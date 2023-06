Trucco sposa: gli errori da evitare

Come avere un make up impeccabile nel giorno del tuo matrimonio evitando 15 errori

Sta per arrivare il giorno del tuo matrimonio e tutto deve essere impeccabile: abito, accessori, acconciatura e soprattutto il trucco da sposa.

Il motivo per cui si fanno le prove nei mesi precedenti è proprio per minimizzare la possibilità che durante il giorno del tuo matrimonio qualcosa vada storto e che tutto sia pronto per lasciare un ricordo indelebile, tanto in foto come nei ricordi tuoi e dei tuoi amici e ospiti.

Sia che tu scelga di realizzare un trucco da sposa fai da te o di farti seguire da un make-up artist, ci sono degli errori che devi evitare, tanto nell’esecuzione quanto nelle richieste al professionista che hai scelto.

1. Abbi le idee chiare

Crea un moodboard in cui inserirai le immagini del tuo abito e della location, così ti sarà più facile visualizzare il look che vuoi ottenere e che il mood del matrimonio si possa ritrovare in ogni dettaglio.

A maggior ragione se scegli la strada del trucco da sposa fai da te, ma anche il truccatore e l’hairstylist che ti seguono devono vedere l’abito e parlarsi, così da trovare il look da sposa perfetto e in armonia.

2. Non cambiare idea la sera prima o la mattina delle nozze

Improvvisare un nuovo make-up sul momento è una pessima, pessima idea. Prima di tutto non hai fatto le prove e non sai come sarà il risultato, quindi perché correre inutili rischi?

Per evitare ogni tentazione, una volta che hai scelto ciò che vuoi smettila di cercare immagini e ispirazioni: non c’è nulla di meglio di quello che hai scelto, fidati del tuo istinto.

3. Non cambiare la skincare routine all’improvviso

Se hai già una skincare routine che funziona, perché mai dovresti provare un nuovo prodotto e soprattutto a breve distanza dal matrimonio? Già sarai stressata e il rischio di ospiti sgraditi (leggi brufoli) è sempre in agguato, quindi come fai a sapere che nel nuovo siero o nella nuova crema non ci sia qualcosa a cui la tua pelle deve adattarsi? Non dimenticarti che ci vogliono mesi per avere un incarnato perfetto e cinque minuti a un brufolo per comparire e rovinare tutto, lasciando tracce del suo passaggio.

4. Scegli trucchi a lunga durata e waterproof

Vuoi l’emozione del giorno, vuoi che ti sposi in primavera o estate quando fa un caldo indecente, l’ultima cosa che desideri è un’occhio da orsetto lavatore e il trucco che si scioglie. Primer, mascara e eyeliner waterproof non possono assolutamente mancare in una trousse per il trucco da sposa.

5. Pensa alle condizioni di luce in cui farai le foto

Se fai le foto al mattino o al tramonto è un’informazione importante che dovrai comunicare al truccatore, perché il sole e la fotocamera si mangiano il trucco rischiando di farti sembrare struccata e pallida o truccata male.

6. Prima il parrucchiere e poi il truccatore

È molto probabile che il truccatore debba utilizzare phon e piastra e quindi calore: di certo non hai bisogno di sudare con indosso il trucco. Sia che tu scelga un’acconciatura raccolta, semiraccolta o sciolta, sarà compito del parrucchiere appuntarla e sistemare gli ultimi dettagli una volta che sarai truccata e vestita.

7. Non esagerare

Scegli su cosa vuoi focalizzare l’attenzione - occhi o labbra - e non entrambi: l’equilibrio è il segreto del successo per un trucco da sposa perfetto.

8. Non osare per sorprendere a tutti i costi

Anche se le tue amiche e parenti sono abituati a vederti sempre nello stesso modo, pensa al trucco da sposa come a un upgrade del tuo trucco normale: se non sei da full-glam non è oggi il giorno giusto per intraprendere questa strada.

9. Fidati dei consigli dei professionisti

Se hai deciso di pagare un hairstylist e un make-up artist un motivo c’è: hanno anni di esperienza spalle, sanno fare il loro lavoro e soprattutto sono in gradi di darti i consigli migliori e indirizzarti nella giusta direzione. È lo stesso motivo per cui non dovresti metterti nella mani di una tua amica: per quanto abile non sai se sarà in grado di dire no alle tue richieste da bridezilla o di spiegarti perché sono assurde, cosa che invece un professionista farà comunque. Certo, poi farà ciò che gli viene chiesto, ma tu sei stata avvisata e ti sei presa le tue responsabilità.

10. Scegli il make-up artist con attenzione

Guarda i book con i loro lavori e incontrali dal vivo per conoscerli, ancora prima della prima prova trucco: chi ti metterà le mani in faccia deve avere la tua completa fiducia e soprattutto deve esserci feeling tra di voi. La stessa persona che ha realizzato un trucco da matrimonio meraviglioso sulla tua amica potrebbe non avere le stesse affinità con te e fidati, non vuoi scoprirlo nel momento in cui stai per dargli dei soldi.