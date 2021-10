U n attento ascolto delle proprie emozioni può essere il criterio del proprio profumo. Noi ci proviamo fornendoti un elenco da associare al tuo stato d'animo del momento. Curiosa di vedere qual è la tua fragranza?

Cambiare ogni giorno profumo in base allo stato d'animo. È ciò che fa chi ama comunicare qualcosa di sé attraverso le fragranze. Gioiose, frizzanti, avvolgenti, delicate, sensuali. Ogni profumo ha una storia da raccontare, un’emozione da ricordare, un periodo da immortalare. Ci hai fatto caso che, nei ricordi, associ un particolare profumo a un determinato momento? Accade perché il profumo diventa una sorta di segno che si instilla nella mente di chi lo annusa, ma anche di chi lo porta. È un po' ciò che si chiama firma olfattiva: la scia odorosa alla quale veniamo associati. Quest'autunno perché non scegliere un profumo in base al mood? Noi ti presentiamo le i profumi novità dell'autunno 2021 con cui inondare le tue giornate di freschezza o pura sensualità. A te la scelta!

Miss Dior Eau de Parfum

Un bouquet millefiori ricco e contrastato, in cui il fiore preferito di Christian Dior, il mughetto è esaltato da una nota verde. Altra novità, una peonia espressiva si aggiunge a questa sinfonia floreale. Colorata e sensuale, generosa e pungente, dispiega la sua femminilità con un pizzico di note di albicocca. Presenza inedita, un iris nobile e carezzevole, poudré e molto elegante, patina il bouquet e gli dona una bella raffinatezza.

Miss Dior Eau de Parfum è un profumo da indossare se sei nel mood nostalgico.

Tiffany & Co. Rose Gold Eau de Parfum

Luminosa e frizzante, Tiffany & Co. Rose Gold è l'innovativa composizione del Maître Parfumeur Jerome Epinette di Robertet. La fragranza si apre con note di testa frizzanti e vivaci di ribes nero fruttato, abbinato a pepe rosa e litchi. Il cuore del profumo è un accordo di rosa blu, un ibrido unico di rosa giapponese, che evoca l'iconica sfumatura Tiffany Blue® e conferisce un delicato sentore floreale alla fragranza. Semi di ambretta si fondono con iris e l'intensità del muschio, per un finale avvolgente.

Tiffany & Co. Rose Gold è un profumo perfetto se sei in un mood gioioso e ottimista.

Dream Dusk di Estée Lauder

Passeggia in un giardino in piena fioritura mentre la brezza di fiori primaverili profuma l'aria, illumina il cielo ed esalta i tuoi sensi. Un sogno senza fine che ti conduce attraverso la bellezza della notte. Questo è ciò che suscita Dream Dusk, una delle 8 fragranze della nuova collezione di profumi di Estée Lauder, Luxury Fragrance Collection. Appartiene in particolare alla famiglia olfattiva fiorita/marina.

Dream Dusk è un profumo ideale se sei nel mood "sogno a occhi aperti".

Rose Chérie di Guerlain

Se questa nuova fragranza di Guerlain fosse una canzone, sarebbe La vie en Rose di Édith Piaf. In questa crezione di Delphine Jelk la rosa viene profusamente disseminata attraverso la fragranza, scintillando in modo vibrante. È presente la Rosa Damascena composta dall’acqua e dall’essenza di Rosa Bulgara, assoluta di Rosa Turca, e l'incomparabile Centifolia con la sua ricercatissima assoluta di Grasse, la massima concentrazione dell'ingrediente.

Rose Chérie di Guerlain è il profumo perfetto se il tuo mood del momento è votato al romanticismo.

Flora Gorgeous Gardenia di Gucci

Gucci Flora Gorgeous Gardenia si presenta oggi sotto forma di una nuova Eau de Parfum, espressione più concentrata dell’originale Eau de Toilette. La fragranza ha una firma floreale gioiosa, costruita intorno al fiore di Gardenia: ammirato da sempre per la sua magnificenza, si dice fosse usato per preparare elisir e pozioni magiche.

Flora Gardenia è il profumo ideale se il tuo mood autunnale è ispirato dalla delicatezza di gesti e sentimenti.

Nuxe Prodigieux Floral Le Parfum

L’irresistibile fragranza di Huile Prodigieuse Florale di Nuxe declinata in un profumo: basta qualche vaporizzazione e la sua scia ci trasporta su una piccola nuvola rosa di ottimismo e spensieratezza. Le note gioiose di questa composizione che uniscono Magnolia, Pompelmo e Muschio fanno risplendere i sensi di felicità. Dal rosa pastello al rosa confetto, la sfumatura del flacone acquista maggiore intensità al pari del piacere che aumenta fino ad arrivare al viso.

Prodigieuse Florale di Nuxe è perfetto se il tuo mood è votato alla spensieratezza.

About That Night di La Perla

La fragranza si apre con le note di testa frizzanti di bergamotto e limone, che portano ad un'incantevole carezza di lavanda, mentre fiori d'arancio e gelsomino si intrecciano con l'iris, il cuore della fusione seducente si evolve in una fioritura floreale. Si svela, infine, il mix di accordi legnosi del sandalo e del muschio e la dolce vaniglia nelle note di fondo per immergersi nel totale relax e benessere.

About That Night di La Perla è un profumo perfetto se il tuo mood del periodo è ambivalente, ricco di contraddizioni.

Essenza di Acqua dell'Elba

Essenza, nuova Eau de Parfum di Acqua dell'Elba si apre con le note delicate di Bergamotto, Arancia, Giglio di Mare e Ginestra; le note di cuore sono basate su Gelsomino, Magnolia, Fiori d’Arancio, Mughetto, Rosa, Tuberosa e Pepe; le noto di fondo sono di Muschio Bianco, Legno di Cedro, Sentori di Ambra e Legni e Resine della macchia mediterranea.

