C on quale colore sta bene l'ombretto blu? E quello verde? È vero che il nero si abbina con tutto? La risposta a queste e altre domande nelle righe che seguono

Abbinare il trucco al colore dell'abito non è solo una questione di colore e armocromia, ma anche di stile. È facile non sbagliare con i trucchi "universali", come nero e marrone. Ma non sempre può dirsi lo stesso con colori apparentemente più complessi come il verde e il blu. Come orientarsi, dunque? Ecco una guida per avere un look vincente!

Come abbinare il trucco marrone

Nella sua semplicità, l'ombretto sui toni del marrone indica ricercatezza di stile poiché è tutto giocato sui chiaro-scuri. Si tratta di un trucco versatile che si abbina a tutti (o quasi) i look e colori di abiti. Il motivo? Il marrone è il colore che più si avvicina alle ombre che si creano naturalmente sulle palpebre. Pertanto mette in risalto non tanto l'abito quanto il viso nel suo complesso. Il trucco marrone valorizza infatti l'iride dell'occhio e la carnagione del volto. Per questo motivo "si fonde" con tutti i colori di abiti, compresi quelli sgargianti.

Come abbinare il trucco nero effetto smokey

Lo smokey eyes sui toni del nero valorizza lo sguardo, poiché crea ombreggiature molto intense e profonde. È un trucco di grande impatto che deve la sua bellezza alla maestria della tecnica che deve sapere dosare ombretti e matite. Anche se di primo acchito lo smokey eyes sembra mettere il viso in secondo piano, in realtà lo valorizza proprio per la sua "importanza" scenica.

Con quali colori sta bene il trucco nero? In teoria con tutti, ma più che al colore dell'abito è importante abbinarlo al tipo di stoffa. In questo modo, si potrà indossare lo smokey eyes nella versione estiva o invernale. Ad esempio, in estate la seta e il lino - di qualsiasi colore - preferiranno gli smokey sul nero. In inverno, invece, il cachemire e il raso si accorderà con il grigio fumo scurissimo.

Come abbinare il trucco grigio

La bellezza del trucco grigio consiste nell'essere realizzato tono su tono. Il mix delle varie sfumature di grigio è molto misterioso e, nello stesso tempo, versatile, poiché "contiene" punte di nero e di grigio con cui creare ombreggiature e punti luce. Si tratta di tinte - anziché colori - che stanno bene con tutte le nuance di abbigliamento. Per valorizzare al massimo il trucco grigio è bene puntare sulla luminosità dell'incarnato e sul colore del rossetto da abbinare al vestito.

Come abbinare il trucco blu

Il trucco blu non è facilissimo da abbinare. Tutto dipende dalla tonalità di blu che si sceglie, cioè se caldo o freddo. Se sfumato con toni color oro o crema, l'ombretto blu risulterà più morbido, quindi ideale di giorno. Se, invece, il blu viene raffreddato da toni argento, è un trucco più adatto alla sera. A quali colori di abito si può abbinare? Agli abiti nelle gradazioni del blu, ma è perfetto anche con il nero. In tutte le stagione. Il trucco blu non è adatto, invece, agli abiti nelle tonalità del marrone o color sottobosco.

Come abbinare il trucco verde

Anche il verde al pari del blu, è un trucco un po' complesso da abbinare. L'abbinamento ideale? Con abiti in colori colori pastello, meglio se tenui e un po' spenti. Da evitare invece gli abiti fluo o troppo accesi, a meno che non si cerchi uno stile multicolor effetto neon.

Se molto scuro, l'ombretto verde sta benissimo con gli abiti sui toni del marrone scuro e del nero. Molto gradevole, inoltre, l'abbinamento del trucco sul verde con un abbigliamento bianco o nei toni chiari caldi, come il panna e tutte le nuance creme. L'abbinamento con l'abbigliamento blu? Sì e no, dipende dal tipo di verde: via libera se ricorda più il blu (come l'ottanio, il petrolio o il color pavone), meglio evitare se invece è simile al colore bottiglia o smeralto.

Come abbinare il trucco nei toni pastello

Pur essendo composto da sfumature leggere, il trucco pastello richiede un abbinamento di colori abbastanza studiato. Sì ai colori dell'abito che richiamino le tonalità dell'ombretto, come ad esempio azzurro con verde acqua, rosa pesca con rosa salmone. Meglio evitare il trucco pastello con abiti marrone o viola. Attenzione anche al nero che potrebbe offuscare un make-up troppo tenue.

Come abbinare il trucco viola

Il make-up viola sta benissimo con il nero, ma se l'abbinamento ti sembra troppo scontato provalo con i colori chiari, come beige e cammello: otterrai un contrasto molto interessante. Da evitare è l'abbinamento del trucco viola con abiti in tutte le tonalità del verde o nei colori sgargianti come arancione e giallo.

Con quali colori di abiti sta bene il trucco naturale?

Il trucco nude è un tipo di trucco che sta bene in quasi tutti i contesti, anche se non è propriamente indicato per una serata importante, perché è troppo minimale. Dona un'immagine fresca che va bene anche d’inverno, e non solo in primavera. L'attenzione alle sopracciglia e alla base creata con sapienti applicazioni di fondotinta ne fanno un trucco particolarmente curato. I colori di abiti con cui sta bene il trucco naturale? Ovviamente tutti!

Il trucco con focus sulle labbra

Il trucco che ha per focus il rossetto intenso fa parte di uno quei trucchi che potremmo definire universali, cioè che sta bene con tutti i tipi di abiti e colori. Certo, è un po' azzardato l'abbinamento cromatico con una maglia gialla. In genere, a prescindere dal colore di rossetto, il focus sulle labbra diventa più uno stato d’animo: se si porta con nonchalance, anche ciò che si indossa diventa armonico. Per armonizzare il trucco, si spennella le guance con un tocco di fard che toglie effetto monocromatico e crea un effetto tridimensionale

Come si abbina il rossetto rosso?

Anche il rossetto rosso fa parte dei trucchi universali che stanno bene con tutto. È un trucco emozionale che punta su un particolare del volto. Viene scelto prevalentemente quando si ha voglia di creare un effetto deciso. I colori di abiti con cui sta bene? Tutti tranne i rosa troppo freddi.

Come portare il trucco multicolor

Il trucco multicolor comunica vivacità e gioia. Se poi è nei toni pop effetto neon, l'effetto festa è assicurato. A quali colori si abbina? L'ideale è il nero e il bianco, ma sono bellissimi anche i contrasti forti creati ad arte, ad esempio viola con giallo, blu elettrico con arancio. Il trucco multicolor diventa più frizzante con un paio di jeans, una camicia bianca, un gilet e uno stivaletto. Per completare il look, si possono intonare gli accessori ai colori del make-up.

Come abbinare il trucco rosa

Perfetto con tutti i toni pastello, il trucco rosa è meno indicato con i toni caldi del marrone e dei fanghi. Il trucco rosa comunica freschezza e leggerezza, ed è scelto in genere quando si desidera sentire l'arrivo della primavera. Per questo motivo è da riservare nella bella stagione, poiché un eccesso di rosa potrebbe comunicare un effetto bambola in cui non ci si riconosce. Il consiglio naturalmente è privo di perentorietà e rigidità come tutta la materia del trucco insegna.