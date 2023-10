Halloween 2023: 5 make up look da provare

S orprendi tutti con un make up look d'effetto!

Halloween si conferma come una delle festività più attese e amate in tutto il mondo. Ciò che rende questa ricorrenza così speciale è sicuramente la possibilità di liberare la nostra fantasia e di trasformarci, almeno per una notte, in qualunque personaggio desideriamo. Il trucco è uno degli elementi fondamentali per creare un look spaventoso o divertente e ogni anno i trend per questa festività si rinnovano, offrendo un'infinita varietà di idee creative ed inspo da cui attingere. Sei pronta a scoprire i make up più cool di quest'anno?

Non solo zombie e teschi

Dai classici personaggi dell'orrore come vampiri, streghe e zombie a personaggi più iconici dei film e della cultura pop, quest'anno le tendenze make up per Halloween sono una via di mezzo tra lo spaventoso e il glamour. A primeggiare è ovviamente il trucco iperrealistico, una tendenza molto amata per la notte delle streghe, dove attraverso prodotti specifici e tecniche avanzate, è possibile ricreare sulla pelle illusioni ottiche ed effetti 3D.

Se non hai dimestichezza con il make up artistico, ma desideri comunque creare un look semplice e di grande impatto, ecco cinque proposte su cui puoi puntare.

Barbie

Sulla scia del successo cinematografico, uno dei make-up più cool per questo Halloween è sicuramente quello ispirato a Barbie, la celebre bambola della Mattel. A te la scelta se trasformarti in Barbie "stereotipo", Barbie "Cowgirl" o Barbie presidente. Tutto quello che ti serve è un blush rosa acceso e un ombretto coordinato, un eyeliner bianco (per far risaltare gli occhi) e un gloss!

Mercoledì

Un altro personaggio pop da cui trarre ispirazione per i tuoi travestimenti è sicuramente Mercoledì. La serie TV diretta da Tim Burton è uscita su Netflix lo scorso novembre 2022, troppo tardi per celebrare Halloween. Quest'anno è il momento giusto per ricreare il suo look iconico.

Crystal tears



Festa di Halloween all'ultimo momento? Niente panico! Per creare un make up d'effetto, ti bastano brillantini e una colla per ciglia finte. Il face and body jewels è stato uno dei trend più virali su TikTok la scorsa primavera. Per ottenere un look d'effetto, puoi ricreare delle lacrime fatte con gemme e glitter!

Millennial Clown

A metà strada tra una rivisitazione glam del Joker e IT, il famoso clown di Stephen King, realizzarlo è facilissimo poiché si tratta di un normale make up con l'aggiunta di piccoli dettagli inquietanti, che puoi ottenere con una matita labbra nude.

Cigno nero

Sulla scia del trend "Balletcore", un look trucco perfetto per Halloween è sicuramente quello ispirato al cigno nero. Per la base, puoi utilizzare un fondotinta una o due tonalità più chiare rispetto al colore del tuo incarnato. Per lo sguardo, invece, usa un eyeliner nero e una matita bianca o argento. In questo modo riuscirai a ricreare l'effetto "piumato" sugli occhi. Per completare il look, applica un rossetto rosso sulle labbra.