Essenza di Acqua dell'Elba è un profumo ideale se stai vivendo un mood nostalgico del mare.

Eau de Parfum Naturelle di Chloé

Chloé Eau de Parfum Naturelle celebra una femminilità autentica che evolve in armonia con la natura. La donna Chloé conosce la potenza e la fragilità della natura; ne trae forza, pur essendo consapevole dell'urgenza di proteggerla. La natura è insieme la sua ispirazione e la sua energia.

Chloé Eau de Parfum Naturelle è un profumo perfetto per sentirsi davvero parte della natura.

Sol di Sale di Mediterranea

Fresco e aromatico, Sol di sale si annuncia con le note agrumate del Bergamotto di Calabria combinato con il Pino Marittimo e l’Eucaliptus. Accenti salini e floreali arricchiscono il cuore, con note di Accordo marino, Timo bianco, Mirto, Elicriso, Pitosforo e Lavanda. Un fondo muschiato legnoso di legno di Cedro del Libano, Patchouly, Labdano e Musk completa armoniosamente la fragranza.

Sol di Sale di Mediterranea è perfetto se hai nostalgia del profumo del mare sulla pelle.

Black Opium Extreme di Yves Saint Laurent

Un’intensità estrema del tutta nuova. Potenziata da una nota ancora più forte di caffè nero e da un’audace overdose di patchouli. Arricchita con un bouquet di fiori bianchi estremamente femminile. La dipendenza nella sua massima espressione. Un vero blackout olfattivo.

Black Opium Extreme di Yves Saint Laurent è un profumo perfetto per gli animi desiderosi di coccole.

L'Interdit Eau de Parfum Rouge di Givenchy

Composta dai Maitre Parfumeur Dominique Ropion, Anne Flipo e Fanny Bal, l’Eau de Parfum Rouge incendia la firma underground de L’Interdit. La fragranza si apre con il calore di un’arancia sanguinello aspra. Esplosiva, quest’ultima galvanizza le note afrodisiache di uno zenzero dalla freschezza detonante. La composizione, vibrante, prende fuoco in un’estrema fusione con la foglia di peperoncino e rilascia un accordo speziato sensuale, estremamente seducente.

Eau de Parfum Rouge Interdit di Givenchy è un profumo perfetto se ti senti in un mood esplosivo!

White Musk di Alyssa Ashley

Il muschio bianco è il simbolo dell'amore in tutti i suoi aspetti. È una fragranza pensata per tutti, per celebrare le dolci note del sentimento e gli effluvi felicità. Indossare il muschio bianco vuol dire celebrare un simbolo di libertà e decisione, è come cantare ad alta voce la tua canzone preferita o realizzare il tuo sogno interiore.

White Musk di Alyssa Ashley è il profumo perfetto se ami i classici della profumeria.

Rock di Ermanno Scervino

Il flacone verniciato di giallo racchiudendo una fragranza orientale e fougere. Un intrigante e fresco esordio ozonato con briosi accenti esperidati di bergamotto e mandarino svela, nel cuore, un elegante bouquet fiorito impreziosito da narcotici petali di datura e fresia. Sul fondo, un’avvolgente scia legnosa scalda il mélange olfattivo con morbide nuances di vaniglia.

Rock di Ermanno Scervino è un profumo ideale se il tuo mood è delicatamente malinconico.

Mumbai Noise di Byredo

Con Mumbai Noise, il naso Ben Gorham presenta un ritratto intimo di una città che funge da pietra miliare della sua identità, sia delle sue moltitudini sensoriali, sia della sua multiforme modernità.

La nozione di vivaci molteplicità si riflette attraverso un profumo affollato di contrasti: di legni ricchi e caldi e ambra mescolati alla

luminosità; di Davana unita a note di pelle; caffè amaro intrecciato con la dolcezza della fava tonka.

Mumbai Nose di Byredo è un profumo perfetto se stai vivendo un mood che guarda all'Oriente.

Vaniglia, fior di mandorlo di Acca Kappa

Un profumo molto caldo e avvolgente. Il tepore della vaniglia si sposa con gli accordi raffinati del Fior di Mandorlo. Un’inebriante sinfonia olfattiva che fiorisce in tutto il suo splendore nel cuore della fragranza regalando un profumo dolce ed intenso. Nel fondo i toni legnosi e muschiati ne amplificano il carattere e la persistenza.

Vaniglia Fior di Mandorlo di Acca Kappa è il profumo adatto se il tuo mood del momento è la voglia di calore.

Auroral di Maison Iannè

Auroral è un fragranza unisex sinonimo di libertà e freschezza. Una luce pura che sale al cielo toccando i sensi più profondi durante una passeggiata in riva al mare che sprigiona freschezza e vitalità attraverso il suono delle onde che si infrangono sulla sabbia e il profumo intenso delle note marine. Solo per veri sognatori!

Auroral di Maison Ianné è il profumo ideale per se il mood del momento è improntato al desiderio di viaggiare.

Viva voce di Valentino

Simbolo di una femminilità radiosa e solare, in questa nuova fragranza a firma di Lady Gaga, il fiore d’arancio è esplorato nei suoi estremi. Maestoso e più generoso, il fiore d’arancio irradia e libera i suoi lati opulenti, ricchi e sensuali. Il gelsomino Sambac supporta questa potente femminilità con il suo lato soave e carnale. Al suo fianco, l’accordo di Gardenia dorata illumina questo splendente bouquet di fiori bianchi con note fruttate e speziate.

Viva Voce di Valentino è un profumo perfetto se il tuo mood del momento è votato alla massima sensualità!