L 'obbiettivo è uno solo: ingrandire lo sguardo e far apparire gli occhi piccoli più grandi attraverso il trucco. Le tecniche giuste sono quelle del makeup correttivo, adatte a trovare il giusto trucco per aprire le sguardo.

Non considerarli una maledizione: gli occhi piccoli sono ricchi di fascino. Ti basti pensare a icone dalla bellezza travolgente come Cameron Diaz, Taylor Swift o Jessica Alba, che hanno imparato tutto su come truccare gli occhi piccoli, trasformando un piccolo difetto in una caratteristica dal fascino magnetico. E senza rinunce: trovando il giusto equilibrio tra colori chiari e scuri, infatti, è possibile creare persino drammatici smokey-eyes. Certo, privilegiare le tinte luminose è sempre una buona idea per ingrandire gli occhi, ma con un po’ di attenzione il makeup per occhi piccoli potrà tingersi di qualsiasi colore. Oltre alla grandezza, infatti, dettagli importanti da considerare sono colore e forma, in modo che l’insieme sia armonico e ogni piccolo difetto dello sguardo possa essere ben bilanciato attraverso un sapiente uso del makeup, compreso quello delle labbra. Se il tuo trucco per occhi piccoli non ti convince, infatti, puoi sempre scegliere di puntare tutto sul rossetto.

Come truccare gli occhi piccoli? Gli alleati immancabili

Il trucco per occhi piccoli ha bisogno di pochi e semplici accorgimenti per trasformare lo sguardo. Ecco i must have per truccare gli occhi piccoli:

matita color burro

ombretto chiaro e luminoso

piegaciglia

mascara

pettine per sopracciglia

Trucco occhi piccoli: i colori chiari per ingrandire lo sguardo

Le nuance più chiare sono perfette per far apparire gli occhi più grandi. In particolare, un’alleata interessante è la matita color burro, da utilizzare nella rima interna dell’occhio. Allo stesso modo, la matita nera è assolutamente da evitare perché renderebbe l’occhio ancora più piccolo e chiuso. Una regola valida anche per la scelta degli ombretti. Nuance chiare e leggermente shimmer sulla palpebra mobile sono l’ideale per dare tridimensionalità allo sguardo e aprirlo, facendo apparire l’iride immediatamente più grande. Ovviamente, i colori scuri non sono totalmente banditi, ma devono essere strategicamente riservati all’angolo esterno dell’osso per dare profondità.

Le nuance giuste per valorizzare gli occhi piccoli

La scelta giusta si basa, ovviamente, sul colore dell’iride. Ecco perché gli occhi verdi saranno valorizzati da tonalità aventi una punta di arancione, mentre quelli azzurri dalle tonalità del rosa, del rosso e del viola. Per gli occhi castani e neri, invece, la scelta migliore sono nuance profonde, che possano mettere in risalto lo sguardo. D’altra parte, il trucco per occhi piccoli perfetto è fatto di sfumature brillanti, che facciano apparire l’occhio più grande e luminoso. Oro, rose gold, champagne, avorio…per la palpebra mobile, gli ombretti migliori sono chiari e shimmer.

Makeup occhi piccoli: lo smokey eye

Sarah Jessica Parker insegna: lo smokey eye può mettere in risalto anche gli occhi piccoli. In questo caso, il segreto è scegliere la giusta coppia di ombretti, armonizzando una tonalità più chiara e una più scura. Come fare? Inizia stendendo il colore più scuro vicino all’attaccatura delle ciglia, utilizzando quello più chiaro per sfumare e amalgamare il colore.

Il soft liner per incorniciare lo sguardo

Sottilissimo e posizionato appena sopra la rima cigliare superiore, l’eyeliner è l’ideale per un trucco occhi piccoli studiato per sottolineare lo sguardo. Via libera, invece, alla classica codina: in base alla forma dell’occhio dovrai studiare l’inclinazione e la lunghezza giusta, ma l’effetto saranno occhi più grandi. E ciglia più definite.

Come truccare gli occhi piccoli? Piegaciglia e mascara

Non c’è modo migliore di aprire lo sguardo di utilizzare sapientemente piegaciglia e mascara. Aumentare la curvatura e il volume delle ciglia, infatti, è il modo migliore per aprire l’occhio e farlo apparire più grande. Ecco perché il piegaciglia è particolarmente utile: avere ciglia diritte e spioventi, infatti, non farebbe che rendere l’occhio più chiuso. Una volta preparate, alle ciglia servirà solo il mascara per essere perfette. Applicalo con attenzione, partendo dall’attaccatura delle ciglia e salendo, muovendo lo scovolino a zigzag. Da non sottovalutare l’importanza delle ciglia inferiori, che potranno aprire ulteriormente lo sguardo.

Ovviamente, è importantissimo anche utilizzare anche un mascara per sopracciglia. Pettinandole all’insù, lo sguardo risulterà immediatamente più aperto e gli occhi più grandi. Riempiendo i piccoli buchi con una matita e dando la forma giusta all’arcata, il risultato sarà impeccabile.