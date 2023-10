7 consigli per un trucco spaventoso, ma allo stesso tempo veloce e d’effetto, da Gaia Masera - in arte Basic Gaia - che dal 2016 condivide la sua passione per il make-up sul suo canale YouTube

Gaia Masera, in arte Basic Gaia, dal 2016 condivide la sua passione per il make-up sul suo canale YouTube da oltre 330 mila iscritti. Attorno a lei si riunisce una community eterogenea di persone, tra esperte e principianti, che seguono i suoi tutorial per imparare tutti i segreti del mondo del trucco. Halloween è alle porte e con esso gli inviti a party di ogni tipo, anche last minute. Ecco i 7 consigli per un trucco spaventoso ma allo stesso tempo veloce e d’effetto!

Il sangue finto è un must have di Halloween! Evitiamo di acquistare prodotti che resteranno nel cassetto fino all’anno prossimo rischiando di seccarsi: il sangue finto effetto spruzzo si può ottenere semplicemente mescolando un ombretto rosso polverizzato a una o due gocce d’acqua, o di spray fissante se vogliamo una durata più estesa. Intingendo poi uno spazzolino da denti e sfregandolo contro il pollice otterremo degli schizzi di sangue che asciugandosi daranno un bell’effetto realistico attorno a tagli e ferite finte.

Un altro modo per ottenere invece un sangue dall’aspetto più lucido e fresco è quello di unire lo stesso ombretto polverizzato a due gocce di gloss trasparente. Si formerà un liquido spesso e perfetto da usare ai lati della bocca per un travestimento da vampiro!

A proposito: chi di noi dorme 8 ore a notte, beve due litri d’acqua al giorno, fa movimento 4 volte a settimana e ha anche il tempo di truccarsi e vestirsi decentemente? Ok, a parte i guru sui social che provano a venderci i loro programmi in 10 step… Dunque perché non approfittare delle occhiaie che abbiamo accumulato, ed enfatizzarle per un bel make-up da vampiro? Basterà sottolinearle con un rossetto o un ombretto violaceo, sbiancare un po’ la pelle con un fondotinta molto chiaro e fare un bel contouring pesante e freddo, un po’ “da morto” e il gioco è fatto! Sulle labbra un gloss rosso sangue sarà la ciliegina sulla torta.

Un trend andato virale ultimamente poi vede l’impiego di una forchetta sporcata sul dorso con del rossetto rosso, che una volta passata sul viso lascerà delle linee simili a dei graffi. Con il sangue creato con il gloss si ripassano le linee utilizzando un pennellino sottile, o uno stuzzicadenti, e per dare un effetto ancora più realistico si può usare il trucchetto dello spazzolino per spruzzare un po’ di gocce di sangue intorno. L’ho provato in prima persona e sono rimasta sconvolta dalla facilità e dalla resa di questo hack!

Se il trucco vuole essere invece a tema ragni, il modo migliore per fare una ragnatela precisa è utilizzare della cipria e uno stuzzicadenti per fare una traccia delle linee dritte. Infatti sporcando tutta la lunghezza di uno stuzzicadenti con della cipria in polvere libera e appoggiandolo sul viso avremo la base per tracciare poi il disegno con una matita nera ben appuntita o un eyeliner.

L’eyeliner può anche essere un alleato fedele per realizzare un look da clown maledetto: si parte disegnando un triangolino sopra il sopracciglio e uno sotto l’occhio, poi allungando la linea delle labbra in un sorriso inquietante e infine colorando la punta del naso come fosse quello di un teschio.

L’ultimo consiglio che mi sento di dare è di aiutare la realizzazione del travestimento con gli accessori, magari anche fatti in casa: magliette sporche di macchie di sangue - potete usare lo stesso metodo dell’ombretto con l’acqua -, cappelli con ragnatele attaccate, cerchietti con corna da diavolo fatte con la carta stagnola etc etc!