschezza: tra i colori della primavera regnerà sicuramente il verde menta. Perfetto per le unghie più corte, leggermente arrotondate, questa tonalità è il colore ideale per chi vuole far risaltare i primi cenni di abbronzatura.

Lo smalto da provare: Le Mini Macaron Gel Polish - Pistacchio

Giallo

Se per te il grigiore dei mesi invernali è stata una vera tortura, è arrivato il momento di portare un po' di sole anche con un smalto ad hoc. Il giallo sarà protagonista nella prossima stagione, ma non nella versione accesa e intensa ma in una sfumatura pastello con base bianca. Il perfetto tono sorbetto.

Lo smalto da provare: Passione Unghie - SP169 Apple Pie

Rosa baby

Delicato e appena accennato: il rosa pastello è il colore adatto per le eterne indecise. Per chi non sa mai quale colore scegliere, per chi ha sempre paura di esagerare e anche per chi vuole uno smalto dove imperfezioni e sbeccature passano in secondo piano. Da provare assolutamente per chi ha una pelle media o scura.

Lo smalto da provare: Sephora Collection - Color Hit Strawberry Macaron

Bianco latte

Lascia da parte i nude, i rosati pescati e simili. Se cerchi una manicure delicata e discreta, sappi che il bianco latte è il trend del momento. Lo amerai sulle unghie corte e il suo effetto lattiginoso si sposerà sia sulle unghie full color, sia in abbinamento a nail art semplici e metalliche.

Lo smalto da provare: Essie - 5 Allure

Caramello

Una nuance dolce proprio come il suo nome: il caramello, e le sue sfumature, rientrano tra i colori unghie della primavera 2022. Pieno e corposo, è un colore intenso ma che non risulterà mai eccessivamente scuro anche nelle stagioni più calde.

Lo smalto da provare: Chanel - Le Vernis Terra Rossa

Azzurro

Il cielo primaverile è caratterizzato da un azzurro unico e quasi irreplicabile, ma forse è possibile riportare un pezzettino di quel cielo sulle tue unghie. Tutto merito della tendenza dedicata alla primavera e al suo smalto azzurro, carta da zucchero e mille e più sfumature. Un vero tuffo negli anni '90.

Lo smalto da provare: CND Vinylux - Down by the Bae

Rosso

I grandi amori non stancano mai, proprio come lo smalto rosso che,. dopo essere stato un porto sicuro per molte, oggi torna a conquistare diventando uno dei colori più ambiti della stagione. Provalo nella versione classica oppure nelle sfumature più aranciate o simili alla terra bruciata.

Lo smalto da provare: Licia Florio - Nail Polish India