C hi sono i 5 make up influencer che tutti dovremmo aggiungere sui nostri social? Ecco i profili dei beauty guru da seguire assolutamente per scoprire i segreti della skin care e del trucco perfetto.

Amanti del beauty all'ascolto, prendete appunti. Oggi vi parliamo dei 5 make-up influencer da seguire assolutamente sui social. Probabilmente già li conoscete, ma se così non fosse, correte ai ripari. Abbiamo selezionato 5 profili che hanno fatto del trucco la loro vita e che condividono col il loro pubblico molti segreti, oltre alla passione.

Sui social come Instagram ci sono moltissimi beauty expert e make-up artist, competenti e disposti a condividere esperienze e sapere con i loro follower. Oggi vogliamo parlarvi di 5 personalità che spiccano. A renderli speciali non c'è solo il talento, ma la voglia di fare del make-up un'arte, una visione della bellezza che ispiri e coinvolga lo spettatore. Non preoccupatevi, abbiamo selezionato professionisti con stili diversi per accontentare tutti quanti, dai più minimalist agli amanti dei look più strutturati.

Stiamo creando della suspense intorno a questi 5 nomi. Ci piace stuzzicarvi, ma non temete, ve li sveliamo subito. Pronte a stupire con beauty look da favola?

Carlotta Giacuzzo, alias Cherylpandemonium

Pelle pallida, smokey eye, stile rock and roll: queste sono le caratteristiche che rendono subito riconoscibile Carlotta Giacuzzo, meglio conosciuta come CherylPandemonium. Dolcissima, gentile, ma al tempo stesso un po' dark e molto grintosa. I suoi make-up sono dei capolavori, i suoi tutorial ipnotici. Sempre disponibile e pronta a chiacchierare con i propri follower, Carlotta si è costruita una solida fan base, prima su YouTube e poi su Instagram. Recensioni, unboxing, pagelle con prodotti promossi e bocciati, non ci si annoia mai con Cheryl. Se amate le basi viso di porcellana e gli occhi carichi di colore, Carlotta sarà il vostro spirito guida.

Daniele Lorusso, detto MrDanielmakeup

Daniele Lorusso è un giovane make-up artist noto per essere il truccatore di molte persone famose, nonchè direttore creativo di Nabla. Sui social potete trovare i suoi tutorial per ricreare i look che realizza su modelle e celebrities. Una delle sue muse? Elodie. Mr Daniel ha un canale YouTube ed un profilo Instagram in cui mostra all'opera i prodotti più chiacchierati del mondo beauty. Lo si vede spesso impegnato a truccare amiche e collaboratrici per realizzare tutorial e testare le novità del momento. Davvero bravissimo a spiegare anche ai principianti e alle principianti le tecniche da adottare per essere precisi e delicati e ottenere un make-up perfetto. Le sue basi viso le riconoscete da lontano, sono impeccabili e glowy.

Giulia Sinesi

Giulia Sinesi non ha nickname, è semplicemente lei. La ragazza che da piccola era insicura e si è avvicinata al trucco per mascherare le proprie fragilità. Giulia è cresciuta molto però. Il suo sogno è sempre stato fare la make-up artist, alla fine ha fatto molto di più. Ha 29 anni e oltre a essere una truccatrice e una influencer ha un brand di skin care tutto suo. Ovviamente, Made in Italy, come piace a lei. Sul suo profilo trovate tanti tutorial per realizzare look diversi: coprenti, leggeri, colorati, nude, una vera artista eclettica. I segreti più preziosi però ve li svelerà in termini di skin care. Infatti, Giulia, crede che il trucco perfetto nasca da una cura certosina della pelle, ed è una vera esperta in materia.

Marika Zaramella: Leitalienne

Giovanissima, irriverente e fuori dagli schemi. Marika ha un concetto di bellezza molto consapevole e inclusivo. Fa del suo corpo e della sua libertà degli strumenti di comunicazione, per lanciare un messaggio positivo e chiaro: c'è bellezza in ognuno di noi. Anche nei capelli bianchi e nei brufoletti. Con uno stile vintage ed estremamente chic, combatte ogni giorno contro la pelle mista- grassa e si fa dei "trucchini da topa", come dice lei. Se vi piace scoprire brand di make-up e skin care più indie, lei è la vostra guru. Il suo motto è "glowy like a lampandina" e i suoi look sono sempre luminosi e frizzanti, non manca mai il contouring. Seguirla è un po' come partire per un'avventura.

Gaia Masera as Basic Gaia

Torinese, bionda platino e alla costante ricerca del colore perfetto per i suoi capelli. Gaia è una make-up influencer da seguire se state cercando una beauty expert che utilizzi prodotti cruelty free. Basci Gaia, è una maestra della creatività. A partire dai look colorati e sempre nuovi, offre moltissimi contenuti come il Basic Vouge, ovvero dei video in cui tenta di ricreare i make-up delle celebrity con prodotti più economici. Altro format divertente: i trucchi monocromatici, delle vere sfide personali. La sua passione sono le basi leggere, i blush e il lilla. Gaia si differenzia da molti dei suoi colleghi perché utilizza e propone prodotti make-up di ogni fascia di prezzo, così che tutti possano trovare ciò che fa per loro. Ha anche una linea sua in collaborazione con CosMyFy.

Questi sono i 5 make-up influencer che dovete assolutamente seguire per non sbagliare più un colpo. La loro passione è contagiosa e la disponibilità che mostrano nei confronti dei follower merita di essere premiata. Ruberanno il cuore anche a voi e magari vi convinceranno a osare di più con pennelli e ombretti. Inoltre, vi aiuteranno a investire nei prodotti perfetti per le vostre esigenze.