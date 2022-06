E siste un vademecum per avere capelli belli, qualunque sia il taglio e il colore? La risposta è affermativa! Ecco cosa fare per sfoggiare una chioma da sogno

In natura tutti i capelli sono belli quando sono sani. Ovvero: forti, ben idratati e poco o zero sfruttati. In fondo, basta relativamente poco per avere capelli belli, se non bellissimi. Un po' di sane abitudini, una precisa hair routine e la giusta alimentazione. Tutto il resto è un optional, come ad esempio l'ennesimo prodotto per lucidare la chioma. Se i capelli sono in salute, non sarà certo "lui" a fare la differenza, ma sarà un "di più" con cui rendere i capelli ancora più splendenti!

Qual è il segreto per capelli belli? È un mix di cure dall'interno e dall'esterno. A volte sono necessari integratori, altre bisogna solo cambiare shampoo e balsamo. Certo, il DNA ci mette lo zampino, nel senso che alcune capigliature possono godere di una fibra più spessa di altre, ma in genere ogni capello riesce a dare il massimo di sé se coccolato nella giusta misura. Vediamo come.

Come avere capelli belli

Il primo passo per avere capelli sani e forti è probabilmente proprio l'alimentazione. Che deve essere ricca di proteine benefiche per la salute dei capelli. Nel menu quotidiano non deve mancare uno dei seguenti alimenti: uova, latte e derivati, pesce, carne bianca. Perché le proteine sono tanto importanti per la bellezza dei capelli? Perché contengono le stesse sostanze che compongono la fibra capillare.

Per capelli belli, importanti sono anche i cibi contenente ferro, che si trova nelle verdure a foglie verdi e nei legumi. Il ferro allontana il rischio caduta. Seguono la vitamina D, la biotina e gli Omega-3, tutti fattori che aumentano la resistenza dei capelli, prevenendone la rottura.

I capelli sono fragili, si spezzano? Indaga se soffri di qualche mancanza nutrizionale. A volte può essere un problema di anemia o di ipovitaminosi, anche a livello subclinico, cioè che non si è ancora manifestata attraverso l'evidenza di esami e analisi. E se la tua alimentazione è un po' disordinata, integra con un prodotto specifico per capelli. Dopo 3 mesi di assunzione regolare, noterai i benefici.

Come avere capelli sani, forti e lucenti

Uno degli ostacoli che ostacola l'avere capelli belli è l'abitudine di fare tinture troppo ravvicinate, per giunta su tutta la chioma. Tra una tintura e l'altra è bene aspettare almeno 4 settimane, e possibilmente più di 8 se devi ritoccare le lunghezze. In attesa di tornare in salone, puoi usare il mascara che ricopre la ricrescita oppure lo spray colorato. E nel frattempo puoi adottare varie soluzioni, per far durare il colore brillante più a lungo.

Se l'acqua della tua città è molto dura, "ammorbidiscila" con il risciacquo acido per mezzo dei prodotti ad hoc o dell'aceto di mele. Basta un cucchiaio da sciogliere in una brocca di acqua tiepida con cui effettuare l'ultimissimo risciacquo. Lavaggio dopo lavaggio i capelli resteranno luminosi. È proprio il calcare, infatti, insieme agli altri minerali il responsabile numero uno dei capelli opachi.

I prodotti giusti per il lavaggio

Se hai capelli colorati o decolorati (colpi di sole, balayage, meches), utilizza shampoo e balsamo specifici per capelli colorati, cioè che preservino il pigmento, impedendogli di sbiadire. Puoi alternarlo con uno adatto alla tua tipologia di capello, soprattutto se è necessario curare qualche affezione del cuoio capelluto, come ad esempio la forfora o la dermatite seborroica.

Durante il lavaggio è importante non conficcare le unghie nel cuoio capelluto né strofinare le lunghezze tra loro: sarà sufficiente l'acqua ricca di schiuma a lavare le ciocche. In questo modo, eviterai che le squame che rivestono la fibra capillare si sollevino, col risultato di renderle opache.

Anche il cuoio capelluto ha bisogno di cure. Uno degli errori che si commette spesso è quello di curare molto le lunghezze dei capelli e poco la cute. Eppure parte tutto dal cuoio capelluto, che se ben trattato, regala bellezza all'intera chioma. Via libera, quindi, a scrub detossinanti se la cute soffre di sebo in eccesso o di pruriti. Se, invece, è secca, la soluzione ideale è una lozione oleosa da applicare prima dello shampoo.

Proteggi i capelli dal sole

Un recente studio americano ha scoperto che 100 ore di luce solare diretta sui capelli sono dannose al pari di un impacco di candeggina lasciato in posa per 30 minuti. Quando ti esponi al sole, non dimenticare di vaporizzare sulla chioma uno spray solare adatto, oppure indossa un cappello.

Non abusare della piastra

Se sei un abituè della piastra o del ferro, ricorda di usarla massimo 2 volte alla settimana. E sempre sui capelli completamente asciutti. Vietato usarli come strumenti di styling quotidiani, come se fossero delle spazzole che si usano prima di uscire. Il rischio è di ritrovarti con capelli radi e sottili. La temperatura indicata? Sempre sotto i 300 gradi.

Taglia se necessario

A beneficiare di una spuntata di 2 cm o più ogni 3-4 mesi è tutta la chioma nel complesso, che risulterà dall'aspetto più curato. Nel frattempo usa i prodotti necessari per nutrire la fibra capillare, senza eccedere soprattutto nei tempi di posa. Se sulle confezioni è scritto 5 minuti, non arrivare a 10, pensando di dare il massimo. Ciò che otterrai sarà invece maggiore pesantezza e tendenza a sporcarsi.

Occhio alle acconciature troppo strette

A furia di essere tirati, i capelli possono ribellarsi e...cadere. Dopo anni di code, trecce e chignon troppo stretti potreste ritrovarvi con zone calve, come se manifestassero un principio di alopecia.Se avverti dolore, vuol dire che c'è troppa tensione sul cuoio capelluto. Allenta la coda, dunque, e se questa fa parte del tuo look quotidiano, concedi ai tuoi capelli una pausa di almeno due ore, in cui lasciarli fluttuare liberi sulle spalle. Infine non dormire mai con qualsiasi tipo di accessorio (elastico, forcine, pinze, ferrettini).

Non pettinare i capelli bagnati

I capelli bagnati sono più sensibili a rotture e strappi. Un movimento sbagliato con il pettine può essere fatale per una fibra che con l'acqua vede aumentare il suo peso di ben il 60%. Meglio districare delicatamente con le dita. E poi è bene maneggiare con cura anche l'uso di eventuali forcine, elastici e fermagli.

Usa il phon senza beccuccio

Usa il beccuccio solo nel brushing, cioè quando usi la spazzola per modellare i capelli. Servirà a direzionare il calore solo dove serve. Durante la prima asciugatura, cioè quella per togliere l'acqua in eccesso, usa il phon "libero", servendoti al massimo del diffusore. È il mezzo migliore per asciugare i capelli velocemente senza rovinarli.